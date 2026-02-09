$43.140.00
8 февраля, 19:59
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
Израиль одобрил меры по усилению контроля над Западным берегом реки Иордан и ограничению палестинской власти

Киев • УНН

 • 1654 просмотра

Кабинет безопасности Израиля одобрил меры по расширению суверенитета над Западным берегом, ослабляя Палестинскую администрацию. Это решение облегчит изъятие земель у палестинцев и расширение еврейских поселений.

Израиль одобрил меры по усилению контроля над Западным берегом реки Иордан и ограничению палестинской власти
Фото: AP

Кабинет министров безопасности Израиля в воскресенье официально утвердил пакет мер, направленных на расширение израильского суверенитета над оккупированным Западным берегом. Это решение предусматривает значительное ослабление полномочий Палестинской администрации и упрощение процедур для расширения еврейских поселений. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Офис министра финансов Бецалеля Смотрича подтвердил, что новые правила значительно облегчат поселенцам процесс изъятия земель у палестинцев. В своем заявлении ультраправый министр прямо обозначил стратегическую цель таких шагов.

«Мы будем продолжать хоронить идею палестинского государства»

– подчеркнул Смотрич, акцентируя на необратимости курса на укрепление израильского присутствия в регионе.

Исследователь израильской группы «Мир сейчас» Йонатан Мизрахи охарактеризовал это решение как «очень важное» с точки зрения влияния на геополитическую ситуацию.

"Мы никогда не покинем Газу": министр обороны Израиля опроверг слухи о переселении анклава, но подтвердил военное присутствие23.12.25, 20:20 • 4612 просмотров

Однако он отметил, что для окончательного внедрения этих мер на практике все еще необходимо формальное одобрение со стороны главнокомандующего Израиля на Западном берегу.

Реакция палестинской стороны и международный резонанс

Президент Палестины Махмуд Аббас выступил с резким заявлением, назвав действия израильского кабинета прямой угрозой безопасности. По его словам, это решение является «опасным» и «открытой попыткой Израиля легализовать расширение поселений» и масштабную конфискацию палестинских земель. Аббас призвал Соединенные Штаты и Совет Безопасности ООН к немедленному вмешательству, чтобы остановить односторонние действия Тель-Авива.

Израиль не позволит восстановить Сектор Газа до разоружения ХАМАС - Нетаньяху28.01.26, 09:38 • 4371 просмотр

В то же время Иордания осудила шаги Израиля, обвинив соседнюю страну в попытке «навязывания незаконного суверенитета». На фоне этих событий группировка ХАМАС призвала палестинское население Западного берега «усилить противостояние оккупации и ее поселенцам», что создает риски новой эскалации вооруженного конфликта в регионе.

Израиль одобрил 19 новых поселений на Западном берегу Иордана: установлен исторический рекорд21.12.25, 21:59 • 3647 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Недвижимость
Столкновения
Махмуд Аббас
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Израиль
Палестинская национальная администрация
Иордания
Соединённые Штаты