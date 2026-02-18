Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює

Під час частих відключень електроенергії українці очікують, що платити за послугу доведеться менше. Втім, на практиці суми у платіжках не змінюються або навіть зростають. Чому так відбувається УНН пояснив СЕО YASNO Сергій Коваленко.

Багато споживачів переконані: якщо світло вимикають, то й споживання автоматично менше, але, насправді, усе залежить від того, як використовується електроенергія в години, коли її подають. Часто саме в ці періоди навантаження на мережу та домашні прилади різко зростає.

Тут варто говорити про те, як саме споживається електроенергія в ті години, коли світло є. Комусь достатньо раз увімкнути пральну машину та приготувати їжу. А в когось у цей час усі прилади працюють на повну. Ми спостерігаємо, що в частини клієнтів споживання навіть зросло – стало більшим, ніж у "спокійний" період – зазначає Сергій Коваленко.

За його словами, на суму в платіжці впливають одразу кілька факторів. Один із них так званий пусковий струм. Коли електропостачання відновлюється, техніка споживає значно більше енергії у момент запуску.

Під час відновлення електропостачання відбувається стрибок споживання. Електродвигуни холодильників, насосів, кондиціонерів та іншої техніки у момент старту споживають у 3–7 разів більше, ніж під час нормальної роботи. Також важливі індивідуальні звички споживання. Крім того, ще одним важливим фактором є своєчасна передача показників лічильника – пояснює експерт.

Сума в рахунку формується просто: обсяг спожитої електроенергії множиться на чинний тариф. Якщо показання передані вчасно - нарахування здійснюється за фактичним споживанням. Якщо ж ні, то тоді застосовується розрахунок за середнім показником.

Якщо клієнт передає показання вчасно - він сплачує лише за фактично спожиту електроенергію. Якщо ж передає невчасно або не передає взагалі, відбувається нарахування по середньому. Оператор системи розподілу бере обсяг за аналогічний період минулого року, ділить його на кількість днів, множить на кількість днів без даних і застосовує відповідний коефіцієнт. Тому сума може відрізнятися від фактичної - наголошує фахівець.

Окреме питання - це споживання в будинку, навіть якщо в квартирах немає світла.

Є будинки, де заведено дві фази, і з однієї можуть бути заживлені лише місця загального користування: ліфти, освітлення сходових клітин, насоси підкачки води. Коли ми говоримо про електроенергію квартири, вона фіксується індивідуальним лічильником. Загальнобудинковий лічильник фіксує споживання для МЗК, і ці витрати відображаються у внесках ОСББ або управляючої компанії - пояснює експерт.

На розмір нарахувань також впливає стан внутрішньобудинкових мереж.

Стан внутрішніх мереж впливає на: технічні втрати - зношена проводка гріється і споживає більшу кількість напруги, можливі просідання або стрибки, що псують техніку; перевантаження — старі мережі не витримують сучасну кількість потужних приладів – наголошує Сергій Коваленко.

Щоб уникнути "космічних" сум, експерт радить звернути увагу на енергоефективність у квартирі чи будинку.

Якщо не брати до уваги вимушене використання зарядних пристроїв, потреба в яких виникає через відключення світла, варто зосередитись на енергоефективності. На рівні квартири: встановити двозонний лічильник і перенести частину побутових справ на нічний час — економія до 50%; вимикати світло в порожніх кімнатах; витягувати з розеток пристрої, які не використовуються. На рівні будинку: провести енергоаудит; здійснити термомодернізацію (утеплення, заміна вікон і дверей); встановити сонячні панелі чи системи зберігання енергії для МЗК (за можливості) – підсумовує експерт.

Як зазначено в інфляційному звіті НБУ за січень, після завершення опалювального сезону, ймовірно, можуть зрости ціни на електроенергію для побутових споживачів та тарифи на інші послуги ЖКГ.