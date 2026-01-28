Израиль не позволит восстановить Сектор Газа до разоружения ХАМАС - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит восстановления Сектора Газа до тех пор, пока группировка ХАМАС не сложит оружие. Он добавил, что Израиль сохранит контроль над безопасностью в Газе и на Западном берегу реки Иордан, сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Сейчас мы сосредоточены на выполнении двух задач: уничтожении оружия ХАМАСа и демилитаризации Газы, лишении ее оружия и туннелей - заявил Нетаньяху.

Он также подтвердил позицию в вопросе возвращения всех заложников, удерживаемых в Секторе Газа. Кроме того, он повторил предупреждение, что Израиль ответит силой, если на него нападет Иран.

Эти заявления прозвучали на фоне возвращения в Израиль последнего убитого заложника, Рана Гвили.

Дополнительно

Ран Гвили, служивший в спецподразделении израильской полиции, погиб в бою утром 7 октября 2023 года в возрасте 24 лет. После гибели его тело было похищено боевиками и вывезено в Сектор Газа.

В Армии обороны Израиля выразили глубокие соболезнования семье погибшего и подчеркнули, что и впредь будут поддерживать семьи пострадавших и тех, кто вернулся из плена, а также продолжат действовать для укрепления безопасности граждан страны.

В ЦАХАЛе также сообщили, что с возвращением останков Рана Гвили все заложники были возвращены с территории Сектора Газа в Государство Израиль.

Напомним

Израиль готовит территорию для возведения масштабного лагеря в Рафахе, оснащенного технологией распознавания лиц.