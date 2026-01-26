В Ізраїлі заявили про ідентифікацію останків останнього заручника з Гази – сержанта Рана Гвілі

$43.140.03
50.650.13
ukenru
13:53 • 2112 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 7426 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 11895 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 21020 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 18125 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 36662 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 19811 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 35317 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 22810 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 27723 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5м/с
88%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення26 січня, 07:59 • 28020 перегляди
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами09:18 • 24535 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 26397 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК10:52 • 19350 перегляди
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго11:59 • 11867 перегляди
Публікації
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE11:38 • 21020 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
10:01 • 36663 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 26552 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
08:52 • 35317 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 112719 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Музикант
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Європа
Київська область
Реклама
УНН Lite
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo14:07 • 680 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів11:48 • 7026 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 31886 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 31303 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 47304 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
TikTok

В Ізраїлі заявили про ідентифікацію останків останнього заручника з Гази – сержанта Рана Гвілі

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Армія оборони Ізраїлю ідентифікувала останки сержанта першого класу Рана Гвілі, останнього заручника з Сектору Гази. Його тіло було викрадене бойовиками після загибелі 7 жовтня 2023 року.

В Ізраїлі заявили про ідентифікацію останків останнього заручника з Гази – сержанта Рана Гвілі

Армія оборони Ізраїлю повідомила про ідентифікацію останків сержанта першого класу Рана Гвілі – останнього заручника, який перебував у Секторі Гази. Про це інформують у Силах оборони Ізраїля, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, процес упізнання було завершено Національним інститутом судової медицини у співпраці з поліцією Ізраїлю та військовим рабинатом. Представники ЦАХАЛу вже поінформували родину загиблого про те, що його тіло буде повернуто для поховання.

За наявною інформацією та розвідувальними даними, Ран Гвілі, який служив у спецпідрозділі ізраїльської поліції, загинув у бою вранці 7 жовтня 2023 року у віці 24 років. Після загибелі його тіло було викрадене бойовиками та вивезене до Сектору Гази.

Ізраїль висловив протест через склад "Виконавчої ради Гази", оголошений адміністрацією Трампа17.01.26, 23:44 • 11021 перегляд

В Армії оборони Ізраїлю висловили глибокі співчуття родині загиблого та наголосили, що й надалі підтримуватимуть сім’ї постраждалих і тих, хто повернувся з полону, а також продовжать діяти задля зміцнення безпеки громадян країни.

У ЦАХАЛі також повідомили, що з поверненням останків Рана Гвілі всі заручники були повернуті з території Сектору Гази до Держави Ізраїль.

Додамо

Раніше ізраїльська влада заявляла, що після завершення пошуків останків останнього заручника планує відкрити контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні з Єгиптом для відновлення руху та гуманітарних поставок.

Нагадаємо

Міністерство оборони Ізраїлю заперечило наміри уряду відновлювати цивільні поселення в секторі Газа, заявивши, що військова присутність буде суто безпекового характеру. Ця позиція суперечить "Плану Трампа" щодо виведення ізраїльських військ з анклаву.

Андрій Тимощенков

Новини Світу
Воєнний стан
Сутички
Ізраїль
благодійність
Міністерство оборони Ізраїлю
Армія оборони Ізраїлю
Дональд Трамп
Єгипет
Сектор Газа