Уряд доручив Держпродспоживслужбі забезпечити контроль перерахунку платіжок за комунальні послуги

$43.190.22
50.950.04
ukenru
16:19 • 3684 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 8198 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 8530 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 9596 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 17385 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 24646 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 19210 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 22371 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 35970 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 51666 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.1м/с
81%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 25681 перегляди
Військові КНДР ведуть вогонь по Україні з курської області рф - ГУР11:55 • 5680 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto13:46 • 15199 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 5226 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ14:49 • 7804 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 25688 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 59100 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 60102 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 99128 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 107312 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Сі Цзіньпін
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Київська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto17:19 • 746 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto16:32 • 1904 перегляди
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 3348 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 5238 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 27187 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Дипломатка

Уряд доручив Держпродспоживслужбі забезпечити контроль перерахунку платіжок за комунальні послуги

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Кабінет міністрів доручив Держпродспоживслужбі контролювати перерахунок плати за комунальні послуги. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення сміття з 1 січня.

Уряд доручив Держпродспоживслужбі забезпечити контроль перерахунку платіжок за комунальні послуги

Кабінет міністрів доручив забезпечити нагляд та контроль за дотриманням надавачами послуг рішення уряду про перерахунок плати за комунальні послуги. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

"Зустрілася з керівником Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком. Доручила забезпечити нагляд та контроль за дотриманням надавачами послуг рішення уряду про перерахунок плати за комунальні послуги, а також реагувати на кожен випадок порушення прав споживачів", - написала Свириденко.

Вона наголосила, що перерахунок мають здійснити самі надавачі послуг, комунальні підприємства. Це має відбутися автоматично за період з 1 січня, без додаткових заяв від людей, і відобразитися у платіжках вже у лютому. Рішення стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

"Люди мають платити лише за отримані послуги. Якщо через ворожі обстріли тепла і води не було, споживачі не повинні переплачувати", - додала прем’єр.

Нагадаємо

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Графіки відключень електроенергії
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Юлія Свириденко