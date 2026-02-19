Ізраїль готується до війни: рятувальні служби отримали вказівки - ЗМІ
Ізраїль оголосив найвищий ступінь готовності, готуючись до можливої війни. Офіційні особи вважають неминучим удар США по Ірану, до якого Ізраїль приєднається.
В Ізраїлі оголошено найвищий ступінь готовності, рятувальні служби отримали вказівки: "Будьте готові до війни". Про це повідомляє N12, інформує УНН.
Зазначається, що якщо США атакуватитмуть Іран, то Ізраїль до них приєднається. При цьому офіційні особи вважають американський удар неминучим.
Ізраїль не відстає і проводить низку масштабних підготовчих заходів у тісній координації з діями США. Система оборони готова до різних сценаріїв, як на оборонному, так і на наступальному рівні, щоб гарантувати, що Армія оборони Ізраїлю не буде зненацька захоплена будь-яким розвитком подій
Вказується, що, незважаючи на напруженість та видимі сили на місцях, які посилили тиск на населення за останні 24 години, Командування тилу уточнює, що жодних змін у керівних принципах не відбулося: система уважно стежить за ситуацією та зобов'язується негайно інформувати громадян у разі потреби внесення змін.
За інформцією Axios, президент США Дональд Трамп може віддати наказ розпочати удари по Ірану вже найближчими тижнями.
