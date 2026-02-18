Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?

Поки кількість кримінальних проваджень в яких фігурує одеська клініка Odrex зростає, а постраждалі пацієнти об’єднуються у протестний рух, державні регулятори, як видається, обрали тактику "глухої оборони". Національна служба здоров’я України ігнорує питання журналістів про багатомільйонні контракти зі скандальним медзакладом, який фігурує у справах про шахрайство, медичну недбалість та умисне вбивство, повідомляє УНН.

Редакція УНН звернулося до НСЗУ з прямими запитаннями: скільки бюджетних коштів отримала клініка "Одрекс" завдяки контрактам за останні 5 років та чи враховує служба репутаційні ризики, контрактуючи медзаклади? Термін, передбачений законодавством, вичерпано, проте офіційної відповіді редакція так і не отримала. Питання, які напряму стосуються безпеки пацієнтів і використання бюджетних коштів, фактично залишилися без реакції державної структури. Мовчання регулятора на тлі скандалу щодо "Справи Odrex" може свідчити про те, що відомству або нема чого відповісти, або вони намагаються виграти час, щоб приховати незручні цифри та факти.

Попри публічні скарги колишніх пацієнтів і родин людей, які померли після лікування в Odrex, попри відкриті заклики до держави втрутитися та захистити українських пацієнтів, ситуація розвивається парадоксально. Клініка, що фігурує у 10 кримінальних провадженнях за фактами шахрайства, медичної недбалості та умисного вбивства у 2025 році стала одним із найбільших приватних партнерів НСЗУ. Медзаклад працював одразу за вісьмома пакетами Програми медичних гарантій: лікування інсультів, інфарктів, реабілітації та первинної допомоги. Тобто йдеться про масштабну співпрацю НСЗУ та Odrex, що передбачає значні обсяги державного фінансування.

Наприклад, лише за 2023 рік НСЗУ офіційно перерахувала клініці Odrex понад 53 млн грн у межах контрактів. Тоді регулятор відкрито наголошував на масштабах співпраці з одеською клінікою, як на досягненні.

Загалом за минулий рік (ред.2023) "Дім медицини" отримав від Національної служби 53 132 886 гривень. Найбільше коштів НСЗУ виплатило приватному медичному закладу за послуги первинної допомоги. Сімейні лікарі, які працюють в Odrex, заключили декларації з близько 49 тисячами мешканців Одеської області - повідомило НСЗУ.

"Свої люди": тісні стосунки Ляшка та Арутюняна

Чому ж зараз регулятор закриває очі на смерті пацієнтів та судові позови проти клініки? Можливо, відповідь криється в особистих стосунках керівництва.

Як повідомляв УНН раніше генеральний директор "Одрекс" Тігран Арутюнян і міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко знайомі особисто вже багато років. На додаток, Арутюнян офіційно входить до складу робочої групи МОЗ з розвитку приватної медицини, яку очолює сам міністр.

У ситуації, коли клініка, яка фігурує у кримінальних провадженнях залишається одним із найбільших партнерів державного замовника, такі зв’язки неминуче породжують питання щодо можливого конфлікту інтересів.

Якщо державні органи дійсно покривали "своїх" партнерів, Програма медичних гарантій може перетвориться з інструменту допомоги пацієнтам на інструмент збагачення окремих осіб ціною життів українців.

Ми продовжуємо чекати на офіційну відповідь від НСЗУ та МОЗ щодо співпраці зі скандальною клінікою Odrex. Однак, поки ситуація виглядає так, що НСЗУ не поспішає пояснювати масштаби фінансування та критерії, за якими клініка з десятьма кримінальними провадженнями продовжує отримувати державні кошти. Ігнорування запиту у ситуації очевидного суспільного резонансу може свідчити не про технічну затримку, а про небажання відповідати на незручні запитання. Бо якщо рішення прозоре і обґрунтоване – його зазвичай не приховують.