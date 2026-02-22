МОК не увидел нарушения политического нейтралитета в участии главы ФИФА Инфантино в Совете мира Трампа

$43.270.00
17:20 • 22719 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 22332 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 30832 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 30929 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 26307 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 23423 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 27184 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 36917 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 27853 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 31797 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
Популярные новости
Похитили и убили ребенка и женщину - в Запорожье двум мужчинам вынесли приговор21 февраля, 13:35 • 19496 просмотра
Силы обороны восстановили контроль над более чем 300 кв. км на юге Украины21 февраля, 14:51 • 12911 просмотра
"Для кремля они пушечное мясо" - Сибига отреагировал на вербовку африканцев россией21 февраля, 15:05 • 7890 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 17924 просмотра
Трамп повысил пошлины в США до 15% для всех стран21 февраля, 16:35 • 14054 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 48255 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 57508 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 69304 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 83553 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 121334 просмотра
МОК не увидел нарушения политического нейтралитета в участии главы ФИФА Инфантино в Совете мира Трампа

Киев • УНН

 • 22 просмотра

МОК не увидел нарушения Олимпийской хартии в участии президента ФИФА Инфантино в Совете мира Трампа. Его присутствие касалось гуманитарных и спортивных инициатив в секторе Газа.

МОК не увидел нарушения политического нейтралитета в участии главы ФИФА Инфантино в Совете мира Трампа
Фото: Reuters

Международный олимпийский комитет заявил, что присутствие президента ФИФА Джанни Инфантино на учредительном заседании Совета мира не противоречит Олимпийской хартии. В МОК подчеркнули, что участие функционера в мероприятии вместе с президентом США Дональдом Трампом касается исключительно гуманитарных и спортивных инициатив в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Мы понимаем, что ФИФА поддерживает через футбол комплексную программу инвестиций в восстановление спорта в Газе, Палестина. Это полностью соответствует роли Международной спортивной федерации

– сообщил представитель МОК.

Противоречивый образ и сотрудничество с администрацией США

Джанни Инфантино появился на сцене Совета мира рядом с Дональдом Трампом в красной кепке с надписью "США" и цифрами "45-47", символизирующими президентские сроки Трампа. Несмотря на критику относительно возможной политизации спорта, глава ФИФА представил масштабную программу строительства 50 футбольных площадок, современной академии и нового национального стадиона на 20 000 мест в Газе.

В МОК подчеркнули, что их орган через программу "Олимпийская солидарность" также продолжает поддерживать развитие спорта в регионе, не усматривая в действиях Инфантино зависимости от политических мандатов.

МОК начнет расследование в отношении главы ФИФА Инфантино из-за его участия в политическом мероприятии Трампа21.02.26, 05:41 • 10745 просмотров

Степан Гафтко

Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Государство Палестина