В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги

После завершения отопительного сезона, вероятно, могут вырасти цены на электроэнергию для бытовых потребителей и тарифы на другие услуги ЖКХ. Об этом сообщается в новом инфляционном отчете НБУ за январь, передает УНН.

В отчете указано, что потребность в восстановлении объектов генерации и распределения электроэнергии, а также инфраструктуры газодобычи после масштабных повреждений увеличивает вероятность корректировки тарифов на услуги ЖКХ. Это, в свою очередь, будет сказываться на динамике административно регулируемых цен.

Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках

НБУ предполагает, что до конца текущего отопительного сезона административная инфляция будет снижаться благодаря сохранению моратория на повышение тарифов для населения на отдельные услуги ЖКХ.

... в дальнейшем, учитывая высокие потребности в восстановлении энергосистемы, в прогноз заложено техническое предположение о повышении цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Кроме того, НБУ предполагает, что тарифы на другие услуги ЖКХ, на которые распространяется действие моратория, тоже будут корректироваться для постепенного достижения рыночно обоснованных уровней