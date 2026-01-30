Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку

Комиссия Министерства здравоохранения Украины не выявила нарушений в деятельности ООО "Медицинский Дом "Одрекс"" и ООО "Центр медицины", связанных со скандальной частной клиникой Odrex в Одессе, во время внеплановой проверки, которая проводилась в начале января. Об этом в Минздраве сообщили в ответ на запрос УНН.

Что говорят в Минздраве

Как отмечается в официальном ответе, внеплановые проверки соблюдения лицензионных условий осуществления медицинской практики были проведены комиссией Минздрава в период с 6 по 8 января 2026 года. Они касались двух компаний, связанных со скандальной частной клиникой "Одрекс" – ООО "Медицинский Дом "Одрекс"" и ООО "Центр медицины". Именно на основании лицензий, выданных этим фирмам, медучреждение осуществляет свою деятельность.

По результатам внеплановых проверок соблюдения обществом с ограниченной ответственностью "Медицинский Дом "Одрекс" и обществом с ограниченной ответственностью "Центр медицины" Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике, которые проводились на основании заявления Офиса Генерального прокурора от 18.12.2025 в период с 06 по 08 января 2026 года, комиссией Минздрава не выявлены нарушения - сообщили в Минздраве.

В то же время в министерстве отдельно подчеркнули, что действующее законодательство не предусматривает издания какого-либо распорядительного документа в случае отсутствия нарушений, а значит, никаких официальных приказов или решений по итогам проверки обнародовано не будет.

Контраст с предыдущими решениями Минздрава

Такая "успешность" проверок вызывает вопросы относительно ее беспристрастности. Ведь ранее по результатам проверки ООО "Дом медицины", еще одного из юридических лиц, связанных с Odrex, уже была лишена лицензии по результатам проверки Минздрава. Тогда регулятор пришел к противоположным выводам и признал нарушения лицензионных условий и лишил компанию лицензии.

"Прекратить действие лицензии Министерства здравоохранения Украины на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике полностью, по результатам внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере хозяйственной деятельности по медицинской практике, подлежащей лицензированию, выданной обществу с ограниченной ответственностью "Дом Медицины" (код ЕГРПОУ: 38156360, решение о выдаче лицензии от 22.01.2015 № 30), на основании акта о непредставлении органу лицензирования лицензиатом документов, информации о предмете проверки по письменному требованию должностных лиц органа лицензирования во время проверки от 25.11.2025 № 17/16/1 (пункт 10 части двенадцатой статьи 16 Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", - говорится в приказе Минздрава.

Поэтому наличие двух абсолютно противоположных решений ставит под сомнение последовательность подходов Минздрава и порождает логичный вопрос: почему в одних случаях нарушения фиксируются, а в других – "не выявляются", несмотря на одинаковый бренд, общих бенефициаров и резонансный бэкграунд клиники, наличие публичных заявлений родственников умерших пациентов и тех, кто пострадал в результате лечения, а также ряда уголовных производств, в которых фигурируют упомянутые компании. Сейчас известно о 10 уголовных делах, в которых фигурирует "Одрекс".

Отдельное внимание привлекают и личные связи генерального директора ООО Медицинский дом "Одрекс" Тиграна Арутюняна с министром здравоохранения Виктором Ляшко. Как ранее сообщал УНН, Арутюнян и Ляшко знакомы лично уже много лет. Кроме того, Арутюнян входит в состав рабочей группы Минздрава по развитию частной медицины, которую возглавляет лично министр.

На фоне этого результаты проверок предприятий, которые возглавляет Арутюнян, выглядят по меньшей мере неоднозначно, ведь любые неформальные связи между регулятором и субъектом проверки всегда имеют обоснованные риски конфликта интересов, особенно когда речь идет о медицинских учреждениях со смертельными инцидентами в "анамнезе".

На фоне всех этих обстоятельств официальная позиция Министерства здравоохранения выглядит довольно неоднозначно. Именно поэтому возникает логичный вопрос: Минздрав действительно не выявил нарушений в "Одрексе" или просто не захотел их выявить?

