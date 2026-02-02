ФИФА не планирует возвращать россию к соревнованиям под эгидой ассоциации, несмотря на высказывания президента организации Джанни Инфантино, который заявлял, что готов вернуть россию в международный футбол, отметив, что запрет на участие россиян в футбольных соревнованиях "ничего не достиг, а лишь создал больше разочарования и ненависти". Об этом пишет The Times, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что запрет россии на участие в футбольных соревнованиях "обязательно" следует отменить.

россия была исключена из соревнований ФИФА и УЕФА с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года, но, несмотря на то, что война продолжается, Инфантино хочет, чтобы россия, которая принимала его первый Чемпионат мира на посту президента ФИФА в 2018 году, снова была принята в состав. Однако такой шаг вызовет жесткое сопротивление со стороны ряда европейских стран, и Совет ФИФА не планирует голосовать по этому вопросу - пишет издание.

Дополнение

Как сообщал УНН, Президент ФИФА Джанни Инфантино готов вернуть россию в международный футбол, отметив, что запрет на участие россиян в футбольных соревнованиях "ничего не достиг, а лишь создал больше разочарования и ненависти".

Мы должны. Безусловно. Поскольку этот запрет ничего не достиг, он лишь создал больше разочарования и ненависти - сказал Инфантино.

Украинская ассоциация футбола призвала организацию не менять свою позицию, пока продолжается война.

Из-за постоянных атак населенных пунктов по всей территории страны миллионы украинцев остаются без света, воды и тепла. Мы не согласны с утверждением, что бан против агрессора не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления на агрессора. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность проведения соревнований - заявили в УАФ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что почти 700 украинских парней и девушек больше не смогут играть в футбол из-за того, что их убила россия.

679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол - россия убила их. И продолжает убивать других, тогда как моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на то, что Россия не прекратила войну. Будущие поколения будут считать это позором, напоминающим Олимпийские игры 1936 года - заявил Сибига.

Напомним

Высокопоставленные чиновники УЕФА считают, что возвращение россии к международным соревнованиям под эгидой организации даже на молодежном уровне будет невозможным, пока не будет достигнуто решение о прекращении войны в Украине.