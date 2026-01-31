Суперечка із місцевим жителем переросла в шарпанину: на Житомирщині військовий ТЦК застосував стартовий пістолет

$42.850.00
51.240.00
ukenru
11:48 • 6160 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 13173 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 14328 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 13851 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 18487 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 10932 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 24802 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 43890 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 49765 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 29373 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3.8м/с
73%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Депутат Ужгородської міськради приховав активи на 13,8 мільйона гривень - прокуратураVideo31 січня, 05:18 • 18721 перегляди
Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"31 січня, 06:30 • 21891 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 14228 перегляди
Негода залишила без світла понад 600 міст і сіл: ситуація по областяхPhotoVideo31 січня, 08:22 • 10802 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo09:00 • 8656 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
10:00 • 18488 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 49766 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 32266 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 36955 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 40200 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Молдова
Румунія
Харківська область
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo09:00 • 8712 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 14276 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 19321 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 18633 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto30 січня, 17:25 • 18696 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The New York Times
Золото

Суперечка із місцевим жителем переросла в шарпанину: на Житомирщині військовий ТЦК застосував стартовий пістолет

Київ • УНН

 • 60 перегляди

У Житомирській області військовослужбовець ТЦК вистрілив зі стартового пістолета під час конфлікту з місцевим жителем. Поліція припинила конфлікт, ніхто не постраждав.

Суперечка із місцевим жителем переросла в шарпанину: на Житомирщині військовий ТЦК застосував стартовий пістолет

У Житомирській області під час мобілізаційних заходив спершу виникла суперечка, а потім шарпанина між військовослужбовцем ТЦК та місцевим жителем. Як наслідок - військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, передає УНН із посиланням на поліцію Житомирської області.

Деталі

За даними правоохоронців, уранці 31 січня виник конфлікт між військовослужбовцем ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи у Новогуйвинській громаді, та місцевим жителем. До суперечки згодом долучилися випадкові перехожі. Як наслідок - виникла шарпанина, під час якої військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, що мав при собі.

У Кривому Розі ймовірно сталась стрілянина за участі співробітників ТЦК: у мережі шириться відео27.11.24, 21:36 • 27600 переглядiв

Поліцейські, які знаходилися на місці події, припинили конфлікт. Жодній цивільній особі тілесних ушкоджень спричинено не було, додали у поліції.

Усі учасники події встановлені. За цим фактом нині триває перевірка, у межах якої буде надана остаточна правова кваліфікація події 

- зазначено у повідомленні.

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Сутички
ТЦК та СП
Національна поліція України
Житомирська область