Спор с местным жителем перерос в потасовку: на Житомирщине военный ТЦК применил стартовый пистолет
Киев • УНН
В Житомирской области военнослужащий ТЦК выстрелил из стартового пистолета во время конфликта с местным жителем. Полиция прекратила конфликт, никто не пострадал.
В Житомирской области во время мобилизационных мероприятий сначала возник спор, а затем потасовка между военнослужащим ТЦК и местным жителем. Как следствие - военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета, передает УНН со ссылкой на полицию Житомирской области.
Детали
По данным правоохранителей, утром 31 января возник конфликт между военнослужащим ТЦК, который осуществлял мобилизационные мероприятия в Новогуйвинской общине, и местным жителем. К спору впоследствии присоединились случайные прохожие. Как следствие - возникла потасовка, во время которой военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета, который имел при себе.
Полицейские, находившиеся на месте происшествия, прекратили конфликт. Ни одному гражданскому лицу телесных повреждений причинено не было, добавили в полиции.
Все участники происшествия установлены. По данному факту сейчас проводится проверка, в рамках которой будет дана окончательная правовая квалификация события