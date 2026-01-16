Важно, чтобы Украина не осталась "голой и босой" после войны: Зеленский о соглашениях с США, которые могут подписать в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация поехала в США, чтобы доработать определенные аспекты соглашений о гарантиях безопасности и восстановлении Украины на 800 млрд долларов. Об этом Зеленский заявил во время встречи с президентом Чехии Петером Павелом, передает УНН.

Детали

"Сейчас работаем над двумя документами. Команда поехала в США. Именно дорабатывать гарантии безопасности и пакет восстановления. Если все будет доработано, если будет акцент с американской стороны, потому что с нашей стороны, я считаю, что с нашей стороны мы в принципе закончили. Тогда будет возможно подписание во время Давоса. Вопрос же не в том, чтобы срочно подписать сегодня. Важно, чтобы там были все аспекты, которые мы проговаривали с партнерами, чтобы Украина была не "голая и босая" после войны, чтобы у нас была реальная финансовая поддержка. Над этим и работаем", – сказал Зеленский.

Напомним

Украинская делегация во главе с Умеровым и Будановым отправилась в США. Там состоятся встречи с представителями Дональда Трампа по подготовленным документам.