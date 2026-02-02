ФИФА не планирует возвращать россию в мировой футбол - СМИ
Киев • УНН
ФИФА не планирует возвращать россию к соревнованиям, несмотря на заявления президента Джанни Инфантино о необходимости отмены запрета. Такой шаг вызвал бы жесткое сопротивление ряда европейских стран.
ФИФА не планирует возвращать россию к соревнованиям под эгидой ассоциации, несмотря на высказывания президента организации Джанни Инфантино, который заявлял, что готов вернуть россию в международный футбол, отметив, что запрет на участие россиян в футбольных соревнованиях "ничего не достиг, а лишь создал больше разочарования и ненависти". Об этом пишет The Times, передает УНН.
Как пишет издание, президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что запрет россии на участие в футбольных соревнованиях "обязательно" следует отменить.
россия была исключена из соревнований ФИФА и УЕФА с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года, но, несмотря на то, что война продолжается, Инфантино хочет, чтобы россия, которая принимала его первый Чемпионат мира на посту президента ФИФА в 2018 году, снова была принята в состав. Однако такой шаг вызовет жесткое сопротивление со стороны ряда европейских стран, и Совет ФИФА не планирует голосовать по этому вопросу
Мы должны. Безусловно. Поскольку этот запрет ничего не достиг, он лишь создал больше разочарования и ненависти
Украинская ассоциация футбола призвала организацию не менять свою позицию, пока продолжается война.
Из-за постоянных атак населенных пунктов по всей территории страны миллионы украинцев остаются без света, воды и тепла. Мы не согласны с утверждением, что бан против агрессора не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления на агрессора. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность проведения соревнований
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что почти 700 украинских парней и девушек больше не смогут играть в футбол из-за того, что их убила россия.
679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол - россия убила их. И продолжает убивать других, тогда как моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на то, что Россия не прекратила войну. Будущие поколения будут считать это позором, напоминающим Олимпийские игры 1936 года
Высокопоставленные чиновники УЕФА считают, что возвращение россии к международным соревнованиям под эгидой организации даже на молодежном уровне будет невозможным, пока не будет достигнуто решение о прекращении войны в Украине.