Израиль выразил протест из-за состава "Исполнительного совета Газы", объявленного администрацией Трампа

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Премьер Израиля Нетаньяху выразил протест против состава исполнительного совета для управления Сектором Газа, обнародованного Белым домом. Израиль не согласовывал этот состав, который противоречит его официальной политике.

Израиль выразил протест из-за состава "Исполнительного совета Газы", объявленного администрацией Трампа

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступил с критическим заявлением в субботу, 17 января. В документе указано, что обнародованный Белым домом состав исполнительного совета для управления Сектором Газа не был согласован с иерусалимской стороной и прямо противоречит официальной политике израильского правительства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Хотя в официальном заявлении не указаны конкретные фамилии, к которым есть претензии, ключевым камнем преткновения считается присутствие в совете министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Израиль неоднократно подчеркивал недопустимость участия Анкары в процессах управления анклавом из-за ее позиции по конфликту.

Трамп объявил о запуске второго этапа мирного плана для Газы: полная демилитаризация и технократическое правительство16.01.26, 07:08 • 5558 просмотров

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар уже получил поручение обсудить этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио.

Кто вошел в Исполнительный совет

Совет, представленный администрацией Дональда Трампа, должен стать инструментом реализации второго этапа американского мирного плана. В его состав, помимо Хакана Фидана, вошли:

  • Сигрид Кааг – спецкоординатор ООН;
    • Якир Габай – израильско-кипрский бизнесмен-миллиардер;
      • представитель ОАЭ (страны, нормализовавшей отношения с Израилем в 2020 году);
        • высокопоставленные чиновники из Катара и Египта.

          "Совет мира" под председательством Трампа

          Параллельно Белый дом объявил состав высшего органа – "Совета мира", который возглавит лично Дональд Трамп. Его задачей будет стратегический контроль над переходной технократической администрацией в Газе. Среди ключевых фигур этой структуры:

          • Марко Рубио (госсекретарь США);
            • Стив Уиткофф (спецпосланник на Ближнем Востоке);
              • Джаред Кушнер (зять Трампа и архитектор "Соглашений Авраама").

                Это решение не было скоординировано с Израилем и противоречит политике нашего правительства

                – подчеркнули в офисе Нетаньяху.

                Там также добавили, что Израиль настаивает на полной демилитаризации анклава перед передачей власти любым гражданским структурам.

                Белый дом объявил состав исполнительного "Совета мира" для Газы: кто вошел17.01.26, 02:33 • 4084 просмотра

                Степан Гафтко

