Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США

Украинская делегация, в частности во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Президента Кириллом Будановым, сейчас на пути в США, где в эти дни состоятся встречи с представителями президента США Дональда Трампа по уже практически готовым документам. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Чехии Петером Павелом, передает УНН.

Украинская команда, несмотря ни на что, активно работает с представителями Президента Соединенных Штатов – в эти дни запланированы встречи наших представителей. Украинская делегация – Рустем Умеров, Кирилл Буданов и Давид Арахамия – сейчас на пути в Соединенные Штаты, и мы надеемся, что будет больше ясности как по тем документам, которые мы уже фактически подготовили с американской стороной, так и по ответу России на всю ту дипломатическую работу, которая происходила - сказал Зеленский.

Зеленский поручил финализировать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ по гарантиям безопасности от США

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может встретиться с президентом США Дональдом Трампом на экономическом форуме в Давосе. К встрече также могут присоединиться союзники Киева по G7, чтобы заручиться личной поддержкой гарантий безопасности для Украины.