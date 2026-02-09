$43.140.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ізраїль схвалив заходи щодо посилення контролю над Західним берегом Йордану та обмеження палестинської влади

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив заходи для розширення суверенітету над Західним берегом, послаблюючи Палестинську адміністрацію. Це рішення полегшить вилучення земель у палестинців та розширення єврейських поселень.

Ізраїль схвалив заходи щодо посилення контролю над Західним берегом Йордану та обмеження палестинської влади
Фото: AP

Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю у неділю офіційно затвердив пакет заходів, спрямованих на розширення ізраїльського суверенітету над окупованим Західним берегом. Це рішення передбачає значне послаблення повноважень Палестинської адміністрації та спрощення процедур для розширення єврейських поселень. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Офіс міністра фінансів Бецалеля Смотрича підтвердив, що нові правила значно полегшать поселенцям процес вилучення земель у палестинців. У своїй заяві ультраправий міністр прямо окреслив стратегічну мету таких кроків.

Ми продовжуватимемо ховати ідею палестинської держави

– наголосив Смотрич, підкреслюючи безповоротність курсу на зміцнення ізраїльської присутності в регіоні.

Дослідник ізраїльської групи "Мир зараз" Йонатан Мізрахі схарактеризував це рішення як "дуже важливе" з погляду впливу на геополітичну ситуацію.

"Ми ніколи не покинемо Газу": міністр оборони Ізраїлю спростував чутки про переселення анклаву, але підтвердив військову присутність23.12.25, 20:20 • 4612 переглядiв

Проте він зауважив, що для остаточного впровадження цих заходів на практиці все ще необхідне формальне схвалення з боку головнокомандувача Ізраїлю на Західному березі.

Реакція палестинської сторони та міжнародний резонанс

Президент Палестини Махмуд Аббас виступив із різкою заявою, назвавши дії ізраїльського кабінету прямою загрозою безпеці. За його словами, це рішення є "небезпечним" та "відкритою спробою Ізраїлю легалізувати розширення поселень" і масштабну конфіскацію палестинських земель. Аббас закликав Сполучені Штати та Раду Безпеки ООН до негайного втручання, щоб зупинити односторонні дії Тель-Авіва.

Ізраїль не дозволить відновлення Сектору Гази до роззброєння ХАМАС - Нетаньягу 28.01.26, 09:38 • 4369 переглядiв

Водночас Йорданія засудила кроки Ізраїлю, звинувативши сусідню країну у спробі "нав'язування незаконного суверенітету". На тлі цих подій угруповання ХАМАС закликало палестинське населення Західного берега "посилити протистояння окупації та її поселенцям", що створює ризики нової ескалації збройного конфлікту в регіоні.

Ізраїль схвалив 19 нових поселень на Західному березі Йордану: встановлено історичний рекорд21.12.25, 21:59 • 3647 переглядiв

Степан Гафтко

