Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня

Завтра в Майами состоятся переговоры делегаций Украины и США. Как сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, команды обсудят соглашения о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины на 800 миллиардов долларов, передает УНН.

Украина продолжает активные консультации с США относительно будущей архитектуры безопасности и долгосрочного экономического развития нашего государства. Завтра, в Майами, Флорида, состоятся переговоры с участием Секретаря СНБО Рустема Умерова, руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова и главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. - сообщила Стефанишина.

По ее словам, продолжается работа "над двумя ключевыми документами — соглашениями о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины общим объемом до 800 миллиардов долларов, которые могут быть подписаны на Всемирном экономическом форуме в Давосе".

Целью визита является доработка этих договоренностей с американскими партнерами с тем, чтобы они максимально соответствовали национальным интересам Украины. - резюмировала посол.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация, в частности во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Президента Кириллом Будановым, сейчас на пути в США, где в эти дни состоятся встречи с представителями президента США Дональда Трампа относительно документов, которые уже практически готовы.