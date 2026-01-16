Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США

Українська делегація, зокрема на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та керівником Офісу Президента Кирило Будановим, зараз на шляху до США, де цими днями відбудуться зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа щодо документів, які вже практично готові. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Чехії Петером Павелом, передає УНН.

Українська команда попри все активно працює з представниками Президента Сполучених Штатів – цими днями заплановані зустрічі наших представників. Українська делегація – Рустем Умєров, Кирило Буданов і Давид Арахамія – зараз на шляху у Сполучені Штати, і ми сподіваємося, що буде більше ясності як щодо тих документів, які ми вже фактично підготували з американською стороною, так і щодо відповіді росії на всю ту дипломатичну роботу, яка відбувалась - сказав Зеленський.

Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки від США

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на економічному форумі в Давосі. До зустрічі також можуть долучитися союзники Києва по G7, щоб заручитися особистою підтримкою гарантій безпеки для України.