13:20 • 1996 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36 • 16410 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 15737 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02 • 16569 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 17657 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 19897 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
08:00 • 28131 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 32459 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 25866 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 36087 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Рязани ночью прозвучала серия взрывов, целью атак дронов, вероятно, стал местный НПЗVideo16 января, 04:12 • 23327 просмотра
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 январяPhoto16 января, 04:55 • 27604 просмотра
АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской СамареPhoto16 января, 05:20 • 25110 просмотра
Тимошенко прибыла в суд на избрание меры пресечения16 января, 07:17 • 28076 просмотра
Враг снова атаковал Житомирскую область: что известно о последствиях16 января, 07:54 • 19849 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 36045 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 68040 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 86070 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 95277 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 78800 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Петр Павел
Юлия Тимошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Чешская Республика
Львовская область
УНН Lite
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода10:34 • 9284 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 19465 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 31468 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 52579 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 86091 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
СВИФТ

Киев • УНН

 • 2008 просмотра

Украинская делегация во главе с Умеровым и Будановым отправилась в США. Там состоятся встречи с представителями Дональда Трампа по подготовленным документам.

Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США

Украинская делегация, в частности во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Президента Кириллом Будановым, сейчас на пути в США, где в эти дни состоятся встречи с представителями президента США Дональда Трампа по уже практически готовым документам. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Чехии Петером Павелом, передает УНН

Украинская команда, несмотря ни на что, активно работает с представителями Президента Соединенных Штатов – в эти дни запланированы встречи наших представителей. Украинская делегация – Рустем Умеров, Кирилл Буданов и Давид Арахамия – сейчас на пути в Соединенные Штаты, и мы надеемся, что будет больше ясности как по тем документам, которые мы уже фактически подготовили с американской стороной, так и по ответу России на всю ту дипломатическую работу, которая происходила 

- сказал Зеленский. 

Зеленский поручил финализировать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ по гарантиям безопасности от США12.01.26, 17:24 • 4093 просмотра

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может встретиться с президентом США Дональдом Трампом на экономическом форуме в Давосе. К встрече также могут присоединиться союзники Киева по G7, чтобы заручиться личной поддержкой гарантий безопасности для Украины.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Рустем Умеров
Петр Павел
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина