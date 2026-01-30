$42.850.08
51.240.01
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 366 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 2528 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но Россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 8356 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 15039 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 24290 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 31890 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 38476 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 61034 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 45427 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 33743 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.8м/с
80%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF30 января, 04:46 • 13203 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto30 января, 05:12 • 33000 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 37837 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 26180 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 12184 просмотра
публикации
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 64695 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 51087 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 53609 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 113660 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 141595 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Кудрицкий
Марко Рубио
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Днепропетровская область
Кировоградская область
Реклама
УНН Lite
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 2678 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 4406 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 28794 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 29061 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 51606 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Фильм
Микоян МиГ-29

Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Минздрав не нашел нарушений в ООО "Медицинский Дом "Одрекс"" и ООО "Центр медицины" во время проверки 6-8 января 2026 года. Эти компании связаны с клиникой Odrex, которая фигурирует в 10 уголовных делах.

Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку

Комиссия Министерства здравоохранения Украины не выявила нарушений в деятельности ООО "Медицинский Дом "Одрекс"" и ООО "Центр медицины", связанных со скандальной частной клиникой Odrex в Одессе, во время внеплановой проверки, которая проводилась в начале января. Об этом в Минздраве сообщили в ответ на запрос УНН.

Что говорят в Минздраве

Как отмечается в официальном ответе, внеплановые проверки соблюдения лицензионных условий осуществления медицинской практики были проведены комиссией Минздрава в период с 6 по 8 января 2026 года. Они касались двух компаний, связанных со скандальной частной клиникой "Одрекс" – ООО "Медицинский Дом "Одрекс"" и ООО "Центр медицины". Именно на основании лицензий, выданных этим фирмам, медучреждение осуществляет свою деятельность.

По результатам внеплановых проверок соблюдения обществом с ограниченной ответственностью "Медицинский Дом "Одрекс" и обществом с ограниченной ответственностью "Центр медицины" Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике, которые проводились на основании заявления Офиса Генерального прокурора от 18.12.2025 в период с 06 по 08 января 2026 года, комиссией Минздрава не выявлены нарушения

- сообщили в Минздраве.

В то же время в министерстве отдельно подчеркнули, что действующее законодательство не предусматривает издания какого-либо распорядительного документа в случае отсутствия нарушений, а значит, никаких официальных приказов или решений по итогам проверки обнародовано не будет.

Контраст с предыдущими решениями Минздрава

Такая "успешность" проверок вызывает вопросы относительно ее беспристрастности. Ведь ранее по результатам проверки ООО "Дом медицины", еще одного из юридических лиц, связанных с Odrex, уже была лишена лицензии по результатам проверки Минздрава. Тогда регулятор пришел к противоположным выводам и признал нарушения лицензионных условий и лишил компанию лицензии.

"Прекратить действие лицензии Министерства здравоохранения Украины на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике полностью, по результатам внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере хозяйственной деятельности по медицинской практике, подлежащей лицензированию, выданной обществу с ограниченной ответственностью "Дом Медицины" (код ЕГРПОУ: 38156360, решение о выдаче лицензии от 22.01.2015 № 30), на основании акта о непредставлении органу лицензирования лицензиатом документов, информации о предмете проверки по письменному требованию должностных лиц органа лицензирования во время проверки от 25.11.2025 № 17/16/1 (пункт 10 части двенадцатой статьи 16 Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", - говорится в приказе Минздрава.

Поэтому наличие двух абсолютно противоположных решений ставит под сомнение последовательность подходов Минздрава и порождает логичный вопрос: почему в одних случаях нарушения фиксируются, а в других – "не выявляются", несмотря на одинаковый бренд, общих бенефициаров и резонансный бэкграунд клиники, наличие публичных заявлений родственников умерших пациентов и тех, кто пострадал в результате лечения, а также ряда уголовных производств, в которых фигурируют упомянутые компании. Сейчас известно о 10 уголовных делах, в которых фигурирует "Одрекс".

Отдельное внимание привлекают и личные связи генерального директора ООО Медицинский дом "Одрекс" Тиграна Арутюняна с министром здравоохранения Виктором Ляшко. Как ранее сообщал УНН, Арутюнян и Ляшко знакомы лично уже много лет. Кроме того, Арутюнян входит в состав рабочей группы Минздрава по развитию частной медицины, которую возглавляет лично министр.  

На фоне этого результаты проверок предприятий, которые возглавляет Арутюнян, выглядят по меньшей мере неоднозначно, ведь любые неформальные связи между регулятором и субъектом проверки всегда имеют обоснованные риски конфликта интересов, особенно когда речь идет о медицинских учреждениях со смертельными инцидентами в "анамнезе".

На фоне всех этих обстоятельств официальная позиция Министерства здравоохранения выглядит довольно неоднозначно. Именно поэтому возникает логичный вопрос: Минздрав действительно не выявил нарушений в "Одрексе" или просто не захотел их выявить?

Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28.01.26, 12:59 • 113660 просмотров

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
Odrex
Бренд
Генеральный прокурор Украины
Виктор Ляшко
Одесса