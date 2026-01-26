В Израиле заявили об идентификации останков последнего заложника из Газы – сержанта Рана Гвили

Армия обороны Израиля сообщила об идентификации останков сержанта первого класса Рана Гвили – последнего заложника, находившегося в Секторе Газа. Об этом информируют в Силах обороны Израиля, передает УНН.

Детали

Как отмечается, процесс опознания был завершен Национальным институтом судебной медицины в сотрудничестве с полицией Израиля и военным раввинатом. Представители ЦАХАЛа уже проинформировали семью погибшего о том, что его тело будет возвращено для захоронения.

По имеющейся информации и разведывательным данным, Ран Гвили, служивший в спецподразделении израильской полиции, погиб в бою утром 7 октября 2023 года в возрасте 24 лет. После гибели его тело было похищено боевиками и вывезено в Сектор Газа.

В Армии обороны Израиля выразили глубокие соболезнования семье погибшего и подчеркнули, что и в дальнейшем будут поддерживать семьи пострадавших и вернувшихся из плена, а также продолжат действовать для укрепления безопасности граждан страны.

В ЦАХАЛе также сообщили, что с возвращением останков Рана Гвили все заложники были возвращены с территории Сектора Газа в Государство Израиль.

Добавим

Ранее израильские власти заявляли, что после завершения поисков останков последнего заложника планируют открыть контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом для возобновления движения и гуманитарных поставок.

Напомним

Министерство обороны Израиля опровергло намерения правительства восстанавливать гражданские поселения в секторе Газа, заявив, что военное присутствие будет сугубо безопасного характера. Эта позиция противоречит "Плану Трампа" по выводу израильских войск из анклава.