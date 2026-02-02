FIFA не планує повертати росію у світовий футбол - ЗМІ

FIFA не планує повертати росію до змагань під егідою асоціації, незважаючи на висловлювання президента організації Джанні Інфантіно, який заявляв, що готовий повернути росію в міжнародний футбол, зазначивши, що заборона участі росіян у футбольних змаганнях "нічого не досягла, а лише створила більше розчарування та ненависті". Про це пише The Times, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, президент FIFA Джанні Інфантіно заявив, що заборону росії на участь у футбольних змаганнях "обов’язково" слід скасувати.

росію виключили зі змагань FIFA та UEFA з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року, але, незважаючи на те, що війна триває, Інфантіно хоче, щоб росію, яка приймала його перший Чемпіонат світу на посаді президента FIFA у 2018 році, знову прийняли до складу. Однак такий крок викличе жорсткий опір з боку низки європейських країн, і Рада FIFA не планує голосувати з цього питання - пише видання.

Доповнення

Як повідомляв УНН, Президент FIFA Джанні Інфантіно готовий повернути росію в міжнародний футбол, зазначивши, що заборона участі росіян у футбольних змаганнях "нічого не досягла, а лише створила створила більше розчарування та ненависті".

Ми мусимо. Безумовно. Оскільки ця заборона нічого не досягла, вона лише створила більше розчарування та ненависті - сказав Інфантіно.

Українська асоціація футболу закликала організацію не змінювати свою позицію, допоки триває війна.

Через постійні атаки населених пунктів по всій території країни мільйони українців залишаються без світла, води і тепла. Ми не погоджуємось із твердженням, що бан проти агресора не працює. Ми вважаємо відсторонення від участі у змаганнях ефективним методом тиску на агресора. Потенційна реінтеграція будь-яких збірних росії ставить під загрозу безпеку та цілісність проведення змагань - заявили в УАФ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що майже 700 українських хлопців та дівчат більше не зможуть грати у футбол через те, що їх вбила росія.

679 українських дівчат і хлопців ніколи не зможуть грати у футбол - росія вбила їх. І продовжує вбивати інших, тоді як моральні дегенерати пропонують скасувати заборони, незважаючи на те, що росія не припинила війну. Майбутні покоління будуть вважати це ганьбою, що нагадує Олімпійські ігри 1936 року - заявив Сибіга.

Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували

Нагадаємо

Високопосадовці УЄФА вважають, що повернення росії до міжнародних змагань під егідою організації навіть на молодіжному рівні буде неможливим, доки не буде досягнуто рішення щодо припинення війни в Україні.