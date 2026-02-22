МОК не побачив порушення політичного нейтралітету в участі голови ФІФА Інфантіно у Раді миру Трампа

Міжнародний олімпійський комітет заявив, що присутність президента ФІФА Джанні Інфантіно на установчому засіданні Ради миру не суперечить Олімпійській хартії. У МОК наголосили, що участь функціонера у заході разом із президентом США Дональдом Трампом стосується виключно гуманітарних та спортивних ініціатив у секторі Гази. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Ми розуміємо, що ФІФА підтримує через футбол комплексну програму інвестицій у відновлення спорту в Газі, Палестина. Це повністю відповідає ролі Міжнародної спортивної федерації