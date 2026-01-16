Важливо, щоб Україна не залишилася "голою і босою" після війни: Зеленський про угоди з США, які можуть підписати в Давосі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація поїхала до США, щоб доопрацювати певні аспекти угод про гарантії безпеки та відновлення України на 800 млрд доларів. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з президентом Чехії Петером Павелом, передає УНН.

Деталі

"Зараз працюємо над двома документами. Команда поїхала до США. Саме доопрацьовувати гарантії безпеки і пакет відновлення. Якщо все буде доопрацьовано, якщо буде акцент з американської сторони, тому що з нашого боку, я вважаю, що з нашого боку ми в принципі закінчили. Тоді буде можливе підписання під час Давосу. Питання ж не в тому, щоб терміново підписати сьогодні. Важливо, щоб там були всі аспекти, які ми проговорювали з партнерами, щоб Україна була не "гола і боса" після війни, щоб у нас була реальна фінансова підтримка. Над цим і працюємо", – сказав Зеленський.

Нагадаємо

Українська делегація на чолі з Умєровим та Будановим вирушила до США. Там відбудуться зустрічі з представниками Дональда Трампа щодо підготовлених документів.