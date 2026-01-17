Адміністрація Трампа розглядає можливість створення "Ради миру" для України за зразком Гази
Команда Трампа розробляє концепцію "Ради миру" для моніторингу та виконання майбутньої угоди про припинення війни в Україні. Цей орган, очолюваний президентом США, координуватиме управління анклавом, запозичивши модель з мирного плану для Сектору Гази.
За повідомленням видання Financial Times, команда президента США Дональда Трампа розробляє концепцію спеціального органу – "Ради миру", яка має стати ключовим інструментом для моніторингу та виконання майбутньої угоди про припинення війни в Україні. Про це пише УНН.
Деталі
Концепція "Ради миру" була запозичена з мирного плану для Сектору Гази, узгодженого за посередництва Трампа. У межах цього плану орган, який очолює безпосередньо американський президент, координує управління анклавом. Тепер адміністрація розглядає можливість застосування аналогічної схеми для врегулювання конфліктів в Україні та Венесуелі.
Як підтвердив високопоставлений український чиновник, залучений до перемовин із Вашингтоном, створення такої ради під головуванням Трампа є "важливою частиною пропозицій, покликаних завершити російську війну".
Структура та завдання органу
Згідно з даними джерел FT, до складу ради мають увійти представники:
- України;
- Європи та НАТО;
- росії.
Головним завданням органу буде гарантування дотримання всіх пунктів майбутнього мирного плану та нагляд за його виконанням сторонами.
Перешкоди та плани презентації
Наразі росія не демонструє готовності обговорювати мирний план із 20 пунктів, розроблений США, Україною та західними союзниками. москва продовжує наполягати на територіальних поступках, що є неприйнятним для Києва.
Очікується, що офіційний план створення "Ради миру" може бути представлений вже наступного тижня під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
