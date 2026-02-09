Израиль одобрил меры по усилению контроля над Западным берегом реки Иордан и ограничению палестинской власти

Фото: AP

Кабинет министров безопасности Израиля в воскресенье официально утвердил пакет мер, направленных на расширение израильского суверенитета над оккупированным Западным берегом. Это решение предусматривает значительное ослабление полномочий Палестинской администрации и упрощение процедур для расширения еврейских поселений. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Офис министра финансов Бецалеля Смотрича подтвердил, что новые правила значительно облегчат поселенцам процесс изъятия земель у палестинцев. В своем заявлении ультраправый министр прямо обозначил стратегическую цель таких шагов.

«Мы будем продолжать хоронить идею палестинского государства» – подчеркнул Смотрич, акцентируя на необратимости курса на укрепление израильского присутствия в регионе.

Исследователь израильской группы «Мир сейчас» Йонатан Мизрахи охарактеризовал это решение как «очень важное» с точки зрения влияния на геополитическую ситуацию.

Однако он отметил, что для окончательного внедрения этих мер на практике все еще необходимо формальное одобрение со стороны главнокомандующего Израиля на Западном берегу.

Реакция палестинской стороны и международный резонанс

Президент Палестины Махмуд Аббас выступил с резким заявлением, назвав действия израильского кабинета прямой угрозой безопасности. По его словам, это решение является «опасным» и «открытой попыткой Израиля легализовать расширение поселений» и масштабную конфискацию палестинских земель. Аббас призвал Соединенные Штаты и Совет Безопасности ООН к немедленному вмешательству, чтобы остановить односторонние действия Тель-Авива.

В то же время Иордания осудила шаги Израиля, обвинив соседнюю страну в попытке «навязывания незаконного суверенитета». На фоне этих событий группировка ХАМАС призвала палестинское население Западного берега «усилить противостояние оккупации и ее поселенцам», что создает риски новой эскалации вооруженного конфликта в регионе.

