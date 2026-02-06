$43.140.03
14:58 • 96 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 252 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 1566 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
12:09 • 5698 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00 • 16884 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 15177 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 18219 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 59123 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 52657 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 40946 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
Графіки відключень електроенергії
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Національний банк України припускає зростання цін на електроенергію та тарифи на інші послуги ЖКГ для населення після опалювального сезону. Це пов'язано з потребою відновлення пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури.

У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги

Після завершення опалювального сезону, ймовірно, можуть зрости ціни на електроенергію для побутових споживачів та тарифи на інші послуги ЖКГ. Про це повідомляється у новому інфляційному звіті НБУ за січень, передає УНН.

Деталі

У звіті зазначено, що потреба у відновленні об’єктів генерації та розподілу електроенергії, а також інфраструктури газовидобутку після масштабних пошкоджень збільшує ймовірність коригування тарифів на послуги ЖКГ. Це, зі свого боку, позначатиметься на динаміці адміністративно регульованих цін.

Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках

НБУ припускає, що до кінця поточного опалювального сезону адміністративна інфляція знижуватиметься завдяки збереженню мораторію на підвищення тарифів для населення на окремі послуги ЖКГ.

... надалі з огляду на високі потреби у відновленні енергосистеми в прогноз закладено технічне припущення щодо підвищення цін на електроенергію для побутових споживачів. Крім того, НБУ припускає, що тарифи на інші послуги ЖКГ, на які поширюється дія мораторію, теж коригуватимуться для поступового досягнення ринково обґрунтованих рівнів 

- йдеться у звіті.

Уряд доручив Держпродспоживслужбі забезпечити контроль перерахунку платіжок за комунальні послуги

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніЕкономіка
Енергетика
Опалення
Електроенергія
Національний банк України