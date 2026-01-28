$43.130.01
27 січня, 17:43
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Ізраїль планує зведення масштабного табору в Рафаху з технологією розпізнавання обличчя

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Ізраїль готує територію для зведення масштабного табору в Рафаху, оснащеного технологією розпізнавання обличчя. Об'єкт слугуватиме пунктом перевірки та тимчасового розміщення палестинців перед їхнім можливим виїздом до Єгипту.

Ізраїль планує зведення масштабного табору в Рафаху з технологією розпізнавання обличчя
Фото: Reuters

На півдні Сектору Гази розпочато підготовку території для будівництва великого табору для палестинців, обладнаного сучасними системами стеження. За словами ізраїльського генерала у відставці Аміра Авіві, об’єкт у Рафаху слугуватиме пунктом перевірки та тимчасового розміщення осіб перед їхнім можливим виїздом до Єгипту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з планом, в'їзд і вихід із табору контролюватимуться ізраїльськими військовими з використанням технологій розпізнавання обличчя. Територія для майбутнього об'єкта була попередньо зачищена від підземних тунелів ХАМАС. Амір Авіві, який очолює Форум оборони та безпеки Ізраїлю, підкреслив, що табір зможе прийняти сотні тисяч людей, забезпечуючи повну ідентифікацію кожного мешканця.

США презентували "генеральний план" відбудови Гази як процвітаючого хабу23.01.26, 00:12 • 8288 переглядiв

Вам потрібно побудувати інфраструктуру в Рафаху, яка зможе їх прийняти, а потім вони зможуть вирішити, чи хочуть вони їхати чи ні

– заявив Авіві в інтерв'ю Reuters.

Політичний контекст та відкриття пункту пропуску

Ініціатива зведення табору збігається з підготовкою до обмеженого відкриття пункту пропуску "Рафах" на кордоні з Єгиптом, що передбачено мирним планом президента США Дональда Трампа. 27 січня 2026 року стало відомо, що після повернення тіла останнього ізраїльського заручника, Ран Гвілі, Ізраїль погодився на пішохідний рух через кордон за умови суворого контролю.

В Ізраїлі заявили про ідентифікацію останків останнього заручника з Гази – сержанта Рана Гвілі26.01.26, 16:34 • 3968 переглядiв

Офіційний Єрусалим наразі не прокоментував деталі будівництва табору, проте раніше ізраїльські посадовці заявляли про намір сприяти добровільній еміграції палестинців. Водночас палестинська сторона та міжнародні гуманітарні організації висловлюють занепокоєння, що подібна інфраструктура може стати інструментом для примусового витіснення населення із заблокованого анклаву. 

КПП "Рафах" на кордоні Гази та Єгипту повністю відновить роботу наступного тижня22.01.26, 14:34 • 2483 перегляди

Степан Гафтко

