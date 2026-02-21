$43.270.03
20 февраля, 19:44
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
МОК начнет расследование в отношении главы ФИФА Инфантино из-за его участия в политическом мероприятии Трампа

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Международный олимпийский комитет расследует действия Джанни Инфантино из-за нарушения принципа политического нейтралитета. Он участвовал в заседании "Совета мира" Трампа, где было подписано соглашение об инвестициях в футбол Сектора Газа.

МОК начнет расследование в отношении главы ФИФА Инфантино из-за его участия в политическом мероприятии Трампа
Фото: AP

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует изучить действия своего члена и главы ФИФА Джанни Инфантино на предмет нарушения принципа политического нейтралитета. Поводом для расследования стало его участие в заседании "Совета мира" в Вашингтоне, где по инициативе президента США Дональда Трампа было подписано соглашение об инвестировании 75 миллионов долларов в футбольную инфраструктуру сектора Газа. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Джанни Инфантино уже неоднократно попадал в центр скандалов из-за своих симпатий к мировым лидерам и неоднозначных заявлений относительно снятия санкций со стран-агрессоров.

Олимпийская хартия очень четко определяет, чего она ожидает от своих членов. Мы проведем расследование относительно подписания документов, поскольку МОК должен оставаться политически нейтральным для обеспечения честности в спорте

– заявила президент МОК Кирсти Ковентри 20 февраля во время конференции на Зимних играх в Милане.

Инциденты с участием Инфантино

В начале февраля 2026 года Инфантино публично высказался за возвращение сборной россии к международным соревнованиям, что вызвало жесткую реакцию Министерства спорта Украины.

ФИФА готовит механизм возвращения России к международным соревнованиям через юношеский турнир17.12.25, 18:56 • 3683 просмотра

Глава ведомства Матвей Бидный назвал такие действия "инфантильными и безответственными", подчеркнув, что попытки отделить спорт от реальности, где гибнут люди, являются легитимизацией преступлений. Из-за этих заявлений Инфантино также был внесен в базу сайта "Миротворец".

Подготовка к ЧМ-2026 и партнерство с Трампом

Тесное сотрудничество Инфантино с Дональдом Трампом объясняется подготовкой к Чемпионату мира по футболу 2026 года, который будут принимать США, Канада и Мексика. Глава ФИФА посещал инаугурацию Трампа и неоднократно проводил переговоры в Белом доме, пытаясь обеспечить максимальную поддержку турнира на государственном уровне. Однако подписание финансовых соглашений в рамках политического "Совета мира" стало последней каплей для МОК, который теперь будет требовать от чиновника официальных объяснений относительно соблюдения олимпийской присяги.

Президент ФИФА Инфантино попал в базу "Миротворец" из-за призывов вернуть РФ в футбол03.02.26, 23:54 • 16971 просмотр

Степан Гафтко

СпортПолитика
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Ассошиэйтед Пресс
Министерство молодежи и спорта Украины
Белый дом
Мексика
Вашингтон
Дональд Трамп
Милан
Канада
Соединённые Штаты
Сектор Газа