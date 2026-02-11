Дипломатичні зусилля США та Ірану зайшли в глухий кут на тлі загрози авіаударів

Попри позитивні заяви лідерів США та Ірану після першого раунду переговорів, аналітики попереджають про високу ймовірність зриву дипломатичного процесу. Відсутність чітких домовленостей та нові провокації з боку Тегерана знову виводять на перший план перспективу американських авіаударів по іранських військових об'єктах. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Графік та конкретні умови подальшої співпраці залишаються неясними після зустрічі, яку Дональд Трамп назвав "дуже доброю", а Масуд Пезешкіан – "кроком уперед". Проте фундаментальні розбіжності в позиціях сторін роблять укладання серйозної угоди малоймовірним. Іран наполягає на обмеженні дискусій виключно своєю ядерною програмою, тоді як Вашингтон вимагає повної відмови від розробки балістичних ракет, припинення підтримки радикальних угруповань та зупинки внутрішніх репресій.

Протягом вихідних ситуація загострилася через продовження страт протестувальників в Ірані, що прямо суперечить попереднім запевненням Тегерана. У відповідь на це США попередили американські судна про необхідність уникати іранських вод, що негайно спровокувало стрибок цін на нафтових ринках та посилило очікування прямого військового зіткнення.

Вплив Ізраїлю та регіональні ризики

Додатковим фактором тиску на переговорний процес є позиція Ізраїлю. Очікується, що під час зустрічі в Білому домі в середу прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу наполягатиме на висуненні ще жорсткіших умов до Ірану. Ізраїльська сторона вважає, що лише максимальний тиск та загроза силового сценарію можуть змусити Тегеран піти на реальні поступки.

Експерти зазначають, що час для дипломатії стрімко вичерпується, оскільки адміністрація Трампа не готова до тривалих та безрезультатних дискусій. Наразі американські збройні сили в регіоні перебувають у стані підвищеної бойової готовності, очікуючи на рішення політичного керівництва щодо подальших кроків у разі остаточного провалу діалогу.

