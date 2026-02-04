Во Львовской области мужчина умер в помещении ТЦК: причиной смерти диагностировали алкогольное отравление
Киев • УНН
На Львовщине военнообязанный умер в помещении Яворовского РТЦК и СП. Причиной смерти стало алкогольное отравление, зафиксированное медиками.
Во Львовской области мужчина умер в помещении ТЦК, причиной смерти диагностировано алкогольное отравление, сообщили в группе коммуникаций Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), пишет УНН.
Детали
"02.02.2026, примерно в 09:30, военнослужащие группы оповещения, совместно с представителем полиции, остановили гражданина Воловецкого И. для проверки военно-учетных документов. Мужчина находился в нетрезвом состоянии. Было обнаружено, что гражданин Воловецкий находится в розыске как лицо, нарушившее правила воинского учета. Документов при себе не имел. Соответственно в 10:00 был доставлен сотрудником полиции в помещение Яворовского РТЦК и СП", - сообщили в ТЦК.
Отмечается, что "гражданин был проведен в комнату отдыха для дальнейшего уточнения военно-учетных данных".
"В 13:42 военнообязанные, находившиеся в комнате отдыха Яворовского РТЦК и СП, сообщили дежурному о том, что Воловецкому И. стало плохо в комнате отдыха военнообязанных. Прибыв на место происшествия, дежурный увидел, что гражданин Воловецкий И. находится без признаков жизни. В 13:43 была вызвана карета скорой медицинской помощи. После осмотра врачей зафиксирована смерть в 13:48 без признаков физического насилия", - указали в ТЦК.
Тело гражданина, как сообщается, было доставлено для проведения вскрытия в КНП Новояворовская больница им. Ю.Липы.
"Согласно заключению медиков, причиной смерти диагностировано алкогольное отравление", - сообщили в ТЦК.
