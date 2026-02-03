Президент ФИФА Инфантино попал в базу "Миротворец" из-за призывов вернуть РФ в футбол
Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворец" из-за его заявлений о возвращении российских клубов и сборной в международные соревнования. МИД Украины назвал его "моральным дегенератом".
Президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино внесли в базу данных сайта "Миротворец". Поводом для этого стали его недавние заявления о необходимости возвращения российских клубов и национальной сборной к участию в международных соревнованиях. Об этом пишет УНН.
Внесение главы ФИФА в списки произошло после его выступления, где он публично высказался за снятие спортивных ограничений со страны-агрессора. На эти призывы остро отреагировали в украинском правительстве, раскритиковав позицию футбольного функционера на фоне продолжающейся войны.
Глава МИД Украины Андрей Сибига из-за этого назвал Инфантино "моральным дегенератом".
В базе "Миротворец" действия президента ФИФА расценивают как попытку легитимизации агрессии россии через спорт и пренебрежение принципами международного права. Также в информации базы указано, что президент ФИФА был ранее награжден путиным Орденом Дружбы.
