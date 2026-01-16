Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному

Завтра у Маямі відбудуться переговори делегацій України та США. Як повідомила посолка України в США Ольга Стефанішина, команди обговорять угоди про гарантії безпеки та економічне процвітання України на 800 мільярдів доларів, передає УНН.

Україна продовжує активні консультації із США щодо майбутньої архітектури безпеки та довгострокового економічного розвитку нашої держави. Завтра, у Маямі, Флорида, відбудуться переговори за участі Секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Офісу Президента Кирила Буданова та голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії - повідомила Стефанішина.

За її словами, триває робота "над двома ключовими документами — угодами про гарантії безпеки та економічне процвітання України загальним обсягом до 800 мільярдів доларів, які можуть підписати в на Всесвітньому економічному форумі в Давосі".

Метою візиту є доопрацювання цих домовленостей із американськими партнерами з тим, щоб вони максимально відповідали національним інтересам України - резюмувала посолка.

Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки від США

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація, зокрема на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та керівником Офісу Президента Кирило Будановим, зараз на шляху до США, де цими днями відбудуться зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа щодо документів, які вже практично готові.