Трамп може віддати наказ розпочати удари по Ірану вже найближчими тижнями - ЗМІ
Київ • УНН
Дональд Трамп може віддати наказ про масштабні удари по Ірану, що триватимуть кілька тижнів. Ця операція, ймовірно, буде спільною американо-ізраїльською кампанією.
Президент США Дональд Трамп може віддати наказ розпочати удари по Ірану вже найближчими тижнями. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела, передає УНН.
Військова операція США в Ірані, ймовірно, буде масштабною кампанією, яка триватиме кілька тижнів і буде більше схожа на повноцінну війну, ніж точкова операція у Венесуелі минулого місяця
Зазначається, що це, ймовірно, буде спільна американо-ізраїльська кампанія, яка матиме набагато ширший масштаб і матиме більш екзистенційне значення для режиму, ніж 12-денна війна під проводом Ізраїлю в червні минулого року, до якої США зрештою приєдналися, щоб знищити підземні ядерні об'єкти Ірану.
Така війна матиме драматичний вплив на весь регіон і серйозні наслідки для решти трьох років президентства Трампа.
Трамп мало не був готовий завдати удару по Ірану на початку січня через убивство режимом тисяч протестувальників. Але коли вікно можливостей минуло, адміністрація перейшла до двостороннього підходу: ядерні переговори в поєднанні з масштабним нарощуванням військової сили. Зволікаючи та залучаючи стільки сили, Трамп посилив очікування щодо того, як виглядатиме операція, якщо угоди не вдасться досягти. І зараз угода виглядає малоймовірною
Ізраїльські чиновники розповіли, що уряд Ізраїлю, який виступає за жорсткий і максималістський сценарій та зміну режиму в Тегерані, готується до війни найближчими днями.
При цьому американські джерела розходяться в оцінках: одні припускають, що удари можуть бути завдані за кілька тижнів, інші очікують атаки у більш стислі терміни.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що на переговорах зі США в Женеві досягнуто прогресу, але це не означає, що його країна скоро досягне угоди з Вашингтоном щодо ядерної програми Тегерана.
Президент США Дональд Трамп віддав наказ відправити найбільший у світі авіаносець "Джеральд Форд" до Близького Сходу. Мета - посилити тиск на Іран на тлі обговорень щодо обмеження його ядерних програм та програм розробки балістичних ракет.