Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 11628 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 26579 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 23302 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 34258 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 25011 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 19628 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 23257 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 25133 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 17973 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 18716 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Публікації
Ексклюзив
Ізраїль готується до війни: рятувальні служби отримали вказівки - ЗМІ

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Ізраїль оголосив найвищий ступінь готовності, готуючись до можливої війни. Офіційні особи вважають неминучим удар США по Ірану, до якого Ізраїль приєднається.

Ізраїль готується до війни: рятувальні служби отримали вказівки - ЗМІ

В Ізраїлі оголошено найвищий ступінь готовності, рятувальні служби отримали вказівки: "Будьте готові до війни". Про це повідомляє N12, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що якщо США атакуватитмуть Іран, то Ізраїль до них приєднається. При цьому офіційні особи вважають американський удар неминучим.

Ізраїль не відстає і проводить низку масштабних підготовчих заходів у тісній координації з діями США. Система оборони готова до різних сценаріїв, як на оборонному, так і на наступальному рівні, щоб гарантувати, що Армія оборони Ізраїлю не буде зненацька захоплена будь-яким розвитком подій

- йдеться у статті.

Вказується, що, незважаючи на напруженість та видимі сили на місцях, які посилили тиск на населення за останні 24 години, Командування тилу уточнює, що жодних змін у керівних принципах не відбулося: система уважно стежить за ситуацією та зобов'язується негайно інформувати громадян у разі потреби внесення змін.

Нагадаємо

За інформцією Axios, президент США Дональд Трамп може віддати наказ розпочати удари по Ірану вже найближчими тижнями.

Іран пропонує передати збагачений уран росії для примирення зі США - WSJ18.02.26, 04:01 • 15024 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Армія оборони Ізраїлю
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран