Президент ФИФА Инфантино попал в базу "Миротворец" из-за призывов вернуть РФ в футбол

Президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино внесли в базу данных сайта "Миротворец". Поводом для этого стали его недавние заявления о необходимости возвращения российских клубов и национальной сборной к участию в международных соревнованиях. Об этом пишет УНН.

Подробности

Внесение главы ФИФА в списки произошло после его выступления, где он публично высказался за снятие спортивных ограничений со страны-агрессора. На эти призывы остро отреагировали в украинском правительстве, раскритиковав позицию футбольного функционера на фоне продолжающейся войны.

ФИФА не планирует возвращать россию в мировой футбол - СМИ

Глава МИД Украины Андрей Сибига из-за этого назвал Инфантино "моральным дегенератом".

В базе "Миротворец" действия президента ФИФА расценивают как попытку легитимизации агрессии россии через спорт и пренебрежение принципами международного права. Также в информации базы указано, что президент ФИФА был ранее награжден путиным Орденом Дружбы.

Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали