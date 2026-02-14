$42.990.04
Трамп відправив найбільший у світі авіаносець до Близького Сходу, щоб посилити тиск на Іран - The Guardian

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Президент США Дональд Трамп віддав наказ відправити найбільший у світі авіаносець "Джеральд Форд" до Близького Сходу. Мета - посилити тиск на Іран на тлі обговорень щодо обмеження його ядерних програм та програм розробки балістичних ракет.

Трамп відправив найбільший у світі авіаносець до Близького Сходу, щоб посилити тиск на Іран - The Guardian

Президент США Дональд Трамп віддав наказ найбільшому у світі авіаносцю відплисти з Карибського моря до Близького Сходу, щоб посилити тиск на Іран на тлі обговорень щодо обмеження його ядерних програм та програм розробки балістичних ракет. Про це повідомляє The Guardian, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що "Джеральд Форд" посилить у регіоні групу корабля "Авраам Лінкольн", яка вже розгорнута для проведення військової операції проти Тегерана.

Видання нагадує, що у вівторок Трамп заявив, що "розмірковує" про відправку другої ударної групи авіаносців на Близький Схід, хоча Тегеран нібито "готовий укласти ядерну угоду".

Риторика Трампа щодо Ірану помітно змінилася за останній місяць. Спочатку він, здавалося, натякав, що хоче втрутитися, кажучи людям, які протестували проти режиму країни, що "допомога прийде". Але на той час США мали замало військових ресурсів

- йдеться у статті.

Автори додають, що для переходу від берегів Америки до Азії авіаносцю "Джеральд Форд" та суднам супроводу знадобиться близько трьох тижнів. За цей час у Білому домі сподіваються дотиснути Іран дипломатично.

Нагадаємо

За інформацією Bloomberg, дипломатичні зусилля США та Ірану зайшли в глухий кут, незважаючи на позитивні заяви лідерів. Відсутність чітких домовленостей та нові провокації Тегерана підвищують ймовірність американських авіаударів.

