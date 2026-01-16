$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:20 • 112 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
17:23 • 5016 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
13:20 • 12508 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36 • 29647 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 28090 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 26102 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 24942 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 23867 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 33238 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 38150 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Из-за новых атак рф обесточены две области, Киев и две области с ограничениями, в ряде регионов аварийные отключения - Минэнерго16 января, 09:52 • 6530 просмотра
ТЦК не имеют права принудительно задерживать граждан - постановление суда16 января, 09:54 • 29176 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 16700 просмотра
Украину накроет азиатский антициклон, местами со снегом и штормами: прогноз погоды на 17-18 января12:42 • 11222 просмотра
Украина и США расходятся во мнениях по мирному соглашению - Зеленский14:04 • 9826 просмотра
публикации
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
17:23 • 5004 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16:00 • 5734 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 44357 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 75942 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 94085 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Тимошенко
Петр Павел
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Италия
Реклама
УНН Lite
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 16781 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 23382 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 35079 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 55927 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 89489 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
ТикТок

Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Делегации Украины и США встретятся в Майами для обсуждения соглашений о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины на 800 миллиардов долларов.

Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня

Завтра в Майами состоятся переговоры делегаций Украины и США. Как сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, команды обсудят соглашения о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины на 800 миллиардов долларов, передает УНН.

Украина продолжает активные консультации с США относительно будущей архитектуры безопасности и долгосрочного экономического развития нашего государства. Завтра, в Майами, Флорида, состоятся переговоры с участием Секретаря СНБО Рустема Умерова, руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова и главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

- сообщила Стефанишина.

По ее словам, продолжается работа "над двумя ключевыми документами — соглашениями о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины общим объемом до 800 миллиардов долларов, которые могут быть подписаны на Всемирном экономическом форуме в Давосе".

Целью визита является доработка этих договоренностей с американскими партнерами с тем, чтобы они максимально соответствовали национальным интересам Украины.

- резюмировала посол.

Зеленский поручил финализировать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ по гарантиям безопасности от США12.01.26, 17:24 • 4109 просмотров

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация, в частности во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Президента Кириллом Будановым, сейчас на пути в США, где в эти дни состоятся встречи с представителями президента США Дональда Трампа относительно документов, которые уже практически готовы.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Война в Украине
Дипломатка
Рустем Умеров
Давид Арахамия
Давос
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Флорида