Израиль предупредил США о готовности действовать самостоятельно в случае пересечения Ираном "красной линии" по баллистическим ракетам - СМИ
Киев • УНН
Израиль сообщил США о готовности нанести удар по Ирану без поддержки союзников. Это произойдет, если Тегеран пересечет "красную линию" в развитии баллистических ракет.
Израиль проинформировал Соединенные Штаты о готовности нанести удар по Ирану без поддержки союзников в случае, если Тегеран пересечет определенную Иерусалимом "красную линию" в развитии баллистических ракет. Об этом пишет The Jerusalem Post, передает УНН.
Детали
По словам источника издания, израильская сторона прямо дала понять американским партнерам, что оставляет за собой право на односторонние действия, если иранская ракетная программа достигнет критического уровня угрозы. В то же время собеседник подчеркнул, что на данный момент Иран еще не пересек установленный Израилем порог.
Израильские должностные лица в сфере обороны в последнее время донесли до своих американских коллег позицию, что баллистические ракеты Ирана представляют экзистенциальную угрозу для безопасности государства. По данным источников в сфере безопасности, намерения Израиля уничтожить ракетные возможности и производственную инфраструктуру Ирана были переданы США во время серии контактов на высоком уровне.
Во время этих обсуждений израильские военные представили возможные операционные сценарии, направленные на ослабление иранской ракетной программы, в частности удары по ключевым объектам производства. Издание отмечает, что в Иерусалиме рассматривают такие действия как крайний, но реальный вариант в случае дальнейшей эскалации.
Напомним
Кабинет безопасности Израиля одобрил меры по расширению суверенитета над Западным берегом, ослабляя Палестинскую администрацию. Это решение облегчит изъятие земель у палестинцев и расширение еврейских поселений.