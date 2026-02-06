У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги

Після завершення опалювального сезону, ймовірно, можуть зрости ціни на електроенергію для побутових споживачів та тарифи на інші послуги ЖКГ. Про це повідомляється у новому інфляційному звіті НБУ за січень, передає УНН.

У звіті зазначено, що потреба у відновленні об’єктів генерації та розподілу електроенергії, а також інфраструктури газовидобутку після масштабних пошкоджень збільшує ймовірність коригування тарифів на послуги ЖКГ. Це, зі свого боку, позначатиметься на динаміці адміністративно регульованих цін.

НБУ припускає, що до кінця поточного опалювального сезону адміністративна інфляція знижуватиметься завдяки збереженню мораторію на підвищення тарифів для населення на окремі послуги ЖКГ.

... надалі з огляду на високі потреби у відновленні енергосистеми в прогноз закладено технічне припущення щодо підвищення цін на електроенергію для побутових споживачів. Крім того, НБУ припускає, що тарифи на інші послуги ЖКГ, на які поширюється дія мораторію, теж коригуватимуться для поступового досягнення ринково обґрунтованих рівнів