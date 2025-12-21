Ізраїль схвалив 19 нових поселень на Західному березі Йордану: встановлено історичний рекорд

$42.340.00
49.590.00
ukenru
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 11597 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 21629 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 23288 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 37668 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 65349 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 71237 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 43776 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 37118 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 38797 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 44156 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.4м/с
94%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росіяни зустрічатимуть 2026 рік у режимі жорсткої економії - розвідка21 грудня, 10:37 • 9724 перегляди
Зеленський заявив про необхідність консультацій з європейськими партнерами після роботи української команди в США21 грудня, 10:52 • 6698 перегляди
Над Чорним морем помітили новітній американський літак-розвідник - Кримський вітерPhoto21 грудня, 13:13 • 12370 перегляди
У Хорватії та Румунії зафіксували випадки лепри: влада запевняє, що ризику поширення немає21 грудня, 13:14 • 4886 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 14395 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 14411 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 39213 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 71240 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 109926 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 80293 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Марк Рютте
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Одеська область
Румунія
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 15613 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 17612 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 29905 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 50546 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 35603 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
The Guardian
Техніка
Опалення
Золото

Ізраїль схвалив 19 нових поселень на Західному березі Йордану: встановлено історичний рекорд

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Уряд Ізраїлю схвалив будівництво 19 нових єврейських поселень на окупованому Західному березі Йордану, збільшивши їх кількість до 210. Це рішення легалізує раніше створені форпости та дозволяє будівництво на землях, з яких виселено палестинців.

Ізраїль схвалив 19 нових поселень на Західному березі Йордану: встановлено історичний рекорд
Фото: Reuters

Уряд Ізраїлю офіційно затвердив будівництво 19 нових єврейських поселень на окупованому Західному березі річки Йордан. Це рішення стало черговим кроком у політиці розширення ізраїльської присутності, що, на думку міжнародних спостерігачів, робить створення незалежної палестинської держави майже неможливим. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

За даними організації Peace Now, за часів чинного уряду кількість поселень зросла майже на 50%: зі 141 у 2022 році до 210 після останнього схвалення. Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич заявив, що цей крок довів кількість нових поселень за останні кілька років до 69, що є новим рекордом.

Ізраїль відмовив у в’їзді до Західного берега шістьом депутатам парламенту Канади17.12.25, 07:52 • 3381 перегляд

Цей крок довів кількість нових поселень за останні кілька років до 69, що є новим рекордом 

– підкреслив Смотрич, який є одним із головних ідеологів поселенського руху.

Нове рішення уряду легалізує частину раніше створених форпостів та дозволяє будівництво на землях, з яких було виселено палестинців. Крім того, Ізраїль схвалив відновлення поселень Кадім і Ганім. Вони були ліквідовані ще у 2005 році, і до березня 2023 року ізраїльтянам було законодавчо заборонено туди повертатися.

Наступним кроком у процесі в Газі є призначення Ради миру - Рубіо19.12.25, 19:32 • 4245 переглядiв

Ці дії відбуваються на тлі дипломатичного тиску з боку США, які намагаються просунути другий етап угоди про припинення вогню в Газі, що діє з 10 жовтня.

Поселення вважаються незаконними згідно з міжнародним правом, оскільки вони фрагментують територію, на яку претендують палестинці. Наразі на Західному березі проживає понад 500 000 євреїв, ще 200 000 – у східному Єрусалимі. Попри протести світової спільноти, Ізраїль продовжує політику конфіскації земель, аргументуючи це питаннями безпеки та історичного права.

ООН скоротила продовольчі пайки в Газі вдвічі, звинувачуючи в цьому обмеження Ізраїлю15.12.25, 22:43 • 3698 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Нерухомість
Канада
Сектор Газа