Ізраїль схвалив 19 нових поселень на Західному березі Йордану: встановлено історичний рекорд
Київ • УНН
Уряд Ізраїлю схвалив будівництво 19 нових єврейських поселень на окупованому Західному березі Йордану, збільшивши їх кількість до 210. Це рішення легалізує раніше створені форпости та дозволяє будівництво на землях, з яких виселено палестинців.
Уряд Ізраїлю офіційно затвердив будівництво 19 нових єврейських поселень на окупованому Західному березі річки Йордан. Це рішення стало черговим кроком у політиці розширення ізраїльської присутності, що, на думку міжнародних спостерігачів, робить створення незалежної палестинської держави майже неможливим. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
За даними організації Peace Now, за часів чинного уряду кількість поселень зросла майже на 50%: зі 141 у 2022 році до 210 після останнього схвалення. Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич заявив, що цей крок довів кількість нових поселень за останні кілька років до 69, що є новим рекордом.
Нове рішення уряду легалізує частину раніше створених форпостів та дозволяє будівництво на землях, з яких було виселено палестинців. Крім того, Ізраїль схвалив відновлення поселень Кадім і Ганім. Вони були ліквідовані ще у 2005 році, і до березня 2023 року ізраїльтянам було законодавчо заборонено туди повертатися.
Ці дії відбуваються на тлі дипломатичного тиску з боку США, які намагаються просунути другий етап угоди про припинення вогню в Газі, що діє з 10 жовтня.
Поселення вважаються незаконними згідно з міжнародним правом, оскільки вони фрагментують територію, на яку претендують палестинці. Наразі на Західному березі проживає понад 500 000 євреїв, ще 200 000 – у східному Єрусалимі. Попри протести світової спільноти, Ізраїль продовжує політику конфіскації земель, аргументуючи це питаннями безпеки та історичного права.
