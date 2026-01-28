Ізраїль планує зведення масштабного табору в Рафаху з технологією розпізнавання обличчя

Фото: Reuters

На півдні Сектору Гази розпочато підготовку території для будівництва великого табору для палестинців, обладнаного сучасними системами стеження. За словами ізраїльського генерала у відставці Аміра Авіві, об’єкт у Рафаху слугуватиме пунктом перевірки та тимчасового розміщення осіб перед їхнім можливим виїздом до Єгипту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з планом, в'їзд і вихід із табору контролюватимуться ізраїльськими військовими з використанням технологій розпізнавання обличчя. Територія для майбутнього об'єкта була попередньо зачищена від підземних тунелів ХАМАС. Амір Авіві, який очолює Форум оборони та безпеки Ізраїлю, підкреслив, що табір зможе прийняти сотні тисяч людей, забезпечуючи повну ідентифікацію кожного мешканця.

Вам потрібно побудувати інфраструктуру в Рафаху, яка зможе їх прийняти, а потім вони зможуть вирішити, чи хочуть вони їхати чи ні – заявив Авіві в інтерв'ю Reuters.

Політичний контекст та відкриття пункту пропуску

Ініціатива зведення табору збігається з підготовкою до обмеженого відкриття пункту пропуску "Рафах" на кордоні з Єгиптом, що передбачено мирним планом президента США Дональда Трампа. 27 січня 2026 року стало відомо, що після повернення тіла останнього ізраїльського заручника, Ран Гвілі, Ізраїль погодився на пішохідний рух через кордон за умови суворого контролю.

Офіційний Єрусалим наразі не прокоментував деталі будівництва табору, проте раніше ізраїльські посадовці заявляли про намір сприяти добровільній еміграції палестинців. Водночас палестинська сторона та міжнародні гуманітарні організації висловлюють занепокоєння, що подібна інфраструктура може стати інструментом для примусового витіснення населення із заблокованого анклаву.

