Израиль планирует строительство масштабного лагеря в Рафахе с технологией распознавания лиц

Фото: Reuters

На юге Сектора Газа начата подготовка территории для строительства большого лагеря для палестинцев, оборудованного современными системами слежения. По словам израильского генерала в отставке Амира Авиви, объект в Рафахе будет служить пунктом проверки и временного размещения лиц перед их возможным выездом в Египет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно плану, въезд и выезд из лагеря будут контролироваться израильскими военными с использованием технологий распознавания лиц. Территория для будущего объекта была предварительно зачищена от подземных туннелей ХАМАС. Амир Авиви, возглавляющий Форум обороны и безопасности Израиля, подчеркнул, что лагерь сможет принять сотни тысяч людей, обеспечивая полную идентификацию каждого жителя.

США представили "генеральный план" восстановления Газы как процветающего хаба

Вам нужно построить инфраструктуру в Рафахе, которая сможет их принять, а затем они смогут решить, хотят ли они уезжать или нет – заявил Авиви в интервью Reuters.

Политический контекст и открытие пункта пропуска

Инициатива возведения лагеря совпадает с подготовкой к ограниченному открытию пункта пропуска "Рафах" на границе с Египтом, что предусмотрено мирным планом президента США Дональда Трампа. 27 января 2026 года стало известно, что после возвращения тела последнего израильского заложника, Ран Гвили, Израиль согласился на пешеходное движение через границу при условии строгого контроля.

В Израиле заявили об идентификации останков последнего заложника из Газы – сержанта Рана Гвили

Официальный Иерусалим пока не прокомментировал детали строительства лагеря, однако ранее израильские чиновники заявляли о намерении способствовать добровольной эмиграции палестинцев. В то же время палестинская сторона и международные гуманитарные организации выражают обеспокоенность, что подобная инфраструктура может стать инструментом для принудительного вытеснения населения из заблокированного анклава.

КПП "Рафах" на границе Газы и Египта полностью возобновит работу на следующей неделе