Ізраїль висловив протест через склад "Виконавчої ради Гази", оголошений адміністрацією Трампа
Київ • УНН
Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу висловив протест проти складу виконавчої ради для управління Сектором Гази, оприлюдненого Білим домом. Ізраїль не погоджував цей склад, який суперечить його офіційній політиці.
Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу виступив із критичною заявою у суботу, 17 січня. У документі зазначено, що оприлюднений Білим домом склад виконавчої ради для управління Сектором Гази не був узгоджений з єрусалимською стороною та прямо суперечить офіційній політиці ізраїльського уряду. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Хоча в офіційній заяві не вказано конкретні прізвища, до яких є претензії, ключовим каменем спотикання вважається присутність у раді міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. Ізраїль неодноразово наголошував на неприпустимості участі Анкари у процесах управління анклавом через її позицію щодо конфлікту.
Трамп оголосив про запуск другого етапу мирного плану для Гази: повна демілітаризація та технократичний уряд16.01.26, 07:08 • 5558 переглядiв
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар уже отримав доручення обговорити це питання з держсекретарем США Марко Рубіо.
Хто увійшов до Виконавчої ради
Рада, представлена адміністрацією Дональда Трампа, має стати інструментом реалізації другого етапу американського мирного плану. До її складу, окрім Хакана Фідана, увійшли:
- Сігрід Кааг – спецкоординаторка ООН;
- Якір Габай – ізраїльсько–кіпрський бізнесмен–мільярдер;
- представник ОАЕ (країни, що нормалізувала відносини з Ізраїлем у 2020 році);
- високопосадовці з Катару та Єгипту.
"Рада миру" під головуванням Трампа
Паралельно Білий дім оголосив склад вищого органу – "Ради миру", яку очолить особисто Дональд Трамп. Її завданням буде стратегічний контроль над перехідною технократичною адміністрацією в Газі. Серед ключових фігур цієї структури:
- Марко Рубіо (держсекретар США);
- Стів Віткофф (спецпосланець на Близькому Сході);
- Джаред Кушнер (зять Трампа та архітектор "Угод Авраама").
Це рішення не було скоординоване з Ізраїлем і суперечить політиці нашого уряду
Там також додали, що Ізраїль наполягає на повній демілітаризації анклаву перед передачею влади будь-яким цивільним структурам.
Білий дім оголосив склад виконавчої "Ради миру" для Гази: хто увійшов17.01.26, 02:33 • 4078 переглядiв