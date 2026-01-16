Важливо, щоб Україна не залишилася "голою і босою" після війни: Зеленський про угоди з США, які можуть підписати в Давосі

$43.180.08
13:20 • 1458 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 15807 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 15140 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 16010 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 17205 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 19646 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 27846 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 32282 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 25797 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 36024 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗVideo16 січня, 04:12 • 22951 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto16 січня, 04:55 • 27208 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto16 січня, 05:20 • 24709 перегляди
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу16 січня, 07:17 • 27617 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки07:54 • 19438 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 35562 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 67565 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 85591 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 94801 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 78368 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 8866 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 19251 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 31270 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 52402 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 85906 перегляди
Важливо, щоб Україна не залишилася "голою і босою" після війни: Зеленський про угоди з США, які можуть підписати в Давосі

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Українська делегація в США доопрацьовує угоди про гарантії безпеки та відновлення України на 800 мільярдів доларів. Підписання можливе в Давосі, якщо США погодяться з усіма аспектами.

Важливо, щоб Україна не залишилася "голою і босою" після війни: Зеленський про угоди з США, які можуть підписати в Давосі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація поїхала до США, щоб доопрацювати певні аспекти угод про гарантії безпеки та відновлення України на 800 млрд доларів. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з президентом Чехії Петером Павелом, передає УНН.

Деталі

"Зараз працюємо над двома документами. Команда поїхала до США. Саме доопрацьовувати гарантії безпеки і пакет відновлення. Якщо все буде доопрацьовано, якщо буде акцент з американської сторони, тому що з нашого боку, я вважаю, що з нашого боку ми в принципі закінчили. Тоді буде можливе підписання під час Давосу. Питання ж не в тому, щоб терміново підписати сьогодні. Важливо, щоб там були всі аспекти, які ми проговорювали з партнерами, щоб Україна була не "гола і боса" після війни, щоб у нас була реальна фінансова підтримка. Над цим і працюємо", – сказав Зеленський.

Нагадаємо

Українська делегація на чолі з Умєровим та Будановим вирушила до США. Там відбудуться зустрічі з представниками Дональда Трампа щодо підготовлених документів.

Павло Башинський

