Израиль не позволит восстановить Сектор Газа до разоружения ХАМАС - Нетаньяху

03:48 • 11075 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 30468 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 46810 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 37010 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 53668 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 29874 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 54420 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 25310 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 18866 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 44185 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзивы
Цена на золото в очередной раз достигла исторического максимума на фоне глобальной нестабильности27 января, 22:12 • 12528 просмотра
В Крыму прозвучала серия взрывов: Керченский мост перекрыт, атакованы аэродромы - мониторы27 января, 22:31 • 14878 просмотра
В Белом доме появилось фото Трампа с путиным, сделанное во время встречи на Аляске27 января, 22:53 • 6212 просмотра
Правительство Венгрии запустило петицию против финансовой помощи Украине перед выборами с провокационными изображениями Зеленского27 января, 23:29 • 14522 просмотра
ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб04:58 • 11692 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00 • 2244 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 53668 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 38199 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 54420 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 52506 просмотра
Дональд Трамп
Джером Пауэлл
Николас Мадуро
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Китай
Харьковская область
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 19275 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 18901 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 26608 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 30196 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 36876 просмотра
Техника
Социальная сеть
Золото
Truth Social
WhatsApp

Израиль не позволит восстановить Сектор Газа до разоружения ХАМАС - Нетаньяху

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит восстановления Сектора Газа до полного разоружения ХАМАС и сохранит контроль над безопасностью в регионе. Эти заявления прозвучали на фоне возвращения тела погибшего заложника Рана Гвили.

Израиль не позволит восстановить Сектор Газа до разоружения ХАМАС - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит восстановления Сектора Газа до тех пор, пока группировка ХАМАС не сложит оружие. Он добавил, что Израиль сохранит контроль над безопасностью в Газе и на Западном берегу реки Иордан, сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Сейчас мы сосредоточены на выполнении двух задач: уничтожении оружия ХАМАСа и демилитаризации Газы, лишении ее оружия и туннелей

- заявил Нетаньяху.

Он также подтвердил позицию в вопросе возвращения всех заложников, удерживаемых в Секторе Газа. Кроме того, он повторил предупреждение, что Израиль ответит силой, если на него нападет Иран.

Эти заявления прозвучали на фоне возвращения в Израиль последнего убитого заложника, Рана Гвили.

Дополнительно

Ран Гвили, служивший в спецподразделении израильской полиции, погиб в бою утром 7 октября 2023 года в возрасте 24 лет. После гибели его тело было похищено боевиками и вывезено в Сектор Газа.

В Армии обороны Израиля выразили глубокие соболезнования семье погибшего и подчеркнули, что и впредь будут поддерживать семьи пострадавших и тех, кто вернулся из плена, а также продолжат действовать для укрепления безопасности граждан страны.

В ЦАХАЛе также сообщили, что с возвращением останков Рана Гвили все заложники были возвращены с территории Сектора Газа в Государство Израиль.

Напомним

Израиль готовит территорию для возведения масштабного лагеря в Рафахе, оснащенного технологией распознавания лиц.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Израиль
Армия обороны Израиля
Рафах
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа
Иран