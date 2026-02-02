$42.810.04
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
18:38 • 9456 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали
Эксклюзив
18:37 • 9168 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
18:01 • 7544 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
16:56 • 9294 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
15:28 • 16028 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 23431 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 37944 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 60295 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 75403 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозов
ФИФА не планирует возвращать россию в мировой футбол - СМИ

Киев • УНН

 • 34 просмотра

ФИФА не планирует возвращать россию к соревнованиям, несмотря на заявления президента Джанни Инфантино о необходимости отмены запрета. Такой шаг вызвал бы жесткое сопротивление ряда европейских стран.

ФИФА не планирует возвращать россию в мировой футбол - СМИ

ФИФА не планирует возвращать россию к соревнованиям под эгидой ассоциации, несмотря на высказывания президента организации Джанни Инфантино, который заявлял, что готов вернуть россию в международный футбол, отметив, что запрет на участие россиян в футбольных соревнованиях "ничего не достиг, а лишь создал больше разочарования и ненависти". Об этом пишет The Times, передает УНН

Детали

Как пишет издание, президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что запрет россии на участие в футбольных соревнованиях "обязательно" следует отменить.

россия была исключена из соревнований ФИФА и УЕФА с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года, но, несмотря на то, что война продолжается, Инфантино хочет, чтобы россия, которая принимала его первый Чемпионат мира на посту президента ФИФА в 2018 году, снова была принята в состав. Однако такой шаг вызовет жесткое сопротивление со стороны ряда европейских стран, и Совет ФИФА не планирует голосовать по этому вопросу 

- пишет издание. 

Дополнение

Как сообщал УНН, Президент ФИФА Джанни Инфантино готов вернуть россию в международный футбол, отметив, что запрет на участие россиян в футбольных соревнованиях "ничего не достиг, а лишь создал больше разочарования и ненависти". 

Мы должны. Безусловно. Поскольку этот запрет ничего не достиг, он лишь создал больше разочарования и ненависти 

- сказал Инфантино. 

Украинская ассоциация футбола призвала организацию не менять свою позицию, пока продолжается война.

Из-за постоянных атак населенных пунктов по всей территории страны миллионы украинцев остаются без света, воды и тепла. Мы не согласны с утверждением, что бан против агрессора не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления на агрессора. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность проведения соревнований 

- заявили в УАФ. 

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что почти 700 украинских парней и девушек больше не смогут играть в футбол из-за того, что их убила россия. 

679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол - россия убила их. И продолжает убивать других, тогда как моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на то, что Россия не прекратила войну. Будущие поколения будут считать это позором, напоминающим Олимпийские игры 1936 года 

- заявил Сибига. 

Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали02.02.26, 20:38 • 9480 просмотров

Напомним 

Высокопоставленные чиновники УЕФА считают, что возвращение россии к международным соревнованиям под эгидой организации даже на молодежном уровне будет невозможным, пока не будет достигнуто решение о прекращении войны в Украине.

Павел Башинский

