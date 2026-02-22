МОК не побачив порушення політичного нейтралітету в участі голови ФІФА Інфантіно у Раді миру Трампа

$43.270.00
50.920.00
ukenru
17:20 • 22695 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 22279 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 30789 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 30890 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 26281 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 23412 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 27174 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 36910 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 27845 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 31789 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2м/с
81%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Викрали і вбили дитину та жінку - у Запоріжжі двом чоловікам оголосили вирок21 лютого, 13:35 • 19496 перегляди
Сили оборони відновили контроль над понад 300 кв. км на півдні України21 лютого, 14:51 • 12911 перегляди
"Для кремля вони гарматне м’ясо" - Сибіга відреагував на вербування африканців росією21 лютого, 15:05 • 7890 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 17923 перегляди
Трамп підвищив мита у США до 15% для всіх країн16:35 • 14054 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 48222 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 57480 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 69275 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 83528 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 121307 перегляди
Актуальнi люди
Роберт Фіцо
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Музикант
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Запорізька область
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 17951 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 24177 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 25862 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 18312 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 20959 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Truth Social
Х-47М2 «Кинджал»

МОК не побачив порушення політичного нейтралітету в участі голови ФІФА Інфантіно у Раді миру Трампа

Київ • УНН

 • 8 перегляди

МОК не побачив порушення Олімпійської хартії в участі президента ФІФА Інфантіно у Раді миру Трампа. Його присутність стосувалася гуманітарних та спортивних ініціатив у секторі Гази.

МОК не побачив порушення політичного нейтралітету в участі голови ФІФА Інфантіно у Раді миру Трампа
Фото: Reuters

Міжнародний олімпійський комітет заявив, що присутність президента ФІФА Джанні Інфантіно на установчому засіданні Ради миру не суперечить Олімпійській хартії. У МОК наголосили, що участь функціонера у заході разом із президентом США Дональдом Трампом стосується виключно гуманітарних та спортивних ініціатив у секторі Гази. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ми розуміємо, що ФІФА підтримує через футбол комплексну програму інвестицій у відновлення спорту в Газі, Палестина. Це повністю відповідає ролі Міжнародної спортивної федерації

– повідомив речник МОК.

Суперечливий образ та співпраця з адміністрацією США

Джанні Інфантіно з'явився на сцені Ради миру поруч із Дональдом Трампом у червоному капелюсі з написом "США" та цифрами "45-47", що символізують президентські терміни Трампа. Попри критику щодо можливої політизації спорту, голова ФІФА представив масштабну програму будівництва 50 футбольних майданчиків, сучасної академії та нового національного стадіону на 20 000 місць у Газі.

У МОК підкреслили, що їхній орган через програму "Олімпійська солідарність" також продовжує підтримувати розвиток спорту в регіоні, не вбачаючи у діях Інфантіно залежності від політичних мандатів.

МОК розпочне розслідування щодо очільника ФІФА Інфантіно через його участь у політичному заході Трампа21.02.26, 05:41 • 10745 переглядiв

Степан Гафтко

СпортПолітикаСвіт
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Палестинська держава