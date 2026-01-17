Израиль выразил протест из-за состава "Исполнительного совета Газы", объявленного администрацией Трампа
Киев • УНН
Премьер Израиля Нетаньяху выразил протест против состава исполнительного совета для управления Сектором Газа, обнародованного Белым домом. Израиль не согласовывал этот состав, который противоречит его официальной политике.
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступил с критическим заявлением в субботу, 17 января. В документе указано, что обнародованный Белым домом состав исполнительного совета для управления Сектором Газа не был согласован с иерусалимской стороной и прямо противоречит официальной политике израильского правительства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Хотя в официальном заявлении не указаны конкретные фамилии, к которым есть претензии, ключевым камнем преткновения считается присутствие в совете министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Израиль неоднократно подчеркивал недопустимость участия Анкары в процессах управления анклавом из-за ее позиции по конфликту.
Трамп объявил о запуске второго этапа мирного плана для Газы: полная демилитаризация и технократическое правительство16.01.26, 07:08 • 5558 просмотров
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар уже получил поручение обсудить этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио.
Кто вошел в Исполнительный совет
Совет, представленный администрацией Дональда Трампа, должен стать инструментом реализации второго этапа американского мирного плана. В его состав, помимо Хакана Фидана, вошли:
- Сигрид Кааг – спецкоординатор ООН;
- Якир Габай – израильско-кипрский бизнесмен-миллиардер;
- представитель ОАЭ (страны, нормализовавшей отношения с Израилем в 2020 году);
- высокопоставленные чиновники из Катара и Египта.
"Совет мира" под председательством Трампа
Параллельно Белый дом объявил состав высшего органа – "Совета мира", который возглавит лично Дональд Трамп. Его задачей будет стратегический контроль над переходной технократической администрацией в Газе. Среди ключевых фигур этой структуры:
- Марко Рубио (госсекретарь США);
- Стив Уиткофф (спецпосланник на Ближнем Востоке);
- Джаред Кушнер (зять Трампа и архитектор "Соглашений Авраама").
Это решение не было скоординировано с Израилем и противоречит политике нашего правительства
Там также добавили, что Израиль настаивает на полной демилитаризации анклава перед передачей власти любым гражданским структурам.
Белый дом объявил состав исполнительного "Совета мира" для Газы: кто вошел17.01.26, 02:33 • 4084 просмотра