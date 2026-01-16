Трамп объявил о запуске второго этапа мирного плана для Газы: полная демилитаризация и технократическое правительство

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил переход к следующей фазе своего «20-пунктного плана» по прекращению конфликта в Секторе Газа. В сообщении в сети Truth Social он подчеркнул, что успехи первого этапа, в частности рекордные объемы гуманитарной помощи и возвращение заложников, создали условия для радикальных изменений в управлении анклавом и его безопасности. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно плану, власть в Газе на переходный период переходит к Национальному комитету по управлению Газой — технократическому правительству, состоящему из палестинских экспертов, приверженных идее мирного сосуществования. Работа комитета будет проходить под наблюдением специально созданного «Совета Мира», который возглавляет лично Дональд Трамп.

Эти палестинские лидеры непоколебимо привержены МИРНОМУ будущему! — заявил президент США, поддержав новоназначенных должностных лиц.

Ультиматум ХАМАС: разоружение или «трудный путь»

Второй этап плана фокусируется на полной демилитаризации Сектора Газа. Трамп выдвинул жесткие требования к группировке ХАМАС:

Немедленное возвращение тела последнего израильского заложника;

Сдача всего оружия без исключений;

Демонтаж каждого туннеля под контролем международных посредников.

Мы обеспечим КОМПЛЕКСНОЕ соглашение при поддержке Египта, Турции и Катара. ХАМАС может сделать это легким или трудным путем. Время пришло СЕЙЧАС — предупредил Трамп.

Гуманитарные достижения и восстановление

Президент также отметил роль своей команды и спецпосланника Стива Уиткоффа в стабилизации ситуации. По его словам, в Газу было доставлено беспрецедентное количество помощи за всю историю конфликта. Следующая фаза предусматривает масштабную реконструкцию инфраструктуры, которая начнется параллельно с процессом разоружения.

Завершил свое обращение Трамп фирменным лозунгом «МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ».

