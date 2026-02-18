$43.260.09
Эксклюзив
12:34 • 1732 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 8020 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 7730 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 13550 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 16904 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры
08:42 • 14170 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 15600 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 24357 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 38756 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 38647 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - Умеров
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?

Киев • УНН

 • 4 просмотра

НСЗУ и Минздрав игнорируют запросы журналистов относительно сотрудничества со скандальной клиникой Odrex, которая фигурирует в 10 уголовных производствах. Это вызывает вопросы о возможном конфликте интересов из-за личных связей руководства клиники и министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?

Пока количество уголовных производств, в которых фигурирует одесская клиника Odrex, растет, а пострадавшие пациенты объединяются в протестное движение, государственные регуляторы, как кажется, избрали тактику "глухой обороны". Национальная служба здоровья Украины игнорирует вопросы журналистов о многомиллионных контрактах со скандальным медучреждением, которое фигурирует в делах о мошенничестве, медицинской халатности и умышленном убийстве, сообщает УНН.

Редакция УНН обратилась в НСЗУ с прямыми вопросами: сколько бюджетных средств получила клиника "Одрекс" благодаря контрактам за последние 5 лет и учитывает ли служба репутационные риски, контрактуя медучреждения? Срок, предусмотренный законодательством, истек, однако официального ответа редакция так и не получила. Вопросы, которые напрямую касаются безопасности пациентов и использования бюджетных средств, фактически остались без реакции государственной структуры. Молчание регулятора на фоне скандала по "Делу Odrex" может свидетельствовать о том, что ведомству либо нечего ответить, либо они пытаются выиграть время, чтобы скрыть неудобные цифры и факты.

Несмотря на публичные жалобы бывших пациентов и семей людей, умерших после лечения в Odrex, несмотря на открытые призывы к государству вмешаться и защитить украинских пациентов, ситуация развивается парадоксально. Клиника, фигурирующая в 10 уголовных производствах по фактам мошенничества, медицинской халатности и умышленного убийства, в 2025 году стала одним из крупнейших частных партнеров НСЗУ. Медучреждение работало сразу по восьми пакетам Программы медицинских гарантий: лечение инсультов, инфарктов, реабилитации и первичной помощи. То есть речь идет о масштабном сотрудничестве НСЗУ и Odrex, предусматривающем значительные объемы государственного финансирования.

Например, только за 2023 год НСЗУ официально перечислила клинике Odrex более 53 млн грн в рамках контрактов. Тогда регулятор открыто подчеркивал масштабы сотрудничества с одесской клиникой, как достижение.

Всего за прошлый год (ред. 2023) "Дом медицины" получил от Национальной службы 53 132 886 гривен. Больше всего средств НСЗУ выплатило частному медицинскому учреждению за услуги первичной помощи. Семейные врачи, работающие в Odrex, заключили декларации с около 49 тысячами жителей Одесской области

- сообщило НСЗУ.

Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду25.12.25, 12:58 • 101775 просмотров

"Свои люди": тесные отношения Ляшко и Арутюняна

Почему же сейчас регулятор закрывает глаза на смерти пациентов и судебные иски против клиники? Возможно, ответ кроется в личных отношениях руководства.

Как сообщал УНН ранее, генеральный директор "Одрекс" Тигран Арутюнян и министр здравоохранения Виктор Ляшко знакомы лично уже много лет. В дополнение, Арутюнян официально входит в состав рабочей группы Минздрава по развитию частной медицины, которую возглавляет сам министр.

В ситуации, когда клиника, фигурирующая в уголовных производствах, остается одним из крупнейших партнеров государственного заказчика, такие связи неизбежно порождают вопросы относительно возможного конфликта интересов.

Если государственные органы действительно покрывали "своих" партнеров, Программа медицинских гарантий может превратиться из инструмента помощи пациентам в инструмент обогащения отдельных лиц ценой жизней украинцев.

Мы продолжаем ждать официального ответа от НСЗУ и Минздрава относительно сотрудничества со скандальной клиникой Odrex. Однако, пока ситуация выглядит так, что НСЗУ не спешит объяснять масштабы финансирования и критерии, по которым клиника с десятью уголовными производствами продолжает получать государственные средства. Игнорирование запроса в ситуации очевидного общественного резонанса может свидетельствовать не о технической задержке, а о нежелании отвечать на неудобные вопросы. Потому что если решение прозрачное и обоснованное – его обычно не скрывают.

Лилия Подоляк

