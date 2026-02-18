Трамп може віддати наказ розпочати удари по Ірану вже найближчими тижнями - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп може віддати наказ розпочати удари по Ірану вже найближчими тижнями. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела, передає УНН.

Військова операція США в Ірані, ймовірно, буде масштабною кампанією, яка триватиме кілька тижнів і буде більше схожа на повноцінну війну, ніж точкова операція у Венесуелі минулого місяця

Зазначається, що це, ймовірно, буде спільна американо-ізраїльська кампанія, яка матиме набагато ширший масштаб і матиме більш екзистенційне значення для режиму, ніж 12-денна війна під проводом Ізраїлю в червні минулого року, до якої США зрештою приєдналися, щоб знищити підземні ядерні об'єкти Ірану.

Така війна матиме драматичний вплив на весь регіон і серйозні наслідки для решти трьох років президентства Трампа.

Трамп мало не був готовий завдати удару по Ірану на початку січня через убивство режимом тисяч протестувальників. Але коли вікно можливостей минуло, адміністрація перейшла до двостороннього підходу: ядерні переговори в поєднанні з масштабним нарощуванням військової сили. Зволікаючи та залучаючи стільки сили, Трамп посилив очікування щодо того, як виглядатиме операція, якщо угоди не вдасться досягти. І зараз угода виглядає малоймовірною