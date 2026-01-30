$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
12:21 • 42 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 2062 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 7870 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 14712 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 23945 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30 • 31607 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 38176 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 60557 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 45086 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 33574 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.8м/с
80%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF30 січня, 04:46 • 12905 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto30 січня, 05:12 • 32553 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30 січня, 05:47 • 37402 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto08:38 • 25802 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 11820 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 64183 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 50677 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 53233 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 113254 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 141192 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Володимир Кудрицький
Марко Рубіо
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Дніпропетровська область
Кіровоградська область
Реклама
УНН Lite
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 2374 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 4086 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 28577 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 28860 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 51401 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
МіГ-29

Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку

Київ • УНН

 • 42 перегляди

МОЗ не знайшло порушень у ТОВ "Медичний Дім "Одрекс"" та ТОВ "Центр медицини" під час перевірки 6-8 січня 2026 року. Ці компанії пов'язані з клінікою Odrex, яка фігурує у 10 кримінальних справах.

Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку

Комісія Міністерства охорони здоров’я України не виявила порушень у діяльності ТОВ "Медичний Дім "Одрекс"" та ТОВ "Центр медицини", повʼязаних зі скандальною приватною клінікою Odrex в Одесі, під час позапланової перевірки яка проводилась на початку січня. Про це в МОЗ повідомили у відповідь на запит УНН.

Що кажуть в МОЗ

Як зазначається в офіційній відповіді, позапланові перевірки дотримання ліцензійних умов провадження медичної практики були проведені комісією МОЗ в період з 6 по 8 січня 2026 року. Вони стосувалися двох компаній, повʼязаних зі скандальною приватною клінікою "Одрекс" – ТОВ "Медичний Дім "Одрекс"" та ТОВ "Центр медицини". Саме на підставі ліцензій, виданих цим фірмам медзаклад здійснює свою діяльність.

За результатами позапланових перевірок дотримання товариством з обмеженою відповідальністю "Медичний Дім "Одрекс" та товариством з обмеженою відповідальністю "Центр медицини" Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, які проводились на підставі заяви Офісу Генерального прокурора від 18.12.2025 у період з 06 до 08 січня 2026 року, комісією МОЗ не виявлені порушення

- повідомили в МОЗ.

Водночас у міністерстві окремо наголосили, що чинне законодавство не передбачає видання будь-якого розпорядчого документа у разі відсутності порушень, а отже жодних офіційних наказів чи рішень за підсумками перевірки оприлюднено не буде.

Контраст із попередніми рішеннями МОЗ

Така "успішність" перевірок викликає запитання щодо її неупередженості. Адже раніше за результатами перевірки ТОВ "Дім медицини", ще однієї з юридичних осіб, пов’язаних з Odrex, вже була позбавлена ліцензії за результатами перевірки МОЗ. Тоді регулятор дійшов протилежних висновків і визнав порушення ліцензійних умов і позбавив компанію ліцензію.

"Припинити дію ліцензії Міністерства охорони здоров’я України на провадження господарської діяльності з медичної практики повністю, за результатами позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб‘єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню, видану товариству з обмеженою відповідальністю "Дім Медицини" (код ЄДРПОУ: 38156360, рішення про видачу ліцензії від 22.01.2015 № 30), на підставі акта про ненадання органу ліцензування ліцензіатом документів, інформації про предмет перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування під час перевірки від 25.11.2025 № 17/16/1 (пункт 10 частини дванадцятої статті 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", - йдеться в наказі МОЗ.

Тож наявність двох абсолютно протилежних рішень ставить під сумнів послідовність підходів МОЗ та породжує логічне питання: чому в одних випадках порушення фіксуються, а в інших – "не виявляються", попри однаковий бренд, спільних бенефіціарів і резонансний бекграунд клініки, наявність публічних заяв родичів померлих пацієнтів та тих, хто постраждав в результаті лікування, а також низки кримінальних проваджень, у яких фігурують згадані компанії. Наразі відомо про 10 кримінальних справ, у яких фігурує "Одрекс".

Окрему увагу привертають і особисті зв’язки генерального директора ТОВ Медичний дім "Одрекс" Тіграна Арутюняна з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком. Як раніше повідомляв УНН, Арутюнян і Ляшко знайомі особисто вже багато років. Крім того, Арутюнян входить до складу робочої групи МОЗ з розвитку приватної медицини, яку очолює особисто міністр.  

На тлі цього результати перевірок підприємств, які очолює Арутюнян, виглядають щонайменше неоднозначно, адже будь-які неформальні зв’язки між регулятором і суб’єктом перевірки завжди мають обґрунтовані ризики конфлікту інтересів, особливо коли йдеться про медичні заклади зі смертельними інцидентами в "анамнезі".

На тлі всіх цих обставин офіційна позиція Міністерства охорони здоровʼя виглядає досить неоднозначно. Саме тому постає логічне запитання: МОЗ справді не виявило порушень в "Одрексі" чи просто не захотіло їх виявити?

Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28.01.26, 12:59 • 113254 перегляди

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
Odrex
Бренд
Генеральний прокурор (Україна)
Віктор Ляшко
Одеса