Спор с местным жителем перерос в потасовку: на Житомирщине военный ТЦК применил стартовый пистолет

11:48 • 6994 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 14217 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 15215 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 14710 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 19782 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 11199 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 25063 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 44142 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 50498 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 29449 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
10:00 • 19782 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
30 января, 18:21 • 50498 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 32890 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 37575 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 40803 просмотра
Спор с местным жителем перерос в потасовку: на Житомирщине военный ТЦК применил стартовый пистолет

Киев • УНН

 • 438 просмотра

В Житомирской области военнослужащий ТЦК выстрелил из стартового пистолета во время конфликта с местным жителем. Полиция прекратила конфликт, никто не пострадал.

Спор с местным жителем перерос в потасовку: на Житомирщине военный ТЦК применил стартовый пистолет

В Житомирской области во время мобилизационных мероприятий сначала возник спор, а затем потасовка между военнослужащим ТЦК и местным жителем. Как следствие - военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета, передает УНН со ссылкой на полицию Житомирской области.

Детали

По данным правоохранителей, утром 31 января возник конфликт между военнослужащим ТЦК, который осуществлял мобилизационные мероприятия в Новогуйвинской общине, и местным жителем. К спору впоследствии присоединились случайные прохожие. Как следствие - возникла потасовка, во время которой военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета, который имел при себе.

В Кривом Роге вероятно произошла стрельба с участием сотрудников ТЦК: в сети распространяется видео27.11.24, 21:36 • 27601 просмотр

Полицейские, находившиеся на месте происшествия, прекратили конфликт. Ни одному гражданскому лицу телесных повреждений причинено не было, добавили в полиции.

Все участники происшествия установлены. По данному факту сейчас проводится проверка, в рамках которой будет дана окончательная правовая квалификация события

- указано в сообщении.

Антонина Туманова

