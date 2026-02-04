$43.190.22
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 19920 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 16185 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 20024 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 34112 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 49169 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 39517 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 36837 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 33979 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 21383 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
Во Львовской области мужчина умер в помещении ТЦК: причиной смерти диагностировали алкогольное отравление

Киев • УНН

 • 2492 просмотра

На Львовщине военнообязанный умер в помещении Яворовского РТЦК и СП. Причиной смерти стало алкогольное отравление, зафиксированное медиками.

Во Львовской области мужчина умер в помещении ТЦК: причиной смерти диагностировали алкогольное отравление

Во Львовской области мужчина умер в помещении ТЦК, причиной смерти диагностировано алкогольное отравление, сообщили в группе коммуникаций Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), пишет УНН.

Детали

"02.02.2026, примерно в 09:30, военнослужащие группы оповещения, совместно с представителем полиции, остановили гражданина Воловецкого И. для проверки военно-учетных документов. Мужчина находился в нетрезвом состоянии. Было обнаружено, что гражданин Воловецкий находится в розыске как лицо, нарушившее правила воинского учета. Документов при себе не имел. Соответственно в 10:00 был доставлен сотрудником полиции в помещение Яворовского РТЦК и СП", - сообщили в ТЦК.

Отмечается, что "гражданин был проведен в комнату отдыха для дальнейшего уточнения военно-учетных данных".

"В 13:42 военнообязанные, находившиеся в комнате отдыха Яворовского РТЦК и СП, сообщили дежурному о том, что Воловецкому И. стало плохо в комнате отдыха военнообязанных. Прибыв на место происшествия, дежурный увидел, что гражданин Воловецкий И. находится без признаков жизни. В 13:43 была вызвана карета скорой медицинской помощи. После осмотра врачей зафиксирована смерть в 13:48 без признаков физического насилия", - указали в ТЦК.

Тело гражданина, как сообщается, было доставлено для проведения вскрытия в КНП Новояворовская больница им. Ю.Липы.

"Согласно заключению медиков, причиной смерти диагностировано алкогольное отравление", - сообщили в ТЦК.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Львовская область