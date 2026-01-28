Израиль планирует строительство масштабного лагеря в Рафахе с технологией распознавания лиц

$43.130.01
51.060.41
ukenru
27 января, 17:43 • 15588 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 28240 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 23564 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 36638 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 24189 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 43087 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 23543 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 17783 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 36937 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 28260 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
1м/с
98%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Президент Чехии Петр Павел заявил о попытке шантажа со стороны главы МИД страныPhoto27 января, 16:09 • 5770 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 13325 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 13078 просмотра
Между Украиной и россией происходят очень хорошие события - Трамп27 января, 18:25 • 5552 просмотра
Убийство 4 полицейских в Черкасской области: в доме стрелка нашли тайник с оружием и наркотикиPhoto27 января, 19:27 • 5856 просмотра
публикации
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 36639 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 29043 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 43088 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 44228 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34 • 36937 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марк Цукерберг
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Харьковская область
Львов
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 13090 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 13336 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 21347 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 26135 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 33700 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Шахед-136

Израиль планирует строительство масштабного лагеря в Рафахе с технологией распознавания лиц

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Израиль готовит территорию для строительства масштабного лагеря в Рафахе, оснащенного технологией распознавания лиц. Объект будет служить пунктом проверки и временного размещения палестинцев перед их возможным выездом в Египет.

Израиль планирует строительство масштабного лагеря в Рафахе с технологией распознавания лиц
Фото: Reuters

На юге Сектора Газа начата подготовка территории для строительства большого лагеря для палестинцев, оборудованного современными системами слежения. По словам израильского генерала в отставке Амира Авиви, объект в Рафахе будет служить пунктом проверки и временного размещения лиц перед их возможным выездом в Египет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно плану, въезд и выезд из лагеря будут контролироваться израильскими военными с использованием технологий распознавания лиц. Территория для будущего объекта была предварительно зачищена от подземных туннелей ХАМАС. Амир Авиви, возглавляющий Форум обороны и безопасности Израиля, подчеркнул, что лагерь сможет принять сотни тысяч людей, обеспечивая полную идентификацию каждого жителя.

США представили "генеральный план" восстановления Газы как процветающего хаба23.01.26, 00:12 • 8288 просмотров

Вам нужно построить инфраструктуру в Рафахе, которая сможет их принять, а затем они смогут решить, хотят ли они уезжать или нет

– заявил Авиви в интервью Reuters.

Политический контекст и открытие пункта пропуска

Инициатива возведения лагеря совпадает с подготовкой к ограниченному открытию пункта пропуска "Рафах" на границе с Египтом, что предусмотрено мирным планом президента США Дональда Трампа. 27 января 2026 года стало известно, что после возвращения тела последнего израильского заложника, Ран Гвили, Израиль согласился на пешеходное движение через границу при условии строгого контроля.

В Израиле заявили об идентификации останков последнего заложника из Газы – сержанта Рана Гвили26.01.26, 16:34 • 3968 просмотров

Официальный Иерусалим пока не прокомментировал детали строительства лагеря, однако ранее израильские чиновники заявляли о намерении способствовать добровольной эмиграции палестинцев. В то же время палестинская сторона и международные гуманитарные организации выражают обеспокоенность, что подобная инфраструктура может стать инструментом для принудительного вытеснения населения из заблокированного анклава. 

КПП "Рафах" на границе Газы и Египта полностью возобновит работу на следующей неделе22.01.26, 14:34 • 2483 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Reuters
Дональд Трамп
Рафах
Египет
Сектор Газа