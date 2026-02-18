Трамп може віддати наказ розпочати удари по Ірану вже найближчими тижнями - ЗМІ

$43.260.09
Ексклюзив
16:17 • 10296 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
15:06 • 21933 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 16853 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 26905 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 21279 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 17022 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 21330 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 24306 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 17497 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 18436 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамою
18 лютого, 11:16
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі
18 лютого, 12:23
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?
18 лютого, 13:04
В Україні стартував рух "Чесна мобілізація": він викриває "заброньованих" ухилянтів-"активістів" та "мажорів"
16:34
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення17:10 • 9380 перегляди
Публікації
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення
17:10
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35
15:06
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?
18 лютого, 13:04
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 26905 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує суд
17 лютого, 10:46
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Роберт Фіцо
Олександр Кубраков
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білорусь
Велика Британія
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбу
19:06
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі
18 лютого, 12:23
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамою
18 лютого, 11:16
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитини
17 лютого, 17:21
Ірина Білик вразила новим іміджем після б'юті-перевтілення
17 лютого, 11:43
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Фільм
Дипломатка

Трамп може віддати наказ розпочати удари по Ірану вже найближчими тижнями - ЗМІ

Київ • УНН

 • 358 перегляди

Дональд Трамп може віддати наказ про масштабні удари по Ірану, що триватимуть кілька тижнів. Ця операція, ймовірно, буде спільною американо-ізраїльською кампанією.

Трамп може віддати наказ розпочати удари по Ірану вже найближчими тижнями - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп може віддати наказ розпочати удари по Ірану вже найближчими тижнями. Про це повідомляє Axios  з посиланням на джерела, передає УНН

Військова операція США в Ірані, ймовірно, буде масштабною кампанією, яка триватиме кілька тижнів і буде більше схожа на повноцінну війну, ніж точкова операція у Венесуелі минулого місяця 

- пише видання. 

Зазначається, що це, ймовірно, буде спільна американо-ізраїльська кампанія, яка матиме набагато ширший масштаб і матиме більш екзистенційне значення для режиму, ніж 12-денна війна під проводом Ізраїлю в червні минулого року, до якої США зрештою приєдналися, щоб знищити підземні ядерні об'єкти Ірану.

Така війна матиме драматичний вплив на весь регіон і серйозні наслідки для решти трьох років президентства Трампа.

Трамп мало не був готовий завдати удару по Ірану на початку січня через убивство режимом тисяч протестувальників. Але коли вікно можливостей минуло, адміністрація перейшла до двостороннього підходу: ядерні переговори в поєднанні з масштабним нарощуванням військової сили. Зволікаючи та залучаючи стільки сили, Трамп посилив очікування щодо того, як виглядатиме операція, якщо угоди не вдасться досягти. І зараз угода виглядає малоймовірною 

- додає видання. 

Ізраїльські чиновники розповіли, що уряд Ізраїлю, який виступає за жорсткий і максималістський сценарій та зміну режиму в Тегерані, готується до війни найближчими днями.

При цьому американські джерела розходяться в оцінках: одні припускають, що удари можуть бути завдані за кілька тижнів, інші очікують атаки у більш стислі терміни.

Нагадаємо 

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що на переговорах зі США в Женеві досягнуто прогресу, але це не означає, що його країна скоро досягне угоди з Вашингтоном щодо ядерної програми Тегерана.

Президент США Дональд Трамп віддав наказ відправити найбільший у світі авіаносець "Джеральд Форд" до Близького Сходу. Мета - посилити тиск на Іран на тлі обговорень щодо обмеження його ядерних програм та програм розробки балістичних ракет.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Ізраїль
Женева
Венесуела
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран