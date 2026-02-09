Ізраїль схвалив заходи щодо посилення контролю над Західним берегом Йордану та обмеження палестинської влади
Київ • УНН
Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив заходи для розширення суверенітету над Західним берегом, послаблюючи Палестинську адміністрацію. Це рішення полегшить вилучення земель у палестинців та розширення єврейських поселень.
Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю у неділю офіційно затвердив пакет заходів, спрямованих на розширення ізраїльського суверенітету над окупованим Західним берегом. Це рішення передбачає значне послаблення повноважень Палестинської адміністрації та спрощення процедур для розширення єврейських поселень. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Офіс міністра фінансів Бецалеля Смотрича підтвердив, що нові правила значно полегшать поселенцям процес вилучення земель у палестинців. У своїй заяві ультраправий міністр прямо окреслив стратегічну мету таких кроків.
Ми продовжуватимемо ховати ідею палестинської держави
Дослідник ізраїльської групи "Мир зараз" Йонатан Мізрахі схарактеризував це рішення як "дуже важливе" з погляду впливу на геополітичну ситуацію.
Проте він зауважив, що для остаточного впровадження цих заходів на практиці все ще необхідне формальне схвалення з боку головнокомандувача Ізраїлю на Західному березі.
Реакція палестинської сторони та міжнародний резонанс
Президент Палестини Махмуд Аббас виступив із різкою заявою, назвавши дії ізраїльського кабінету прямою загрозою безпеці. За його словами, це рішення є "небезпечним" та "відкритою спробою Ізраїлю легалізувати розширення поселень" і масштабну конфіскацію палестинських земель. Аббас закликав Сполучені Штати та Раду Безпеки ООН до негайного втручання, щоб зупинити односторонні дії Тель-Авіва.
Водночас Йорданія засудила кроки Ізраїлю, звинувативши сусідню країну у спробі "нав'язування незаконного суверенітету". На тлі цих подій угруповання ХАМАС закликало палестинське населення Західного берега "посилити протистояння окупації та її поселенцям", що створює ризики нової ескалації збройного конфлікту в регіоні.
