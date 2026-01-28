$42.960.17
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 30202 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 46585 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 36821 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 53384 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 29783 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 54256 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 25287 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 18854 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 44119 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ізраїль не дозволить відновлення Сектору Гази до роззброєння ХАМАС - Нетаньягу

Київ • УНН

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не допустить відновлення Сектору Гази до повного роззброєння ХАМАС та збереже контроль над безпекою в регіоні. Ці заяви пролунали на тлі повернення тіла загиблого заручника Рана Гвілі.

Ізраїль не дозволить відновлення Сектору Гази до роззброєння ХАМАС - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не дозволить відновлення Сектору Гази доти, доки угрупування ХАМАС не складе зброю. Він додав, що Ізраїль збереже контроль над безпекою в Газі та на Західному березі річки Йордан, повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Зараз ми зосереджуємося на виконанні двох завдань: знищенні зброї ХАМАСу та демілітаризації Гази, позбавленні її зброї та тунелів

- заявив Нетаньягу.

Він також підтвердив позицію в питанні повернення всіх заручників, утримуваних у Секторі Газа. Крім того, він повторив попередження, що Ізраїль відповість силою, якщо на нього нападе Іран.

Ці заяви пролунали на тлі повернення до Ізраїлю останнього вбитого заручника, Рана Гвілі.

Додатково

Ран Гвілі, який служив у спецпідрозділі ізраїльської поліції, загинув у бою вранці 7 жовтня 2023 року у віці 24 років. Після загибелі його тіло було викрадене бойовиками та вивезене до Сектору Гази.

В Армії оборони Ізраїлю висловили глибокі співчуття родині загиблого та наголосили, що й надалі підтримуватимуть сім’ї постраждалих і тих, хто повернувся з полону, а також продовжать діяти задля зміцнення безпеки громадян країни.

У ЦАХАЛі також повідомили, що з поверненням останків Рана Гвілі всі заручники були повернуті з території Сектору Гази до Держави Ізраїль.

Нагадаємо

Ізраїль готує територію для зведення масштабного табору в Рафаху, оснащеного технологією розпізнавання обличчя.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Рафах
Беньямін Нетаньягу
Сектор Газа
Іран