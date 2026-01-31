Суперечка із місцевим жителем переросла в шарпанину: на Житомирщині військовий ТЦК застосував стартовий пістолет
Київ • УНН
У Житомирській області військовослужбовець ТЦК вистрілив зі стартового пістолета під час конфлікту з місцевим жителем. Поліція припинила конфлікт, ніхто не постраждав.
У Житомирській області під час мобілізаційних заходив спершу виникла суперечка, а потім шарпанина між військовослужбовцем ТЦК та місцевим жителем. Як наслідок - військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, передає УНН із посиланням на поліцію Житомирської області.
Деталі
За даними правоохоронців, уранці 31 січня виник конфлікт між військовослужбовцем ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи у Новогуйвинській громаді, та місцевим жителем. До суперечки згодом долучилися випадкові перехожі. Як наслідок - виникла шарпанина, під час якої військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, що мав при собі.
Поліцейські, які знаходилися на місці події, припинили конфлікт. Жодній цивільній особі тілесних ушкоджень спричинено не було, додали у поліції.
Усі учасники події встановлені. За цим фактом нині триває перевірка, у межах якої буде надана остаточна правова кваліфікація події