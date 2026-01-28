Ізраїль не дозволить відновлення Сектору Гази до роззброєння ХАМАС - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не дозволить відновлення Сектору Гази доти, доки угрупування ХАМАС не складе зброю. Він додав, що Ізраїль збереже контроль над безпекою в Газі та на Західному березі річки Йордан, повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Зараз ми зосереджуємося на виконанні двох завдань: знищенні зброї ХАМАСу та демілітаризації Гази, позбавленні її зброї та тунелів - заявив Нетаньягу.

Він також підтвердив позицію в питанні повернення всіх заручників, утримуваних у Секторі Газа. Крім того, він повторив попередження, що Ізраїль відповість силою, якщо на нього нападе Іран.

Ці заяви пролунали на тлі повернення до Ізраїлю останнього вбитого заручника, Рана Гвілі.

Додатково

Ран Гвілі, який служив у спецпідрозділі ізраїльської поліції, загинув у бою вранці 7 жовтня 2023 року у віці 24 років. Після загибелі його тіло було викрадене бойовиками та вивезене до Сектору Гази.

В Армії оборони Ізраїлю висловили глибокі співчуття родині загиблого та наголосили, що й надалі підтримуватимуть сім’ї постраждалих і тих, хто повернувся з полону, а також продовжать діяти задля зміцнення безпеки громадян країни.

У ЦАХАЛі також повідомили, що з поверненням останків Рана Гвілі всі заручники були повернуті з території Сектору Гази до Держави Ізраїль.

Нагадаємо

Ізраїль готує територію для зведення масштабного табору в Рафаху, оснащеного технологією розпізнавання обличчя.