Уряд доручив Держпродспоживслужбі забезпечити контроль перерахунку платіжок за комунальні послуги
Київ • УНН
Кабінет міністрів доручив Держпродспоживслужбі контролювати перерахунок плати за комунальні послуги. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення сміття з 1 січня.
Кабінет міністрів доручив забезпечити нагляд та контроль за дотриманням надавачами послуг рішення уряду про перерахунок плати за комунальні послуги. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
"Зустрілася з керівником Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком. Доручила забезпечити нагляд та контроль за дотриманням надавачами послуг рішення уряду про перерахунок плати за комунальні послуги, а також реагувати на кожен випадок порушення прав споживачів", - написала Свириденко.
Вона наголосила, що перерахунок мають здійснити самі надавачі послуг, комунальні підприємства. Це має відбутися автоматично за період з 1 січня, без додаткових заяв від людей, і відобразитися у платіжках вже у лютому. Рішення стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.
"Люди мають платити лише за отримані послуги. Якщо через ворожі обстріли тепла і води не було, споживачі не повинні переплачувати", - додала прем’єр.
Нагадаємо
Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин.