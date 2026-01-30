Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку

Комісія Міністерства охорони здоров’я України не виявила порушень у діяльності ТОВ "Медичний Дім "Одрекс"" та ТОВ "Центр медицини", повʼязаних зі скандальною приватною клінікою Odrex в Одесі, під час позапланової перевірки яка проводилась на початку січня. Про це в МОЗ повідомили у відповідь на запит УНН.

Що кажуть в МОЗ

Як зазначається в офіційній відповіді, позапланові перевірки дотримання ліцензійних умов провадження медичної практики були проведені комісією МОЗ в період з 6 по 8 січня 2026 року. Вони стосувалися двох компаній, повʼязаних зі скандальною приватною клінікою "Одрекс" – ТОВ "Медичний Дім "Одрекс"" та ТОВ "Центр медицини". Саме на підставі ліцензій, виданих цим фірмам медзаклад здійснює свою діяльність.

За результатами позапланових перевірок дотримання товариством з обмеженою відповідальністю "Медичний Дім "Одрекс" та товариством з обмеженою відповідальністю "Центр медицини" Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, які проводились на підставі заяви Офісу Генерального прокурора від 18.12.2025 у період з 06 до 08 січня 2026 року, комісією МОЗ не виявлені порушення - повідомили в МОЗ.

Водночас у міністерстві окремо наголосили, що чинне законодавство не передбачає видання будь-якого розпорядчого документа у разі відсутності порушень, а отже жодних офіційних наказів чи рішень за підсумками перевірки оприлюднено не буде.

Контраст із попередніми рішеннями МОЗ

Така "успішність" перевірок викликає запитання щодо її неупередженості. Адже раніше за результатами перевірки ТОВ "Дім медицини", ще однієї з юридичних осіб, пов’язаних з Odrex, вже була позбавлена ліцензії за результатами перевірки МОЗ. Тоді регулятор дійшов протилежних висновків і визнав порушення ліцензійних умов і позбавив компанію ліцензію.

"Припинити дію ліцензії Міністерства охорони здоров’я України на провадження господарської діяльності з медичної практики повністю, за результатами позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб‘єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню, видану товариству з обмеженою відповідальністю "Дім Медицини" (код ЄДРПОУ: 38156360, рішення про видачу ліцензії від 22.01.2015 № 30), на підставі акта про ненадання органу ліцензування ліцензіатом документів, інформації про предмет перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування під час перевірки від 25.11.2025 № 17/16/1 (пункт 10 частини дванадцятої статті 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", - йдеться в наказі МОЗ.

Тож наявність двох абсолютно протилежних рішень ставить під сумнів послідовність підходів МОЗ та породжує логічне питання: чому в одних випадках порушення фіксуються, а в інших – "не виявляються", попри однаковий бренд, спільних бенефіціарів і резонансний бекграунд клініки, наявність публічних заяв родичів померлих пацієнтів та тих, хто постраждав в результаті лікування, а також низки кримінальних проваджень, у яких фігурують згадані компанії. Наразі відомо про 10 кримінальних справ, у яких фігурує "Одрекс".

Окрему увагу привертають і особисті зв’язки генерального директора ТОВ Медичний дім "Одрекс" Тіграна Арутюняна з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком. Як раніше повідомляв УНН, Арутюнян і Ляшко знайомі особисто вже багато років. Крім того, Арутюнян входить до складу робочої групи МОЗ з розвитку приватної медицини, яку очолює особисто міністр.

На тлі цього результати перевірок підприємств, які очолює Арутюнян, виглядають щонайменше неоднозначно, адже будь-які неформальні зв’язки між регулятором і суб’єктом перевірки завжди мають обґрунтовані ризики конфлікту інтересів, особливо коли йдеться про медичні заклади зі смертельними інцидентами в "анамнезі".

На тлі всіх цих обставин офіційна позиція Міністерства охорони здоровʼя виглядає досить неоднозначно. Саме тому постає логічне запитання: МОЗ справді не виявило порушень в "Одрексі" чи просто не захотіло їх виявити?

