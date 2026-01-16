Важно, чтобы Украина не осталась "голой и босой" после войны: Зеленский о соглашениях с США, которые могут подписать в Давосе

$43.180.08
50.320.20
ukru
13:20 • 1180 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36 • 15402 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 14747 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02 • 15645 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 16895 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 19470 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
08:00 • 27676 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 32163 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 25747 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 35983 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Рязани ночью прозвучала серия взрывов, целью атак дронов, вероятно, стал местный НПЗVideo16 января, 04:12 • 22505 просмотра
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 январяPhoto16 января, 04:55 • 26755 просмотра
АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской СамареPhoto16 января, 05:20 • 24259 просмотра
Тимошенко прибыла в суд на избрание меры пресечения16 января, 07:17 • 27110 просмотра
Враг снова атаковал Житомирскую область: что известно о последствиях07:54 • 19004 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 35228 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 67244 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 85250 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 94486 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 78088 просмотра
Актуальные люди
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Юлия Тимошенко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Чешская Республика
Реклама
УНН Lite
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода10:34 • 8626 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 19128 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 31153 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 52292 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 85796 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат

Важно, чтобы Украина не осталась "голой и босой" после войны: Зеленский о соглашениях с США, которые могут подписать в Давосе

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Украинская делегация в США дорабатывает соглашения о гарантиях безопасности и восстановлении Украины на 800 миллиардов долларов. Подписание возможно в Давосе, если США согласятся со всеми аспектами.

Важно, чтобы Украина не осталась "голой и босой" после войны: Зеленский о соглашениях с США, которые могут подписать в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация поехала в США, чтобы доработать определенные аспекты соглашений о гарантиях безопасности и восстановлении Украины на 800 млрд долларов. Об этом Зеленский заявил во время встречи с президентом Чехии Петером Павелом, передает УНН.

Детали

"Сейчас работаем над двумя документами. Команда поехала в США. Именно дорабатывать гарантии безопасности и пакет восстановления. Если все будет доработано, если будет акцент с американской стороны, потому что с нашей стороны, я считаю, что с нашей стороны мы в принципе закончили. Тогда будет возможно подписание во время Давоса. Вопрос же не в том, чтобы срочно подписать сегодня. Важно, чтобы там были все аспекты, которые мы проговаривали с партнерами, чтобы Украина была не "голая и босая" после войны, чтобы у нас была реальная финансовая поддержка. Над этим и работаем", – сказал Зеленский.

Напомним

Украинская делегация во главе с Умеровым и Будановым отправилась в США. Там состоятся встречи с представителями Дональда Трампа по подготовленным документам.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Рустем Умеров
Петр Павел
Давос
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина