Трамп объявил о запуске второго этапа мирного плана для Газы: полная демилитаризация и технократическое правительство
Киев • УНН
Дональд Трамп подтвердил переход к следующей фазе своего "20-пунктного плана" по Сектору Газа, предусматривающего передачу власти Национальному комитету и демилитаризацию. Он выдвинул ультиматум ХАМАС относительно разоружения и возвращения заложников.
Президент США Дональд Трамп официально подтвердил переход к следующей фазе своего «20-пунктного плана» по прекращению конфликта в Секторе Газа. В сообщении в сети Truth Social он подчеркнул, что успехи первого этапа, в частности рекордные объемы гуманитарной помощи и возвращение заложников, создали условия для радикальных изменений в управлении анклавом и его безопасности. Об этом пишет УНН.
Детали
Согласно плану, власть в Газе на переходный период переходит к Национальному комитету по управлению Газой — технократическому правительству, состоящему из палестинских экспертов, приверженных идее мирного сосуществования. Работа комитета будет проходить под наблюдением специально созданного «Совета Мира», который возглавляет лично Дональд Трамп.
Израильские удары в Газе: погибли полевые командиры и высокопоставленные чиновники ХАМАС16.01.26, 01:19 • 2134 просмотра
Эти палестинские лидеры непоколебимо привержены МИРНОМУ будущему!
ХАМАС распустит правительство в Секторе Газа после передачи власти новому органу - Euronews12.01.26, 10:36 • 4643 просмотра
Ультиматум ХАМАС: разоружение или «трудный путь»
Второй этап плана фокусируется на полной демилитаризации Сектора Газа. Трамп выдвинул жесткие требования к группировке ХАМАС:
- Немедленное возвращение тела последнего израильского заложника;
- Сдача всего оружия без исключений;
- Демонтаж каждого туннеля под контролем международных посредников.
Мы обеспечим КОМПЛЕКСНОЕ соглашение при поддержке Египта, Турции и Катара. ХАМАС может сделать это легким или трудным путем. Время пришло СЕЙЧАС
Гуманитарные достижения и восстановление
Президент также отметил роль своей команды и спецпосланника Стива Уиткоффа в стабилизации ситуации. По его словам, в Газу было доставлено беспрецедентное количество помощи за всю историю конфликта. Следующая фаза предусматривает масштабную реконструкцию инфраструктуры, которая начнется параллельно с процессом разоружения.
Завершил свое обращение Трамп фирменным лозунгом «МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ».
План Трампа по миру в Газе: США объявили о переходе ко второму этапу14.01.26, 20:17 • 3988 просмотров