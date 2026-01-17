Администрация Трампа рассматривает возможность создания "Совета мира" для Украины по образцу Газы

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:27 • 7326 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20 • 12174 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
17:23 • 16268 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 17129 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 34405 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 31018 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 27460 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25594 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 24677 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 34834 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украину накроет азиатский антициклон, местами со снегом и штормами: прогноз погоды на 17-18 января16 января, 12:42 • 16275 просмотра
Приговор Тимошенко: нардеп заявила, что будет обжаловать решение суда16 января, 13:25 • 6560 просмотра
Украина и США расходятся во мнениях по мирному соглашению - Зеленский16 января, 14:04 • 13508 просмотра
Бывший канцлер Германии Шредер скрыл разговоры с путиным от архива - DW16 января, 14:56 • 10007 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 12912 просмотра
публикации
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
17:23 • 16268 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 12943 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 47087 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 78466 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 96804 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Дэвид Лэмми
Эспен Барт Эйде
Актуальные места
Украина
Великобритания
Соединённые Штаты
Германия
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto19:05 • 3040 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 19836 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 24749 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 36354 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 57115 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Нефть марки Brent
ЧатГПТ

Администрация Трампа рассматривает возможность создания "Совета мира" для Украины по образцу Газы

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Команда Трампа разрабатывает концепцию "Совета мира" для мониторинга и выполнения будущего соглашения о прекращении войны в Украине. Этот орган, возглавляемый президентом США, будет координировать управление анклавом, заимствовав модель из мирного плана для Сектора Газа.

Администрация Трампа рассматривает возможность создания "Совета мира" для Украины по образцу Газы

По сообщению издания Financial Times, команда президента США Дональда Трампа разрабатывает концепцию специального органа – "Совета мира", который должен стать ключевым инструментом для мониторинга и выполнения будущего соглашения о прекращении войны в Украине. Об этом пишет УНН.

Детали

Концепция "Совета мира" была заимствована из мирного плана для Сектора Газа, согласованного при посредничестве Трампа. В рамках этого плана орган, возглавляемый непосредственно американским президентом, координирует управление анклавом. Теперь администрация рассматривает возможность применения аналогичной схемы для урегулирования конфликтов в Украине и Венесуэле.

Трамп объявил о запуске второго этапа мирного плана для Газы: полная демилитаризация и технократическое правительство16.01.26, 07:08 • 5164 просмотра

Как подтвердил высокопоставленный украинский чиновник, вовлеченный в переговоры с Вашингтоном, создание такого совета под председательством Трампа является "важной частью предложений, призванных завершить российскую войну".

Структура и задачи органа

Согласно данным источников FT, в состав совета должны войти представители:

  • Украины;
    • Европы и НАТО;
      • россии.

        Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня16.01.26, 20:20 • 12177 просмотров

        Главной задачей органа будет гарантирование соблюдения всех пунктов будущего мирного плана и надзор за его выполнением сторонами.

        Препятствия и планы презентации

        В настоящее время россия не демонстрирует готовности обсуждать мирный план из 20 пунктов, разработанный США, Украиной и западными союзниками. москва продолжает настаивать на территориальных уступках, что является неприемлемым для Киева.

        Ожидается, что официальный план создания "Совета мира" может быть представлен уже на следующей неделе во время Всемирного экономического форума в Давосе.

        Важно, чтобы Украина не осталась "голой и босой" после войны: Зеленский о соглашениях с США, которые могут подписать в Давосе16.01.26, 15:47 • 3312 просмотров

        Степан Гафтко

        ПолитикаНовости Мира
        Война в Украине
        Давос
        Financial Times
        НАТО
        Венесуэла
        Дональд Трамп
        Соединённые Штаты
        Сектор Газа
        Украина