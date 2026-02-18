Трамп может отдать приказ начать удары по Ирану уже в ближайшие недели - СМИ

Президент США Дональд Трамп может отдать приказ о начале ударов по Ирану уже в ближайшие недели. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, передает УНН.

Военная операция США в Иране, вероятно, будет масштабной кампанией, которая продлится несколько недель и будет больше похожа на полноценную войну, чем точечная операция в Венесуэле в прошлом месяце - пишет издание.

Отмечается, что это, вероятно, будет совместная американо-израильская кампания, которая будет иметь гораздо более широкий масштаб и будет иметь более экзистенциальное значение для режима, чем 12-дневная война под руководством Израиля в июне прошлого года, к которой США в конечном итоге присоединились, чтобы уничтожить подземные ядерные объекты Ирана.

Такая война будет иметь драматическое влияние на весь регион и серьезные последствия для оставшихся трех лет президентства Трампа.

Трамп чуть было не был готов нанести удар по Ирану в начале января из-за убийства режимом тысяч протестующих. Но когда окно возможностей прошло, администрация перешла к двустороннему подходу: ядерные переговоры в сочетании с масштабным наращиванием военной силы. Медленно и привлекая столько силы, Трамп усилил ожидания относительно того, как будет выглядеть операция, если соглашения не удастся достичь. И сейчас соглашение выглядит маловероятным - добавляет издание.

Израильские чиновники рассказали, что правительство Израиля, выступающее за жесткий и максималистский сценарий и смену режима в Тегеране, готовится к войне в ближайшие дни.

При этом американские источники расходятся в оценках: одни предполагают, что удары могут быть нанесены через несколько недель, другие ожидают атаки в более сжатые сроки.

Напомним

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что на переговорах с США в Женеве достигнут прогресс, но это не означает, что его страна скоро достигнет соглашения с Вашингтоном по ядерной программе Тегерана.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ отправить крупнейший в мире авианосец "Джеральд Форд" на Ближний Восток. Цель - усилить давление на Иран на фоне обсуждений по ограничению его ядерных программ и программ разработки баллистических ракет.