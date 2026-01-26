$43.140.03
В Израиле заявили об идентификации останков последнего заложника из Газы – сержанта Рана Гвили

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Армия обороны Израиля идентифицировала останки сержанта первого класса Рана Гвили, последнего заложника из Сектора Газа. Его тело было похищено боевиками после гибели 7 октября 2023 года.

В Израиле заявили об идентификации останков последнего заложника из Газы – сержанта Рана Гвили

Армия обороны Израиля сообщила об идентификации останков сержанта первого класса Рана Гвили – последнего заложника, находившегося в Секторе Газа. Об этом информируют в Силах обороны Израиля, передает УНН.

Детали

Как отмечается, процесс опознания был завершен Национальным институтом судебной медицины в сотрудничестве с полицией Израиля и военным раввинатом. Представители ЦАХАЛа уже проинформировали семью погибшего о том, что его тело будет возвращено для захоронения.

По имеющейся информации и разведывательным данным, Ран Гвили, служивший в спецподразделении израильской полиции, погиб в бою утром 7 октября 2023 года в возрасте 24 лет. После гибели его тело было похищено боевиками и вывезено в Сектор Газа.

Израиль выразил протест из-за состава "Исполнительного совета Газы", объявленного администрацией Трампа17.01.26, 23:44 • 11021 просмотр

В Армии обороны Израиля выразили глубокие соболезнования семье погибшего и подчеркнули, что и в дальнейшем будут поддерживать семьи пострадавших и вернувшихся из плена, а также продолжат действовать для укрепления безопасности граждан страны.

В ЦАХАЛе также сообщили, что с возвращением останков Рана Гвили все заложники были возвращены с территории Сектора Газа в Государство Израиль.

Добавим

Ранее израильские власти заявляли, что после завершения поисков останков последнего заложника планируют открыть контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом для возобновления движения и гуманитарных поставок.

Напомним

Министерство обороны Израиля опровергло намерения правительства восстанавливать гражданские поселения в секторе Газа, заявив, что военное присутствие будет сугубо безопасного характера. Эта позиция противоречит "Плану Трампа" по выводу израильских войск из анклава.

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Военное положение
Столкновения
Израиль
благотворительность
Министерство обороны (Израиль)
Армия обороны Израиля
Дональд Трамп
Египет
Сектор Газа