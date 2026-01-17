$43.180.08
17 січня, 12:49 • 12832 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 21036 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 19626 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 31071 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 41379 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 36014 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 52162 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 28582 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 43903 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36088 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Ізраїль висловив протест через склад "Виконавчої ради Гази", оголошений адміністрацією Трампа

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу висловив протест проти складу виконавчої ради для управління Сектором Гази, оприлюдненого Білим домом. Ізраїль не погоджував цей склад, який суперечить його офіційній політиці.

Ізраїль висловив протест через склад "Виконавчої ради Гази", оголошений адміністрацією Трампа

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу виступив із критичною заявою у суботу, 17 січня. У документі зазначено, що оприлюднений Білим домом склад виконавчої ради для управління Сектором Гази не був узгоджений з єрусалимською стороною та прямо суперечить офіційній політиці ізраїльського уряду. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Хоча в офіційній заяві не вказано конкретні прізвища, до яких є претензії, ключовим каменем спотикання вважається присутність у раді міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. Ізраїль неодноразово наголошував на неприпустимості участі Анкари у процесах управління анклавом через її позицію щодо конфлікту.

Трамп оголосив про запуск другого етапу мирного плану для Гази: повна демілітаризація та технократичний уряд16.01.26, 07:08 • 5558 переглядiв

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар уже отримав доручення обговорити це питання з держсекретарем США Марко Рубіо.

Хто увійшов до Виконавчої ради

Рада, представлена адміністрацією Дональда Трампа, має стати інструментом реалізації другого етапу американського мирного плану. До її складу, окрім Хакана Фідана, увійшли:

  • Сігрід Кааг – спецкоординаторка ООН;
    • Якір Габай – ізраїльсько–кіпрський бізнесмен–мільярдер;
      • представник ОАЕ (країни, що нормалізувала відносини з Ізраїлем у 2020 році);
        • високопосадовці з Катару та Єгипту.

          "Рада миру" під головуванням Трампа

          Паралельно Білий дім оголосив склад вищого органу – "Ради миру", яку очолить особисто Дональд Трамп. Її завданням буде стратегічний контроль над перехідною технократичною адміністрацією в Газі. Серед ключових фігур цієї структури:

          • Марко Рубіо (держсекретар США);
            • Стів Віткофф (спецпосланець на Близькому Сході);
              • Джаред Кушнер (зять Трампа та архітектор "Угод Авраама").

                Це рішення не було скоординоване з Ізраїлем і суперечить політиці нашого уряду

                – підкреслили в офісі Нетаньягу.

                Там також додали, що Ізраїль наполягає на повній демілітаризації анклаву перед передачею влади будь-яким цивільним структурам.

                Білий дім оголосив склад виконавчої "Ради миру" для Гази: хто увійшов17.01.26, 02:33 • 4078 переглядiв

                Степан Гафтко

