$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:20 • 224 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
17:23 • 5354 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
13:20 • 12604 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 29765 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 28192 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 26156 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 24984 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 23885 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 33285 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 38209 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Через нові атаки рф знеструмлення у двох областях, Київ і дві області з обмеженнями, у низці регіонів аварійні відключення - Міненерго16 січня, 09:52 • 6694 перегляди
ТЦК не мають права примусово затримувати громадян - постанова суду16 січня, 09:54 • 29460 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 16840 перегляди
Україну накриє азійський антициклон, подекуди зі снігом і штормами: прогноз погоди на 17-18 січня 12:42 • 11370 перегляди
Україна та США мають розбіжності щодо мирної угоди - Зеленський14:04 • 10019 перегляди
Публікації
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
17:23 • 5354 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16:00 • 5888 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 44429 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 76004 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 94150 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Петр Павел
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Італія
Реклама
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 16888 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 23425 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 35116 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 55960 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 89520 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
TikTok

Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Делегації України та США зустрінуться в Маямі для обговорення угод про гарантії безпеки та економічне процвітання України на 800 мільярдів доларів.

Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному

Завтра у Маямі відбудуться переговори делегацій України та США. Як повідомила посолка України в США Ольга Стефанішина, команди обговорять угоди про гарантії безпеки та економічне процвітання України на 800 мільярдів доларів, передає УНН.

Україна продовжує активні консультації із США щодо майбутньої архітектури безпеки та довгострокового економічного розвитку нашої держави. Завтра, у Маямі, Флорида, відбудуться переговори за участі Секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Офісу Президента Кирила Буданова та голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії 

- повідомила Стефанішина.

За її словами, триває робота "над двома ключовими документами — угодами про гарантії безпеки та економічне процвітання України загальним обсягом до 800 мільярдів доларів, які можуть підписати в на Всесвітньому економічному форумі в Давосі".

Метою візиту є доопрацювання цих домовленостей із американськими партнерами з тим, щоб вони максимально відповідали національним інтересам України 

- резюмувала посолка.

Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки від США12.01.26, 17:24 • 4109 переглядiв

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація, зокрема на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та керівником Офісу Президента Кирило Будановим, зараз на шляху до США, де цими днями відбудуться зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа щодо документів, які вже практично готові. 

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Війна в Україні
Дипломатка
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Давос
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида