Белый дом объявил состав исполнительного "Совета мира" для Газы: кто вошел

Администрация президента США Дональда Трампа назначила членов исполнительной группы, которая будет отвечать за реализацию масштабного мирного плана в Секторе Газа. Этот орган должен обеспечить переход региона от стадии прекращения огня к полной реконструкции и демилитаризации. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В состав исполнительного совета вошли влиятельные политики и финансисты:

Марко Рубио – государственный секретарь США;

Джаред Кушнер – зять Дональда Трампа, ранее занимавшийся ближневосточным урегулированием;

Стив Виткофф – посланник США по вопросам Ближнего Востока;

Аджай Банга – президент Всемирного банка;

Тони Блэр – бывший премьер-министр Великобритании.

Каждый член совета будет контролировать отдельное направление: от привлечения инвестиций и масштабного финансирования до развития системы управления и восстановления инфраструктуры.

Переход ко второй фазе плана

Формирование совета совпало с запуском второй фазы стратегии Трампа, предусматривающей демилитаризацию и внедрение технократического управления в анклаве. Стив Виткофф уже выступил с предупреждением в адрес группировки ХАМАС, угрожая "серьезными последствиями", если оно не выполнит обязательства по полному разоружению.

Вызовы для стабильности

Несмотря на то, что Трамп назвал этот орган "величайшим и престижнейшим советом в истории", ситуация "на земле" остается напряженной. ХАМАС до сих пор контролирует почти половину территории Газы и отказывается сложить оружие. Кроме того, перемирие, установленное в октябре, регулярно нарушается боевыми столкновениями и авиаударами, а судьба останков последнего заложника остается нерешенной.

