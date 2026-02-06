$43.140.03
50.900.14
ukenru
14:58 • 202 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 412 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против РФ
Эксклюзив
14:41 • 1910 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
12:09 • 5878 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 17063 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 15269 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 18293 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 59248 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 52701 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 40983 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.1м/с
74%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В россии заявили о "покушении" на генерал-лейтенанта минобороны рф алексеева6 февраля, 07:45 • 4450 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: Украина и россия обменялись пленными, но не достигли прогресса по Донбассу - WSJ6 февраля, 08:45 • 7626 просмотра
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW09:36 • 13611 просмотра
Оккупанты заводят тяжелую технику в центр Мирнограда, бои продолжаются - ДШВVideo10:22 • 5574 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 13162 просмотра
публикации
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
14:41 • 1910 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 13229 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
11:00 • 17063 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 30257 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 59248 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Эммануэль Бонн
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 18200 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 21083 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 30414 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 33635 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 71218 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Старлинк
Дипломатка
Социальная сеть

В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Национальный банк Украины предполагает рост цен на электроэнергию и тарифы на другие услуги ЖКХ для населения после отопительного сезона. Это связано с необходимостью восстановления поврежденных объектов энергетической инфраструктуры.

В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги

После завершения отопительного сезона, вероятно, могут вырасти цены на электроэнергию для бытовых потребителей и тарифы на другие услуги ЖКХ. Об этом сообщается в новом инфляционном отчете НБУ за январь, передает УНН.

Детали

В отчете указано, что потребность в восстановлении объектов генерации и распределения электроэнергии, а также инфраструктуры газодобычи после масштабных повреждений увеличивает вероятность корректировки тарифов на услуги ЖКХ. Это, в свою очередь, будет сказываться на динамике административно регулируемых цен.

Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках30.01.26, 20:30 • 56618 просмотров

НБУ предполагает, что до конца текущего отопительного сезона административная инфляция будет снижаться благодаря сохранению моратория на повышение тарифов для населения на отдельные услуги ЖКХ.

... в дальнейшем, учитывая высокие потребности в восстановлении энергосистемы, в прогноз заложено техническое предположение о повышении цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Кроме того, НБУ предполагает, что тарифы на другие услуги ЖКХ, на которые распространяется действие моратория, тоже будут корректироваться для постепенного достижения рыночно обоснованных уровней 

- говорится в отчете.

Правительство поручило Госпродпотребслужбе обеспечить контроль перерасчета платежек за коммунальные услуги04.02.26, 19:50 • 4152 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеЭкономика
Энергетика
Отопление
Электроэнергия
Национальный банк Украины