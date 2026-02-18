Трамп может отдать приказ начать удары по Ирану уже в ближайшие недели - СМИ

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
16:17 • 9860 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
15:06 • 20484 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 16041 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 25677 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 20740 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 16838 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 21193 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 24219 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 17459 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 18396 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.7м/с
82%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 15227 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 12486 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 18485 просмотра
В Украине стартовало движение "Честная мобилизация": оно разоблачает "забронированных" уклонистов-"активистов" и "мажоров"Photo16:34 • 4786 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления17:10 • 8176 просмотра
публикации
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления17:10 • 8252 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo15:06 • 20484 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 18519 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 25677 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 57908 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Кирилл Буданов
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Беларусь
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo19:06 • 1356 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 12515 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 15252 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 22119 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 34588 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Дипломатка

Трамп может отдать приказ начать удары по Ирану уже в ближайшие недели - СМИ

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Дональд Трамп может отдать приказ о масштабных ударах по Ирану, которые продлятся несколько недель. Эта операция, вероятно, будет совместной американо-израильской кампанией.

Трамп может отдать приказ начать удары по Ирану уже в ближайшие недели - СМИ

Президент США Дональд Трамп может отдать приказ о начале ударов по Ирану уже в ближайшие недели. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, передает УНН.

Военная операция США в Иране, вероятно, будет масштабной кампанией, которая продлится несколько недель и будет больше похожа на полноценную войну, чем точечная операция в Венесуэле в прошлом месяце

- пишет издание.

Отмечается, что это, вероятно, будет совместная американо-израильская кампания, которая будет иметь гораздо более широкий масштаб и будет иметь более экзистенциальное значение для режима, чем 12-дневная война под руководством Израиля в июне прошлого года, к которой США в конечном итоге присоединились, чтобы уничтожить подземные ядерные объекты Ирана.

Такая война будет иметь драматическое влияние на весь регион и серьезные последствия для оставшихся трех лет президентства Трампа.

Трамп чуть было не был готов нанести удар по Ирану в начале января из-за убийства режимом тысяч протестующих. Но когда окно возможностей прошло, администрация перешла к двустороннему подходу: ядерные переговоры в сочетании с масштабным наращиванием военной силы. Медленно и привлекая столько силы, Трамп усилил ожидания относительно того, как будет выглядеть операция, если соглашения не удастся достичь. И сейчас соглашение выглядит маловероятным

- добавляет издание.

Израильские чиновники рассказали, что правительство Израиля, выступающее за жесткий и максималистский сценарий и смену режима в Тегеране, готовится к войне в ближайшие дни.

При этом американские источники расходятся в оценках: одни предполагают, что удары могут быть нанесены через несколько недель, другие ожидают атаки в более сжатые сроки.

Напомним

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что на переговорах с США в Женеве достигнут прогресс, но это не означает, что его страна скоро достигнет соглашения с Вашингтоном по ядерной программе Тегерана.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ отправить крупнейший в мире авианосец "Джеральд Форд" на Ближний Восток. Цель - усилить давление на Иран на фоне обсуждений по ограничению его ядерных программ и программ разработки баллистических ракет.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Израиль
Женева
Венесуэла
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран