$43.260.09
51.170.01
ukenru
Ексклюзив
14:25 • 72 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 7662 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 12203 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 11492 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 16859 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 20528 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 15736 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 16903 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 25458 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 39499 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.7м/с
72%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві18 лютого, 05:31 • 19124 перегляди
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та CloudflarePhoto18 лютого, 06:29 • 22040 перегляди
Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру - Генпрокурор18 лютого, 07:39 • 10508 перегляди
Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні09:27 • 6120 перегляди
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ09:58 • 15660 перегляди
Публікації
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 4074 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
12:34 • 7662 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 51075 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 66013 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 72570 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Петер Сіярто
Кирило Буданов
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Женева
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Одеса
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto12:23 • 2500 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto11:16 • 4844 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 18303 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 30919 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 26132 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Фільм
The Guardian

Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює

Київ • УНН

 • 76 перегляди

СЕО YASNO Сергій Коваленко пояснив, чому суми в платіжках за електроенергію зростають під час відключень світла. На це впливають пусковий струм техніки, індивідуальні звички споживання та несвоєчасна передача показників лічильника.

Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює

Під час частих відключень електроенергії українці очікують, що платити за послугу доведеться менше. Втім, на практиці суми у платіжках не змінюються або навіть зростають. Чому так відбувається УНН пояснив СЕО YASNO Сергій Коваленко.

Багато споживачів переконані: якщо світло вимикають, то й споживання автоматично менше, але, насправді, усе залежить від того, як використовується електроенергія в години, коли її подають. Часто саме в ці періоди навантаження на мережу та домашні прилади різко зростає.

Тут варто говорити про те, як саме споживається електроенергія в ті години, коли світло є. Комусь достатньо раз увімкнути пральну машину та приготувати їжу. А в когось у цей час усі прилади працюють на повну. Ми спостерігаємо, що в частини клієнтів споживання навіть зросло  –  стало більшим, ніж у "спокійний" період 

– зазначає Сергій Коваленко.

За його словами, на суму в платіжці впливають одразу кілька факторів. Один із них так званий пусковий струм. Коли електропостачання відновлюється, техніка споживає значно більше енергії у момент запуску.

Під час відновлення електропостачання відбувається стрибок споживання. Електродвигуни холодильників, насосів, кондиціонерів та іншої техніки у момент старту споживають у 3–7 разів більше, ніж під час нормальної роботи. Також важливі індивідуальні звички споживання. Крім того, ще одним важливим фактором є своєчасна передача показників лічильника 

– пояснює експерт.

Сума в рахунку формується просто: обсяг спожитої електроенергії множиться на чинний тариф. Якщо показання передані вчасно - нарахування здійснюється за фактичним споживанням. Якщо ж ні, то тоді застосовується розрахунок за середнім показником.

Якщо клієнт передає показання вчасно - він сплачує лише за фактично спожиту електроенергію. Якщо ж передає невчасно або не передає взагалі, відбувається нарахування по середньому. Оператор системи розподілу бере обсяг за аналогічний період минулого року, ділить його на кількість днів, множить на кількість днів без даних і застосовує відповідний коефіцієнт. Тому сума може відрізнятися від фактичної 

- наголошує фахівець.

Окреме питання - це споживання в будинку, навіть якщо в квартирах немає світла.

Є будинки, де заведено дві фази, і з однієї можуть бути заживлені лише місця загального користування: ліфти, освітлення сходових клітин, насоси підкачки води. Коли ми говоримо про електроенергію квартири, вона фіксується індивідуальним лічильником. Загальнобудинковий лічильник фіксує споживання для МЗК, і ці витрати відображаються у внесках ОСББ або управляючої компанії 

- пояснює експерт.

На розмір нарахувань також впливає стан внутрішньобудинкових мереж.

Стан внутрішніх мереж впливає на: технічні втрати - зношена проводка гріється і споживає більшу кількість напруги, можливі просідання або стрибки, що псують техніку; перевантаження — старі мережі не витримують сучасну кількість потужних приладів 

– наголошує Сергій Коваленко.

Щоб уникнути "космічних" сум, експерт радить звернути увагу на енергоефективність у квартирі чи будинку.

Якщо не брати до уваги вимушене використання зарядних пристроїв, потреба в яких виникає через відключення світла, варто зосередитись на енергоефективності. На рівні квартири: встановити двозонний лічильник і перенести частину побутових справ на нічний час — економія до 50%; вимикати світло в порожніх кімнатах; витягувати з розеток пристрої, які не використовуються. На рівні будинку: провести енергоаудит; здійснити термомодернізацію (утеплення, заміна вікон і дверей); встановити сонячні панелі чи системи зберігання енергії для МЗК (за можливості) 

– підсумовує експерт.

Нагадаємо

Як зазначено в інфляційному звіті НБУ за січень, після завершення опалювального сезону, ймовірно, можуть зрости ціни на електроенергію для побутових споживачів та тарифи на інші послуги ЖКГ. 

Алла Кіосак

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Електроенергія
Національний банк України