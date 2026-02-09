Израиль предупредил США о готовности действовать самостоятельно в случае пересечения Ираном "красной линии" по баллистическим ракетам - СМИ

$43.050.09
50.760.13
ukenru
Эксклюзив
15:20 • 1450 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 16507 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 31673 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 36312 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 53606 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 52175 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 42044 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 40367 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26965 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 18293 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0.8м/с
75%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Волыни враг снова ударил по объекту энергетики: детали9 февраля, 06:15 • 12546 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 31924 просмотра
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця9 февраля, 09:47 • 20315 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 12834 просмотра
Гнилые продукты для военных и миллионные откаты: майор тыла бригады ДШВ получил подозрениеVideo13:13 • 9026 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни14:55 • 2266 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 12979 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 57908 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 79303 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 96019 просмотра
Актуальные люди
Андрей Шевченко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Дмитрий Михайленко
Актуальные места
Украина
Сумская область
Франция
Соединённые Штаты
Италия
Реклама
УНН Lite
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo15:48 • 172 просмотра
Пенисгейт на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы15:11 • 1040 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 32031 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 37264 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 50487 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Forbes
Бильд

Израиль предупредил США о готовности действовать самостоятельно в случае пересечения Ираном "красной линии" по баллистическим ракетам - СМИ

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Израиль сообщил США о готовности нанести удар по Ирану без поддержки союзников. Это произойдет, если Тегеран пересечет "красную линию" в развитии баллистических ракет.

Израиль предупредил США о готовности действовать самостоятельно в случае пересечения Ираном "красной линии" по баллистическим ракетам - СМИ

Израиль проинформировал Соединенные Штаты о готовности нанести удар по Ирану без поддержки союзников в случае, если Тегеран пересечет определенную Иерусалимом "красную линию" в развитии баллистических ракет. Об этом пишет The Jerusalem Post, передает УНН.

Детали

По словам источника издания, израильская сторона прямо дала понять американским партнерам, что оставляет за собой право на односторонние действия, если иранская ракетная программа достигнет критического уровня угрозы. В то же время собеседник подчеркнул, что на данный момент Иран еще не пересек установленный Израилем порог.

Израильские должностные лица в сфере обороны в последнее время донесли до своих американских коллег позицию, что баллистические ракеты Ирана представляют экзистенциальную угрозу для безопасности государства. По данным источников в сфере безопасности, намерения Израиля уничтожить ракетные возможности и производственную инфраструктуру Ирана были переданы США во время серии контактов на высоком уровне.

Во время этих обсуждений израильские военные представили возможные операционные сценарии, направленные на ослабление иранской ракетной программы, в частности удары по ключевым объектам производства. Издание отмечает, что в Иерусалиме рассматривают такие действия как крайний, но реальный вариант в случае дальнейшей эскалации.

Напомним

Кабинет безопасности Израиля одобрил меры по расширению суверенитета над Западным берегом, ослабляя Палестинскую администрацию. Это решение облегчит изъятие земель у палестинцев и расширение еврейских поселений.

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Соединённые Штаты
Иран