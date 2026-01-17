Білий дім оголосив склад виконавчої "Ради миру" для Гази: хто увійшов

$43.180.08
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36
Суд призначив Тимошенку заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпортується, запаси газу також є - міністр
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для Тимошенко 16 січня, 16:00
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати 15 січня, 18:00
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН 15 січня, 10:29
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замку 00:47
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкування 19:05
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод 16 січня, 10:34
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 року 15 січня, 16:22
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей 15 січня, 07:20
Білий дім оголосив склад виконавчої "Ради миру" для Гази: хто увійшов

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Адміністрація Трампа призначила членів виконавчої ради "Ради миру" для Гази, яка забезпечить перехід регіону від припинення вогню до реконструкції та демілітаризації. До її складу увійшли Марко Рубіо, Джаред Кушнер, Стів Віткофф, Аджай Банга та Тоні Блер.

Білий дім оголосив склад виконавчої "Ради миру" для Гази: хто увійшов

Адміністрація президента США Дональда Трампа призначила членів виконавчої групи, яка відповідатиме за реалізацію масштабного мирного плану в Секторі Гази. Цей орган має забезпечити перехід регіону від стадії припинення вогню до повної реконструкції та демілітаризації. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

До складу виконавчої ради увійшли впливові політики та фінансисти:

  • Марко Рубіо – державний секретар США;
    • Джаред Кушнер – зять Дональда Трампа, який раніше займався близькосхідним врегулюванням;
      • Стів Віткофф – посланець США з питань Близького Сходу;
        • Аджай Банга – президент Світового банку;
          • Тоні Блер – колишній прем'єр–міністр Великої Британії.

            Кожен член ради контролюватиме окремий напрям: від залучення інвестицій та масштабного фінансування до розбудови системи управління та відновлення інфраструктури.

            Адміністрація Трампа розглядає можливість створення "Ради миру" для України за зразком Гази17.01.26, 00:29 • 2134 перегляди

            Перехід до другої фази плану

            Формування ради збіглося із запуском другої фази стратегії Трампа, що передбачає демілітаризацію та впровадження технократичного управління в анклаві. Стів Віткофф уже виступив із попередженням на адресу угруповання ХАМАС, погрожуючи "серйозними наслідками", якщо воно не виконає зобов’язання щодо повного роззброєння.

            Виклики для стабільності

            Попри те, що Трамп назвав цей орган "найвеличнішою та найпрестижнішою радою в історії", ситуація "на землі" залишається напруженою. ХАМАС досі контролює майже половину території Гази та відмовляється скласти зброю. Крім того, перемир'я, встановлене в жовтні, регулярно порушується бойовими зіткненнями та авіаударами, а доля останків останнього заручника залишається невирішеною. 

            Трамп оголосив про запуск другого етапу мирного плану для Гази: повна демілітаризація та технократичний уряд16.01.26, 07:08 • 5222 перегляди

            Степан Гафтко

