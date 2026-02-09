Ізраїль попередив США про готовність діяти самостійно у разі перетину Іраном "червоної лінії" щодо балістичних ракет - ЗМІ
Ізраїль повідомив США про готовність завдати удару по Ірану без підтримки союзників. Це станеться, якщо Тегеран перетне "червону лінію" у розвитку балістичних ракет.
Ізраїль поінформував Сполучені Штати про готовність завдати удару по Ірану без підтримки союзників у разі, якщо Тегеран перетне визначену Єрусалимом "червону лінію" у розвитку балістичних ракет. Про це пише The Jerusalem Post, передає УНН.
Деталі
За словами джерела видання, ізраїльська сторона прямо дала зрозуміти американським партнерам, що залишає за собою право на односторонні дії, якщо іранська ракетна програма досягне критичного рівня загрози. Водночас співрозмовник наголосив, що на цей момент Іран ще не перетнув встановлений Ізраїлем поріг.
Ізраїльські посадовці у сфері оборони останнім часом донесли до своїх американських колег позицію, що балістичні ракети Ірану становлять екзистенційну загрозу для безпеки держави. За даними джерел у сфері безпеки, наміри Ізраїлю знищити ракетні можливості та виробничу інфраструктуру Ірану були передані США під час серії контактів на високому рівні.
Під час цих обговорень ізраїльські військові представили можливі операційні сценарії, спрямовані на ослаблення іранської ракетної програми, зокрема удари по ключових об’єктах виробництва. Видання зазначає, що в Єрусалимі розглядають такі дії як крайній, але реальний варіант у разі подальшої ескалації.
