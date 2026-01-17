Білий дім оголосив склад виконавчої "Ради миру" для Гази: хто увійшов

Адміністрація президента США Дональда Трампа призначила членів виконавчої групи, яка відповідатиме за реалізацію масштабного мирного плану в Секторі Гази. Цей орган має забезпечити перехід регіону від стадії припинення вогню до повної реконструкції та демілітаризації. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

До складу виконавчої ради увійшли впливові політики та фінансисти:

Марко Рубіо – державний секретар США;

Джаред Кушнер – зять Дональда Трампа, який раніше займався близькосхідним врегулюванням;

Стів Віткофф – посланець США з питань Близького Сходу;

Аджай Банга – президент Світового банку;

Тоні Блер – колишній прем'єр–міністр Великої Британії.

Кожен член ради контролюватиме окремий напрям: від залучення інвестицій та масштабного фінансування до розбудови системи управління та відновлення інфраструктури.

Перехід до другої фази плану

Формування ради збіглося із запуском другої фази стратегії Трампа, що передбачає демілітаризацію та впровадження технократичного управління в анклаві. Стів Віткофф уже виступив із попередженням на адресу угруповання ХАМАС, погрожуючи "серйозними наслідками", якщо воно не виконає зобов’язання щодо повного роззброєння.

Виклики для стабільності

Попри те, що Трамп назвав цей орган "найвеличнішою та найпрестижнішою радою в історії", ситуація "на землі" залишається напруженою. ХАМАС досі контролює майже половину території Гази та відмовляється скласти зброю. Крім того, перемир'я, встановлене в жовтні, регулярно порушується бойовими зіткненнями та авіаударами, а доля останків останнього заручника залишається невирішеною.

