МОК не увидел нарушения политического нейтралитета в участии главы ФИФА Инфантино в Совете мира Трампа

Фото: Reuters

Международный олимпийский комитет заявил, что присутствие президента ФИФА Джанни Инфантино на учредительном заседании Совета мира не противоречит Олимпийской хартии. В МОК подчеркнули, что участие функционера в мероприятии вместе с президентом США Дональдом Трампом касается исключительно гуманитарных и спортивных инициатив в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Мы понимаем, что ФИФА поддерживает через футбол комплексную программу инвестиций в восстановление спорта в Газе, Палестина. Это полностью соответствует роли Международной спортивной федерации – сообщил представитель МОК.

Противоречивый образ и сотрудничество с администрацией США

Джанни Инфантино появился на сцене Совета мира рядом с Дональдом Трампом в красной кепке с надписью "США" и цифрами "45-47", символизирующими президентские сроки Трампа. Несмотря на критику относительно возможной политизации спорта, глава ФИФА представил масштабную программу строительства 50 футбольных площадок, современной академии и нового национального стадиона на 20 000 мест в Газе.

В МОК подчеркнули, что их орган через программу "Олимпийская солидарность" также продолжает поддерживать развитие спорта в регионе, не усматривая в действиях Инфантино зависимости от политических мандатов.

МОК начнет расследование в отношении главы ФИФА Инфантино из-за его участия в политическом мероприятии Трампа