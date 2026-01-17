Администрация Трампа рассматривает возможность создания "Совета мира" для Украины по образцу Газы

По сообщению издания Financial Times, команда президента США Дональда Трампа разрабатывает концепцию специального органа – "Совета мира", который должен стать ключевым инструментом для мониторинга и выполнения будущего соглашения о прекращении войны в Украине. Об этом пишет УНН.

Детали

Концепция "Совета мира" была заимствована из мирного плана для Сектора Газа, согласованного при посредничестве Трампа. В рамках этого плана орган, возглавляемый непосредственно американским президентом, координирует управление анклавом. Теперь администрация рассматривает возможность применения аналогичной схемы для урегулирования конфликтов в Украине и Венесуэле.

Трамп объявил о запуске второго этапа мирного плана для Газы: полная демилитаризация и технократическое правительство

Как подтвердил высокопоставленный украинский чиновник, вовлеченный в переговоры с Вашингтоном, создание такого совета под председательством Трампа является "важной частью предложений, призванных завершить российскую войну".

Структура и задачи органа

Согласно данным источников FT, в состав совета должны войти представители:

Украины;

Европы и НАТО;

россии.

Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня

Главной задачей органа будет гарантирование соблюдения всех пунктов будущего мирного плана и надзор за его выполнением сторонами.

Препятствия и планы презентации

В настоящее время россия не демонстрирует готовности обсуждать мирный план из 20 пунктов, разработанный США, Украиной и западными союзниками. москва продолжает настаивать на территориальных уступках, что является неприемлемым для Киева.

Ожидается, что официальный план создания "Совета мира" может быть представлен уже на следующей неделе во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Важно, чтобы Украина не осталась "голой и босой" после войны: Зеленский о соглашениях с США, которые могут подписать в Давосе