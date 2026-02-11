$43.030.02
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 12446 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 15288 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 18706 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 17554 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 15540 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 18759 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 23806 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 16139 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 27096 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Публікації
Ексклюзиви
Дипломатичні зусилля США та Ірану зайшли в глухий кут на тлі загрози авіаударів

Київ • УНН

 • 672 перегляди

Дипломатичні зусилля США та Ірану зайшли в глухий кут, незважаючи на позитивні заяви лідерів. Відсутність чітких домовленостей та нові провокації Тегерана підвищують ймовірність американських авіаударів.

Дипломатичні зусилля США та Ірану зайшли в глухий кут на тлі загрози авіаударів

Попри позитивні заяви лідерів США та Ірану після першого раунду переговорів, аналітики попереджають про високу ймовірність зриву дипломатичного процесу. Відсутність чітких домовленостей та нові провокації з боку Тегерана знову виводять на перший план перспективу американських авіаударів по іранських військових об'єктах. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Графік та конкретні умови подальшої співпраці залишаються неясними після зустрічі, яку Дональд Трамп назвав "дуже доброю", а Масуд Пезешкіан – "кроком уперед". Проте фундаментальні розбіжності в позиціях сторін роблять укладання серйозної угоди малоймовірним. Іран наполягає на обмеженні дискусій виключно своєю ядерною програмою, тоді як Вашингтон вимагає повної відмови від розробки балістичних ракет, припинення підтримки радикальних угруповань та зупинки внутрішніх репресій.

Туреччина заявила, що може доєднатись до гонки ядерних озброєнь через Іран10.02.26, 19:07 • 5058 переглядiв

Протягом вихідних ситуація загострилася через продовження страт протестувальників в Ірані, що прямо суперечить попереднім запевненням Тегерана. У відповідь на це США попередили американські судна про необхідність уникати іранських вод, що негайно спровокувало стрибок цін на нафтових ринках та посилило очікування прямого військового зіткнення.

Вплив Ізраїлю та регіональні ризики

Додатковим фактором тиску на переговорний процес є позиція Ізраїлю. Очікується, що під час зустрічі в Білому домі в середу прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу наполягатиме на висуненні ще жорсткіших умов до Ірану. Ізраїльська сторона вважає, що лише максимальний тиск та загроза силового сценарію можуть змусити Тегеран піти на реальні поступки.

Ізраїль попередив США про готовність діяти самостійно у разі перетину Іраном "червоної лінії" щодо балістичних ракет - ЗМІ09.02.26, 17:36 • 3788 переглядiв

Експерти зазначають, що час для дипломатії стрімко вичерпується, оскільки адміністрація Трампа не готова до тривалих та безрезультатних дискусій. Наразі американські збройні сили в регіоні перебувають у стані підвищеної бойової готовності, очікуючи на рішення політичного керівництва щодо подальших кроків у разі остаточного провалу діалогу.

США перевели системи Patriot у Катарі на мобільні платформи через загрозу з боку Ірану11.02.26, 00:26 • 1684 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Масуд Пезешкіян
Ізраїль
Білий дім
Bloomberg
Вашингтон
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран