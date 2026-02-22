МОК не побачив порушення політичного нейтралітету в участі голови ФІФА Інфантіно у Раді миру Трампа
Київ • УНН
МОК не побачив порушення Олімпійської хартії в участі президента ФІФА Інфантіно у Раді миру Трампа. Його присутність стосувалася гуманітарних та спортивних ініціатив у секторі Гази.
Міжнародний олімпійський комітет заявив, що присутність президента ФІФА Джанні Інфантіно на установчому засіданні Ради миру не суперечить Олімпійській хартії. У МОК наголосили, що участь функціонера у заході разом із президентом США Дональдом Трампом стосується виключно гуманітарних та спортивних ініціатив у секторі Гази. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Ми розуміємо, що ФІФА підтримує через футбол комплексну програму інвестицій у відновлення спорту в Газі, Палестина. Це повністю відповідає ролі Міжнародної спортивної федерації
Суперечливий образ та співпраця з адміністрацією США
Джанні Інфантіно з'явився на сцені Ради миру поруч із Дональдом Трампом у червоному капелюсі з написом "США" та цифрами "45-47", що символізують президентські терміни Трампа. Попри критику щодо можливої політизації спорту, голова ФІФА представив масштабну програму будівництва 50 футбольних майданчиків, сучасної академії та нового національного стадіону на 20 000 місць у Газі.
У МОК підкреслили, що їхній орган через програму "Олімпійська солідарність" також продовжує підтримувати розвиток спорту в регіоні, не вбачаючи у діях Інфантіно залежності від політичних мандатів.
МОК розпочне розслідування щодо очільника ФІФА Інфантіно через його участь у політичному заході Трампа21.02.26, 05:41 • 10745 переглядiв