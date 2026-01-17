$43.180.08
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20 • 12176 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
17:23 • 16269 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 17129 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 34405 перегляди
Суд призначив Тимошенку заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 31018 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 27460 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25594 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24677 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпортується, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 34834 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в "розшуку" ТЦК: відповідь адвоката
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Адміністрація Трампа розглядає можливість створення "Ради миру" для України за зразком Гази

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Команда Трампа розробляє концепцію "Ради миру" для моніторингу та виконання майбутньої угоди про припинення війни в Україні. Цей орган, очолюваний президентом США, координуватиме управління анклавом, запозичивши модель з мирного плану для Сектору Гази.

Адміністрація Трампа розглядає можливість створення "Ради миру" для України за зразком Гази

За повідомленням видання Financial Times, команда президента США Дональда Трампа розробляє концепцію спеціального органу – "Ради миру", яка має стати ключовим інструментом для моніторингу та виконання майбутньої угоди про припинення війни в Україні. Про це пише УНН.

Деталі

Концепція "Ради миру" була запозичена з мирного плану для Сектору Гази, узгодженого за посередництва Трампа. У межах цього плану орган, який очолює безпосередньо американський президент, координує управління анклавом. Тепер адміністрація розглядає можливість застосування аналогічної схеми для врегулювання конфліктів в Україні та Венесуелі.

Трамп оголосив про запуск другого етапу мирного плану для Гази: повна демілітаризація та технократичний уряд16.01.26, 07:08 • 5164 перегляди

Як підтвердив високопоставлений український чиновник, залучений до перемовин із Вашингтоном, створення такої ради під головуванням Трампа є "важливою частиною пропозицій, покликаних завершити російську війну".

Структура та завдання органу

Згідно з даними джерел FT, до складу ради мають увійти представники:

  • України;
    • Європи та НАТО;
      • росії.

        Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному16.01.26, 20:20 • 12177 переглядiв

        Головним завданням органу буде гарантування дотримання всіх пунктів майбутнього мирного плану та нагляд за його виконанням сторонами.

        Перешкоди та плани презентації

        Наразі росія не демонструє готовності обговорювати мирний план із 20 пунктів, розроблений США, Україною та західними союзниками. москва продовжує наполягати на територіальних поступках, що є неприйнятним для Києва.

        Очікується, що офіційний план створення "Ради миру" може бути представлений вже наступного тижня під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

        Важливо, щоб Україна не залишилася "голою і босою" після війни: Зеленський про угоди з США, які можуть підписати в Давосі16.01.26, 15:47 • 3314 переглядiв

        Степан Гафтко

        ПолітикаНовини Світу
        Війна в Україні
        Давос
        Financial Times
        НАТО
        Венесуела
        Дональд Трамп
        Сполучені Штати Америки
        Сектор Газа
        Україна