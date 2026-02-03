$42.970.16
50.910.12
ukenru
19:39 • 5770 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
18:25 • 10727 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
16:50 • 13021 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росія
Ексклюзив
16:41 • 14474 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33 • 12539 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 20503 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 28753 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 16583 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - Мінфін
3 лютого, 09:22 • 24373 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 34443 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
Дипломатка

Президент ФІФА Інфантіно потрапив до бази "Миротворець" через заклики повернути рф у футбол

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Джанні Інфантіно внесли до бази "Миротворець" через його заяви про повернення російських клубів та збірної до міжнародних змагань. МЗС України назвало його "моральним дегенератом".

Президент ФІФА Інфантіно потрапив до бази "Миротворець" через заклики повернути рф у футбол

Президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно внесли до бази даних сайту "Миротворець". Приводом для цього стали його нещодавні заяви про необхідність повернення російських клубів та національної збірної до участі у міжнародних змаганнях. Про це пише УНН.

Деталі

Внесення очільника ФІФА до списків відбулося після його виступу, де він публічно висловився за зняття спортивних обмежень з країни-агресора. На ці заклики гостро відреагували в українському уряді, розкритикувавши позицію футбольного функціонера на тлі триваючої війни.

FIFA не планує повертати росію у світовий футбол - ЗМІ02.02.26, 22:41 • 3534 перегляди

Голова МЗС України Андрій Сибіга через це назвав Інфантіно "моральним дегенератом.

У базі "Миротворець" дії президента ФІФА розцінюють як спробу легітимізації агресії росії через спорт та нехтування принципами міжнародного права. Також в інформації бази вказано, що президент ФІФА був раніше нагороджений путіним Орденом Дружби. 

Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували02.02.26, 20:38 • 71933 перегляди

Степан Гафтко

СпортПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Україна