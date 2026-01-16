$43.180.08
50.320.20
ukenru
13:20 • 148 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 12947 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 12730 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 13718 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 15089 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 17760 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 25878 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 30587 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 25280 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 35577 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗVideo16 січня, 04:12 • 20843 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto16 січня, 04:55 • 24930 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto16 січня, 05:20 • 22431 перегляди
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу16 січня, 07:17 • 24439 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки07:54 • 17257 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 33382 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 65446 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 83467 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 92751 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 76533 перегляди
Актуальнi люди
Денис Шмигаль
Юлія Свириденко
Юлія Тимошенко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Чехія
Реклама
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 7364 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 18480 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 30559 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 51737 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 85256 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Українська делегація на чолі з Умєровим та Будановим вирушила до США. Там відбудуться зустрічі з представниками Дональда Трампа щодо підготовлених документів.

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США

Українська делегація, зокрема на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та керівником Офісу Президента Кирило Будановим, зараз на шляху до США, де цими днями відбудуться зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа щодо документів, які вже практично готові. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Чехії Петером Павелом, передає УНН

Українська команда попри все активно працює з представниками Президента Сполучених Штатів – цими днями заплановані зустрічі наших представників. Українська делегація – Рустем Умєров, Кирило Буданов і Давид Арахамія – зараз на шляху у Сполучені Штати, і ми сподіваємося, що буде більше ясності як щодо тих документів, які ми вже фактично підготували з американською стороною, так і щодо відповіді росії на всю ту дипломатичну роботу, яка відбувалась 

- сказав Зеленський. 

Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки від США12.01.26, 17:24 • 4091 перегляд

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на економічному форумі в Давосі. До зустрічі також можуть долучитися союзники Києва по G7, щоб заручитися особистою підтримкою гарантій безпеки для України.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Рустем Умєров
Петр Павел
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна