Ексклюзив
12:34 • 1992 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 8206 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 7902 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 13684 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 17087 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 14252 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 15667 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 24408 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 38783 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 38671 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?

Київ • УНН

 • 134 перегляди

НСЗУ та МОЗ ігнорують запити журналістів щодо співпраці зі скандальною клінікою Odrex, яка фігурує у 10 кримінальних провадженнях. Це викликає питання про можливий конфлікт інтересів через особисті зв'язки керівництва клініки та міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка.

Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?

Поки кількість кримінальних проваджень в яких фігурує одеська клініка Odrex зростає, а постраждалі пацієнти об’єднуються у протестний рух, державні регулятори, як видається, обрали тактику "глухої оборони". Національна служба здоров’я України ігнорує питання журналістів про багатомільйонні контракти зі скандальним медзакладом, який фігурує у справах про шахрайство, медичну недбалість та умисне вбивство, повідомляє УНН.

Редакція УНН звернулося до НСЗУ з прямими запитаннями: скільки бюджетних коштів отримала клініка "Одрекс" завдяки контрактам за останні 5 років та чи враховує служба репутаційні ризики, контрактуючи медзаклади? Термін, передбачений законодавством, вичерпано, проте офіційної відповіді редакція так і не отримала. Питання, які напряму стосуються безпеки пацієнтів і використання бюджетних коштів, фактично залишилися без реакції державної структури. Мовчання регулятора на тлі скандалу щодо "Справи Odrex" може свідчити про те, що відомству або нема чого відповісти, або вони намагаються виграти час, щоб приховати незручні цифри та факти.

Попри публічні скарги колишніх пацієнтів і родин людей, які померли після лікування в Odrex, попри відкриті заклики до держави втрутитися та захистити українських пацієнтів, ситуація розвивається парадоксально. Клініка, що фігурує у 10 кримінальних провадженнях за фактами шахрайства, медичної недбалості та умисного вбивства у 2025 році стала одним із найбільших приватних партнерів НСЗУ. Медзаклад працював одразу за вісьмома пакетами Програми медичних гарантій: лікування інсультів, інфарктів, реабілітації та первинної допомоги. Тобто йдеться про масштабну співпрацю НСЗУ та Odrex, що передбачає значні обсяги державного фінансування.

Наприклад, лише за 2023 рік НСЗУ офіційно перерахувала клініці Odrex  понад 53 млн грн у межах контрактів. Тоді регулятор відкрито наголошував на масштабах співпраці з одеською клінікою, як на досягненні.

Загалом за минулий рік (ред.2023) "Дім медицини" отримав від Національної служби 53 132 886 гривень. Найбільше коштів НСЗУ виплатило приватному медичному закладу за послуги первинної допомоги. Сімейні лікарі, які працюють в Odrex, заключили декларації з близько 49 тисячами мешканців Одеської області

- повідомило НСЗУ.

Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду25.12.25, 12:58 • 101775 переглядiв

"Свої люди": тісні стосунки Ляшка та Арутюняна

Чому ж зараз регулятор закриває очі на смерті пацієнтів та судові позови проти клініки? Можливо, відповідь криється в особистих стосунках керівництва.

Як повідомляв УНН раніше генеральний директор "Одрекс" Тігран Арутюнян і міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко знайомі особисто вже багато років. На додаток, Арутюнян офіційно входить до складу робочої групи МОЗ з розвитку приватної медицини, яку очолює сам міністр.

У ситуації, коли клініка, яка фігурує у кримінальних провадженнях залишається одним із найбільших партнерів державного замовника, такі зв’язки неминуче породжують питання щодо можливого конфлікту інтересів.

Якщо державні органи дійсно покривали "своїх" партнерів, Програма медичних гарантій може перетвориться з інструменту допомоги пацієнтам на інструмент збагачення окремих осіб ціною життів українців.

Ми продовжуємо чекати на офіційну відповідь від НСЗУ та МОЗ щодо співпраці зі скандальною клінікою Odrex. Однак, поки ситуація виглядає так, що НСЗУ не поспішає пояснювати масштаби фінансування та критерії, за якими клініка з десятьма кримінальними провадженнями продовжує отримувати державні кошти. Ігнорування запиту у ситуації очевидного суспільного резонансу може свідчити не про технічну затримку, а про небажання відповідати на незручні запитання. Бо якщо рішення прозоре і обґрунтоване – його зазвичай не приховують.

Лілія Подоляк

