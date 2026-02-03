$42.970.16
19:39 • 5604 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
18:25 • 10587 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
16:50 • 12901 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 14358 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 12445 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 20437 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 28661 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16571 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24364 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 34439 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
Дипломатка

Президент ФИФА Инфантино попал в базу "Миротворец" из-за призывов вернуть РФ в футбол

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворец" из-за его заявлений о возвращении российских клубов и сборной в международные соревнования. МИД Украины назвал его "моральным дегенератом".

Президент ФИФА Инфантино попал в базу "Миротворец" из-за призывов вернуть РФ в футбол

Президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино внесли в базу данных сайта "Миротворец". Поводом для этого стали его недавние заявления о необходимости возвращения российских клубов и национальной сборной к участию в международных соревнованиях. Об этом пишет УНН.

Подробности

Внесение главы ФИФА в списки произошло после его выступления, где он публично высказался за снятие спортивных ограничений со страны-агрессора. На эти призывы остро отреагировали в украинском правительстве, раскритиковав позицию футбольного функционера на фоне продолжающейся войны.

ФИФА не планирует возвращать россию в мировой футбол - СМИ02.02.26, 22:41 • 3534 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига из-за этого назвал Инфантино "моральным дегенератом".

В базе "Миротворец" действия президента ФИФА расценивают как попытку легитимизации агрессии россии через спорт и пренебрежение принципами международного права. Также в информации базы указано, что президент ФИФА был ранее награжден путиным Орденом Дружбы. 

Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали02.02.26, 20:38 • 71835 просмотров

Степан Гафтко

СпортПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Андрей Сибига
Украина