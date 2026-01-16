$43.180.08
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
Трамп объявил о запуске второго этапа мирного плана для Газы: полная демилитаризация и технократическое правительство

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Дональд Трамп подтвердил переход к следующей фазе своего "20-пунктного плана" по Сектору Газа, предусматривающего передачу власти Национальному комитету и демилитаризацию. Он выдвинул ультиматум ХАМАС относительно разоружения и возвращения заложников.

Трамп объявил о запуске второго этапа мирного плана для Газы: полная демилитаризация и технократическое правительство

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил переход к следующей фазе своего «20-пунктного плана» по прекращению конфликта в Секторе Газа. В сообщении в сети Truth Social он подчеркнул, что успехи первого этапа, в частности рекордные объемы гуманитарной помощи и возвращение заложников, создали условия для радикальных изменений в управлении анклавом и его безопасности. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно плану, власть в Газе на переходный период переходит к Национальному комитету по управлению Газой — технократическому правительству, состоящему из палестинских экспертов, приверженных идее мирного сосуществования. Работа комитета будет проходить под наблюдением специально созданного «Совета Мира», который возглавляет лично Дональд Трамп.

Израильские удары в Газе: погибли полевые командиры и высокопоставленные чиновники ХАМАС16.01.26, 01:19 • 2134 просмотра

Эти палестинские лидеры непоколебимо привержены МИРНОМУ будущему!

— заявил президент США, поддержав новоназначенных должностных лиц.

ХАМАС распустит правительство в Секторе Газа после передачи власти новому органу - Euronews12.01.26, 10:36 • 4643 просмотра

Ультиматум ХАМАС: разоружение или «трудный путь»

Второй этап плана фокусируется на полной демилитаризации Сектора Газа. Трамп выдвинул жесткие требования к группировке ХАМАС:

  • Немедленное возвращение тела последнего израильского заложника;
    • Сдача всего оружия без исключений;
      • Демонтаж каждого туннеля под контролем международных посредников.

        Мы обеспечим КОМПЛЕКСНОЕ соглашение при поддержке Египта, Турции и Катара. ХАМАС может сделать это легким или трудным путем. Время пришло СЕЙЧАС

        — предупредил Трамп.

        Гуманитарные достижения и восстановление

        Президент также отметил роль своей команды и спецпосланника Стива Уиткоффа в стабилизации ситуации. По его словам, в Газу было доставлено беспрецедентное количество помощи за всю историю конфликта. Следующая фаза предусматривает масштабную реконструкцию инфраструктуры, которая начнется параллельно с процессом разоружения.

        Завершил свое обращение Трамп фирменным лозунгом «МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ».  

        План Трампа по миру в Газе: США объявили о переходе ко второму этапу14.01.26, 20:17 • 3988 просмотров

        Степан Гафтко

