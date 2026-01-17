$43.180.08
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 9448 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 14386 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 18368 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 18280 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 35423 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 31542 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 27740 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25724 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 24924 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Белый дом объявил состав исполнительного "Совета мира" для Газы: кто вошел

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Администрация Трампа назначила членов исполнительного совета "Совета мира" для Газы, который обеспечит переход региона от прекращения огня к реконструкции и демилитаризации. В его состав вошли Марко Рубио, Джаред Кушнер, Стив Виткофф, Аджай Банга и Тони Блэр.

Белый дом объявил состав исполнительного "Совета мира" для Газы: кто вошел

Администрация президента США Дональда Трампа назначила членов исполнительной группы, которая будет отвечать за реализацию масштабного мирного плана в Секторе Газа. Этот орган должен обеспечить переход региона от стадии прекращения огня к полной реконструкции и демилитаризации. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В состав исполнительного совета вошли влиятельные политики и финансисты:

  • Марко Рубио – государственный секретарь США;
    • Джаред Кушнер – зять Дональда Трампа, ранее занимавшийся ближневосточным урегулированием;
      • Стив Виткофф – посланник США по вопросам Ближнего Востока;
        • Аджай Банга – президент Всемирного банка;
          • Тони Блэр – бывший премьер-министр Великобритании.

            Каждый член совета будет контролировать отдельное направление: от привлечения инвестиций и масштабного финансирования до развития системы управления и восстановления инфраструктуры.

            Администрация Трампа рассматривает возможность создания "Совета мира" для Украины по образцу Газы17.01.26, 00:29 • 2030 просмотров

            Переход ко второй фазе плана

            Формирование совета совпало с запуском второй фазы стратегии Трампа, предусматривающей демилитаризацию и внедрение технократического управления в анклаве. Стив Виткофф уже выступил с предупреждением в адрес группировки ХАМАС, угрожая "серьезными последствиями", если оно не выполнит обязательства по полному разоружению.

            Вызовы для стабильности

            Несмотря на то, что Трамп назвал этот орган "величайшим и престижнейшим советом в истории", ситуация "на земле" остается напряженной. ХАМАС до сих пор контролирует почти половину территории Газы и отказывается сложить оружие. Кроме того, перемирие, установленное в октябре, регулярно нарушается боевыми столкновениями и авиаударами, а судьба останков последнего заложника остается нерешенной. 

            Трамп объявил о запуске второго этапа мирного плана для Газы: полная демилитаризация и технократическое правительство16.01.26, 07:08 • 5220 просмотров

            Степан Гафтко

            ПолитикаНовости Мира
            Столкновения
            Марко Рубио
            Всемирный банк
            Белый дом
            Bloomberg L.P.
            Дональд Трамп
            Великобритания
            Сектор Газа