Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках

Кабинет министров принял решение, гарантирующее автоматический перерасчет платы за коммунальные услуги, если они не предоставлялись или предоставлялись ненадлежащего качества из-за последствий вражеских обстрелов и по другим причинам. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Люди должны платить только за реально полученные коммунальные услуги. Именно поэтому правительство приняло решение, гарантирующее автоматический перерасчет платы за коммунальные услуги, если они не предоставлялись или предоставлялись ненадлежащего качества из-за последствий вражеских обстрелов и по другим причинам. Это касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов - написала Свириденко.

Она добавила, что поставщики коммунальных услуг обязаны самостоятельно осуществить перерасчет за весь период непредоставления услуг и отразить эти суммы в платежках.

Потребителям никаких дополнительных заявлений подавать не нужно. Информация о количестве дней отсутствия услуг по каждому дому должна быть обнародована на веб-сайтах операторов. Суммы перерасчета будут отражены в платежках за январь 2026 года - отметила премьер.

Кроме того, Свириденко поручила Министерству развития громад и территорий и Госпродпотребслужбе проконтролировать выполнение этого решения и докладывать о результатах.

Дополнение

В вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил сегодня правительству Украины, премьер-министру подготовить решение, которое обеспечит справедливость для всех людей, которые были без отопления в эти месяцы.

Он подчеркнул, что людям не должны начислять оплату за услуги, которых не было.

Если не было отопления, не должно быть и счетов. Это не сами люди, а компании должны обеспечить соответствующий перерасчет. Без бюрократии это должно заработать - отметил Зеленский.

Напомним

