Белый дом объявил состав исполнительного "Совета мира" для Газы: кто вошел
Киев • УНН
Администрация Трампа назначила членов исполнительного совета "Совета мира" для Газы, который обеспечит переход региона от прекращения огня к реконструкции и демилитаризации. В его состав вошли Марко Рубио, Джаред Кушнер, Стив Виткофф, Аджай Банга и Тони Блэр.
Администрация президента США Дональда Трампа назначила членов исполнительной группы, которая будет отвечать за реализацию масштабного мирного плана в Секторе Газа. Этот орган должен обеспечить переход региона от стадии прекращения огня к полной реконструкции и демилитаризации. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В состав исполнительного совета вошли влиятельные политики и финансисты:
- Марко Рубио – государственный секретарь США;
- Джаред Кушнер – зять Дональда Трампа, ранее занимавшийся ближневосточным урегулированием;
- Стив Виткофф – посланник США по вопросам Ближнего Востока;
- Аджай Банга – президент Всемирного банка;
- Тони Блэр – бывший премьер-министр Великобритании.
Каждый член совета будет контролировать отдельное направление: от привлечения инвестиций и масштабного финансирования до развития системы управления и восстановления инфраструктуры.
Администрация Трампа рассматривает возможность создания "Совета мира" для Украины по образцу Газы17.01.26, 00:29 • 2030 просмотров
Переход ко второй фазе плана
Формирование совета совпало с запуском второй фазы стратегии Трампа, предусматривающей демилитаризацию и внедрение технократического управления в анклаве. Стив Виткофф уже выступил с предупреждением в адрес группировки ХАМАС, угрожая "серьезными последствиями", если оно не выполнит обязательства по полному разоружению.
Вызовы для стабильности
Несмотря на то, что Трамп назвал этот орган "величайшим и престижнейшим советом в истории", ситуация "на земле" остается напряженной. ХАМАС до сих пор контролирует почти половину территории Газы и отказывается сложить оружие. Кроме того, перемирие, установленное в октябре, регулярно нарушается боевыми столкновениями и авиаударами, а судьба останков последнего заложника остается нерешенной.
Трамп объявил о запуске второго этапа мирного плана для Газы: полная демилитаризация и технократическое правительство16.01.26, 07:08 • 5220 просмотров