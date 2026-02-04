Правительство поручило Госпродпотребслужбе обеспечить контроль перерасчета платежек за коммунальные услуги
Киев • УНН
Кабинет министров поручил Госпродпотребслужбе контролировать перерасчет платы за коммунальные услуги. Это касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза мусора с 1 января.
Кабинет министров поручил обеспечить надзор и контроль за соблюдением поставщиками услуг решения правительства о перерасчете платы за коммунальные услуги. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Подробности
"Встретилась с руководителем Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком. Поручила обеспечить надзор и контроль за соблюдением поставщиками услуг решения правительства о перерасчете платы за коммунальные услуги, а также реагировать на каждый случай нарушения прав потребителей", - написала Свириденко.
Она подчеркнула, что перерасчет должны осуществить сами поставщики услуг, коммунальные предприятия. Это должно произойти автоматически за период с 1 января, без дополнительных заявлений от людей, и отразиться в платежках уже в феврале. Решение касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.
"Люди должны платить только за полученные услуги. Если из-за вражеских обстрелов тепла и воды не было, потребители не должны переплачивать", - добавила премьер.
Напомним
Кабинет министров принял решение, которое гарантирует автоматический перерасчет платы за коммунальные услуги, если они не предоставлялись или предоставлялись ненадлежащего качества из-за последствий вражеских обстрелов и по другим причинам.