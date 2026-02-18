$43.260.09
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает

Киев • УНН

 • 2840 просмотра

СЕО YASNO Сергей Коваленко объяснил, почему суммы в платежках за электроэнергию растут во время отключений света. На это влияют пусковой ток техники, индивидуальные привычки потребления и несвоевременная передача показаний счетчика.

Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает

Во время частых отключений электроэнергии украинцы ожидают, что платить за услугу придется меньше. Впрочем, на практике суммы в платежках не меняются или даже растут. Почему так происходит, УНН объяснил СЕО YASNO Сергей Коваленко.

Многие потребители убеждены: если свет выключают, то и потребление автоматически меньше, но, на самом деле, все зависит от того, как используется электроэнергия в часы, когда ее подают. Часто именно в эти периоды нагрузка на сеть и домашние приборы резко возрастает.

Здесь стоит говорить о том, как именно потребляется электроэнергия в те часы, когда свет есть. Кому-то достаточно раз включить стиральную машину и приготовить еду. А у кого-то в это время все приборы работают на полную. Мы наблюдаем, что у части клиентов потребление даже выросло – стало больше, чем в "спокойный" период

– отмечает Сергей Коваленко.

По его словам, на сумму в платежке влияют сразу несколько факторов. Один из них так называемый пусковой ток. Когда электроснабжение восстанавливается, техника потребляет значительно больше энергии в момент запуска.

При восстановлении электроснабжения происходит скачок потребления. Электродвигатели холодильников, насосов, кондиционеров и другой техники в момент старта потребляют в 3–7 раз больше, чем при нормальной работе. Также важны индивидуальные привычки потребления. Кроме того, еще одним важным фактором является своевременная передача показаний счетчика

– объясняет эксперт.

Сумма в счете формируется просто: объем потребленной электроэнергии умножается на действующий тариф. Если показания переданы вовремя - начисление осуществляется по фактическому потреблению. Если же нет, то тогда применяется расчет по среднему показателю.

Если клиент передает показания вовремя - он платит только за фактически потребленную электроэнергию. Если же передает несвоевременно или не передает вообще, происходит начисление по среднему. Оператор системы распределения берет объем за аналогичный период прошлого года, делит его на количество дней, умножает на количество дней без данных и применяет соответствующий коэффициент. Поэтому сумма может отличаться от фактической

- подчеркивает специалист.

Отдельный вопрос - это потребление в доме, даже если в квартирах нет света.

Есть дома, где заведено две фазы, и от одной могут быть запитаны только места общего пользования: лифты, освещение лестничных клеток, насосы подкачки воды. Когда мы говорим об электроэнергии квартиры, она фиксируется индивидуальным счетчиком. Общедомовой счетчик фиксирует потребление для МОП, и эти расходы отражаются во взносах ОСМД или управляющей компании

- объясняет эксперт.

На размер начислений также влияет состояние внутридомовых сетей.

Состояние внутренних сетей влияет на: технические потери - изношенная проводка греется и потребляет большее количество напряжения, возможны просадки или скачки, портящие технику; перегрузки — старые сети не выдерживают современное количество мощных приборов

– отмечает Сергей Коваленко.

Чтобы избежать "космических" сумм, эксперт советует обратить внимание на энергоэффективность в квартире или доме.

Если не принимать во внимание вынужденное использование зарядных устройств, потребность в которых возникает из-за отключения света, стоит сосредоточиться на энергоэффективности. На уровне квартиры: установить двухзонный счетчик и перенести часть бытовых дел на ночное время — экономия до 50%; выключать свет в пустых комнатах; вытаскивать из розеток неиспользуемые устройства. На уровне дома: провести энергоаудит; осуществить термомодернизацию (утепление, замена окон и дверей); установить солнечные панели или системы хранения энергии для МОП (по возможности)

– подытоживает эксперт.

Напомним

Как отмечено в инфляционном отчете НБУ за январь, после завершения отопительного сезона, вероятно, могут вырасти цены на электроэнергию для бытовых потребителей и тарифы на другие услуги ЖКХ. 

Алла Киосак

