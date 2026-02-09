$43.050.09
Ексклюзив
15:20 • 636 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 16023 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 31101 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 35898 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 53262 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 51994 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 41932 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40299 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26929 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 18274 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
Ізраїль попередив США про готовність діяти самостійно у разі перетину Іраном "червоної лінії" щодо балістичних ракет - ЗМІ

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Ізраїль повідомив США про готовність завдати удару по Ірану без підтримки союзників. Це станеться, якщо Тегеран перетне "червону лінію" у розвитку балістичних ракет.

Ізраїль попередив США про готовність діяти самостійно у разі перетину Іраном "червоної лінії" щодо балістичних ракет - ЗМІ

Ізраїль поінформував Сполучені Штати про готовність завдати удару по Ірану без підтримки союзників у разі, якщо Тегеран перетне визначену Єрусалимом "червону лінію" у розвитку балістичних ракет. Про це пише The Jerusalem Post, передає УНН.

Деталі

За словами джерела видання, ізраїльська сторона прямо дала зрозуміти американським партнерам, що залишає за собою право на односторонні дії, якщо іранська ракетна програма досягне критичного рівня загрози. Водночас співрозмовник наголосив, що на цей момент Іран ще не перетнув встановлений Ізраїлем поріг.

Ізраїльські посадовці у сфері оборони останнім часом донесли до своїх американських колег позицію, що балістичні ракети Ірану становлять екзистенційну загрозу для безпеки держави. За даними джерел у сфері безпеки, наміри Ізраїлю знищити ракетні можливості та виробничу інфраструктуру Ірану були передані США під час серії контактів на високому рівні.

Під час цих обговорень ізраїльські військові представили можливі операційні сценарії, спрямовані на ослаблення іранської ракетної програми, зокрема удари по ключових об’єктах виробництва. Видання зазначає, що в Єрусалимі розглядають такі дії як крайній, але реальний варіант у разі подальшої ескалації.

Нагадаємо

Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив заходи для розширення суверенітету над Західним берегом, послаблюючи Палестинську адміністрацію. Це рішення полегшить вилучення земель у палестинців та розширення єврейських поселень.

Андрій Тимощенков

Новини Світу
Сутички
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Іран