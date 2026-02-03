Президент ФІФА Інфантіно потрапив до бази "Миротворець" через заклики повернути рф у футбол

Президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно внесли до бази даних сайту "Миротворець". Приводом для цього стали його нещодавні заяви про необхідність повернення російських клубів та національної збірної до участі у міжнародних змаганнях. Про це пише УНН.

Деталі

Внесення очільника ФІФА до списків відбулося після його виступу, де він публічно висловився за зняття спортивних обмежень з країни-агресора. На ці заклики гостро відреагували в українському уряді, розкритикувавши позицію футбольного функціонера на тлі триваючої війни.

Голова МЗС України Андрій Сибіга через це назвав Інфантіно "моральним дегенератом.

У базі "Миротворець" дії президента ФІФА розцінюють як спробу легітимізації агресії росії через спорт та нехтування принципами міжнародного права. Також в інформації бази вказано, що президент ФІФА був раніше нагороджений путіним Орденом Дружби.

