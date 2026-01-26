В Ізраїлі заявили про ідентифікацію останків останнього заручника з Гази – сержанта Рана Гвілі
Армія оборони Ізраїлю ідентифікувала останки сержанта першого класу Рана Гвілі, останнього заручника з Сектору Гази. Його тіло було викрадене бойовиками після загибелі 7 жовтня 2023 року.
Армія оборони Ізраїлю повідомила про ідентифікацію останків сержанта першого класу Рана Гвілі – останнього заручника, який перебував у Секторі Гази. Про це інформують у Силах оборони Ізраїлю, передає УНН.
Деталі
Як зазначається, процес упізнання було завершено Національним інститутом судової медицини у співпраці з поліцією Ізраїлю та військовим рабинатом. Представники ЦАХАЛу вже поінформували родину загиблого про те, що його тіло буде повернуто для поховання.
За наявною інформацією та розвідувальними даними, Ран Гвілі, який служив у спецпідрозділі ізраїльської поліції, загинув у бою вранці 7 жовтня 2023 року у віці 24 років. Після загибелі його тіло було викрадене бойовиками та вивезене до Сектору Гази.
В Армії оборони Ізраїлю висловили глибокі співчуття родині загиблого та наголосили, що й надалі підтримуватимуть сім’ї постраждалих і тих, хто повернувся з полону, а також продовжать діяти задля зміцнення безпеки громадян країни.
У ЦАХАЛі також повідомили, що з поверненням останків Рана Гвілі всі заручники були повернуті з території Сектору Гази до Держави Ізраїль.
Додамо
Раніше ізраїльська влада заявляла, що після завершення пошуків останків останнього заручника планує відкрити контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні з Єгиптом для відновлення руху та гуманітарних поставок.
Нагадаємо
Міністерство оборони Ізраїлю заперечило наміри уряду відновлювати цивільні поселення в секторі Газа, заявивши, що військова присутність буде суто безпекового характеру. Ця позиція суперечить "Плану Трампа" щодо виведення ізраїльських військ з анклаву.