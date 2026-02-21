МОК начнет расследование в отношении главы ФИФА Инфантино из-за его участия в политическом мероприятии Трампа

Фото: AP

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует изучить действия своего члена и главы ФИФА Джанни Инфантино на предмет нарушения принципа политического нейтралитета. Поводом для расследования стало его участие в заседании "Совета мира" в Вашингтоне, где по инициативе президента США Дональда Трампа было подписано соглашение об инвестировании 75 миллионов долларов в футбольную инфраструктуру сектора Газа. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Джанни Инфантино уже неоднократно попадал в центр скандалов из-за своих симпатий к мировым лидерам и неоднозначных заявлений относительно снятия санкций со стран-агрессоров.

Олимпийская хартия очень четко определяет, чего она ожидает от своих членов. Мы проведем расследование относительно подписания документов, поскольку МОК должен оставаться политически нейтральным для обеспечения честности в спорте – заявила президент МОК Кирсти Ковентри 20 февраля во время конференции на Зимних играх в Милане.

Инциденты с участием Инфантино

В начале февраля 2026 года Инфантино публично высказался за возвращение сборной россии к международным соревнованиям, что вызвало жесткую реакцию Министерства спорта Украины.

ФИФА готовит механизм возвращения России к международным соревнованиям через юношеский турнир

Глава ведомства Матвей Бидный назвал такие действия "инфантильными и безответственными", подчеркнув, что попытки отделить спорт от реальности, где гибнут люди, являются легитимизацией преступлений. Из-за этих заявлений Инфантино также был внесен в базу сайта "Миротворец".

Подготовка к ЧМ-2026 и партнерство с Трампом

Тесное сотрудничество Инфантино с Дональдом Трампом объясняется подготовкой к Чемпионату мира по футболу 2026 года, который будут принимать США, Канада и Мексика. Глава ФИФА посещал инаугурацию Трампа и неоднократно проводил переговоры в Белом доме, пытаясь обеспечить максимальную поддержку турнира на государственном уровне. Однако подписание финансовых соглашений в рамках политического "Совета мира" стало последней каплей для МОК, который теперь будет требовать от чиновника официальных объяснений относительно соблюдения олимпийской присяги.

Президент ФИФА Инфантино попал в базу "Миротворец" из-за призывов вернуть РФ в футбол